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“La bendición del Chucho”: ecuatorianos recuerdan a Christian Benítez y confían en eliminar a México del Mundial 2026

La afición de La Tri evocó al histórico goleador que brilló en la Liga MX y aseguró que su legado estará presente en el Estadio Ciudad de México

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Aficionados que nos visitan desde Huayaquil y Cuenca viven con gran euforia la fiesta previa al encuentro en el Estadio Azteca, mostrándose bendecidos por estar aquí y asegurando que Ecuador volverá a hacer historia como lo hizo Chucho Benítez quien, en sus palabras, conquistó el Azteca y nos brindó a los mexicanos muchas alegrías. (Raúl A. González)

La pasión por el Mundial 2026 comenzó a desbordarse desde temprana hora en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados de México y Ecuador se reunieron para vivir uno de los partidos más atractivos de los Dieciseisavos de Final. El encuentro representa una auténtica prueba de supervivencia, ya que el vencedor avanzará a la siguiente ronda y el perdedor se despedirá de la Copa del Mundo.

Entre el mar de camisetas amarillas aparecieron familias ecuatorianas que viajaron desde Nueva York, aunque son originarias de Cuenca y Guayaquil, decididas a acompañar a La Tri en un compromiso que consideran histórico.

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Más allá de los pronósticos y la expectativa por el resultado, un nombre acaparó la conversación entre los seguidores sudamericanos: Christian “Chucho” Benítez, uno de los futbolistas ecuatorianos más queridos en la historia del futbol mexicano gracias a las actuaciones que protagonizó con Santos Laguna y América.

(Twitter/@therealzeke7077)
(Twitter/@therealzeke7077)

Aunque el exdelantero falleció en 2013, su recuerdo continúa muy presente entre los aficionados, quienes consideran que su legado une a Ecuador y México a través del futbol.

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Una de las seguidoras ecuatorianas incluso aseguró que la memoria del histórico atacante será un impulso para que su selección consiga el boleto a los Octavos de Final.

“Yo creo que sí creo vamos a ganar dos-cero. ¿Sabe por qué? Porque aquí en el Estadio Azteca jugó el Chucho Benítez. ¿Y quién fue el Chucho Benítez en México? El que les hizo alegrar cuántas veces en ese estadio. Así que Ecuador está. Ustedes tienen la gente, pero aquí está la bendición del Chucho, así que Ecuador dos-cero. Estamos con Dios y con todo”, destacó una aficionada ecuatoriana.
El delantero ecuatoriano es considerado uno de los mejores extranjeros que llegaron al futbol mexicano. (X/Selección de Ecuador)
El delantero ecuatoriano es considerado uno de los mejores extranjeros que llegaron al futbol mexicano. (X/Selección de Ecuador)

Las palabras de la aficionada llamaron la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones del inmueble, pues reflejan el cariño que muchos ecuatorianos mantienen hacia un futbolista que conquistó títulos y se ganó el reconocimiento de la afición mexicana gracias a su capacidad goleadora.

La confianza en La Tri también estuvo acompañada por un profundo sentimiento de fe. Otra seguidora, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, aseguró que su selección cuenta con el respaldo de sus creencias para afrontar un compromiso de eliminación directa.

“Nosotros somos creyentes de Dios y estamos con Dios. Y hoy venimos a ganar, porque Dios es todo y estamos aquí para ganarle a México”, dijó otra al borde del llanto a las afueras del Estadio Ciudad de México, que en punto de las 19:00 horas recibirá el encuentro entre México y Ecuador.

Mientras los seguidores ecuatorianos expresaban su optimismo, la afición mexicana respondió con cánticos y muestras de apoyo al equipo dirigido por Javier Aguirre, generando un ambiente de fiesta que convirtió al estadio en uno de los puntos más vibrantes del Mundial.

El choque promete ser uno de los más cerrados de la ronda, ya que ambas selecciones llegan respaldadas por buenas actuaciones durante la fase de grupos y con el objetivo de mantenerse en la pelea por el título.

El delantero ecuatoriano es considerado uno de los mejores extranjeros que llegaron al futbol mexicano. (X/Club Santos)
El delantero ecuatoriano es considerado uno de los mejores extranjeros que llegaron al futbol mexicano. (X/Club Santos)

Sin importar el resultado, la figura de Christian “Chucho” Benítez volvió a hacerse presente en un escenario donde alguna vez brilló con el balón. Su nombre continúa siendo sinónimo de talento, goles y una conexión especial entre dos países que hoy vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo.

Los títulos que conquistó Christian “Chucho” Benítez en México antes de su fallecimiento

El delantero ecuatoriano es considerado uno de los mejores extranjeros que llegaron al futbol mexicano. (Jovani Pérez)
El delantero ecuatoriano es considerado uno de los mejores extranjeros que llegaron al futbol mexicano. (Jovani Pérez)

Antes de su muerte en julio de 2013, Christian Benítez construyó un legado inolvidable en el futbol mexicano. Con Santos Laguna conquistó el Clausura 2008, mientras que con América levantó el título del Clausura 2013, siendo además una de las grandes figuras del campeonato. En el plano individual fue cuatro veces campeón de goleo de la Liga MX (Apertura 2007, Clausura 2008, Apertura 2010 y Clausura 2012), además de obtener el Balón de Oro al mejor delantero del futbol mexicano, reconocimientos que lo consolidaron como uno de los extranjeros más exitosos que han pasado por la Liga MX.

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