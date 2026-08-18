Aarón Mercury sale en defensa de Masad Altamimi por acusaciones previas a La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury rompió el silencio y defendió a Masad Altamimi. (Redes)

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La presencia de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México ha generado polémica desde el primer día.

A pesar de las denuncias de violencia familiar que surgieron antes de su ingreso, el creador de contenido se mantiene en la competencia tras tres semanas de reality y después de enfrentar una nominación reciente.

En medio de la controversia, Aarón Mercury, amigo de Altamimi, decidió hablar públicamente para defenderlo y compartir su versión sobre la conducta del influencer.

Las declaraciones de Mercury surgieron después de que Altamimi fuera señalado por sus exparejas Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, quienes tramitaron medidas de protección en su contra.

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Aarón Mercury y su experiencia personal con Masad Altamimi

Durante una reciente encuentro con la prensa, Aarón Mercury explicó su postura con respecto a las denuncias de violencia familiar que enfrenta Masad:

“El tema es que, en mi conocimiento, él no le ha puesto la mano nunca encima a ninguna de sus parejas ni nada. Y creo que ellas también lo han dicho, que nunca les ha puesto”, explicó el influencer.

Para Mercury, los señalamientos contra Altamimi se derivan más de discusiones o diferencias personales que de agresiones físicas.

El influencer agregó que su percepción sobre Altamimi se basa en la convivencia y amistad que han mantenido fuera del reality: “Yo como amigo y todo lo que he convivido con él y como lo... Yo lo estoy viendo literal como lo conozco. En la casa está actuando como lo conozco: chistoso, juguetón, a veces infantil, pero divertido, con carácter”.

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La situación legal de Altamimi ha sido un tema recurrente en redes sociales y entre la audiencia del programa.

Antes del estreno de la cuarta temporada, las denuncias de sus exparejas generaron dudas sobre su permanencia.

Las declaraciones de Mercury surgieron después de que Altamimi fuera señalado por sus exparejas Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, quienes tramitaron medidas de protección en su contra. (Redes Sociales)

Pese a ello, Mercury remarcó que no ha sido testigo de conductas violentas por parte de su amigo: “Yo literal, para mí no ha sido ningún choque, pero bueno, hay gente que igual y ha tenido buenas amistades, igual y no buenas parejas, nunca se sabe, ¿no?”.

Reflexionando sobre el tema, Mercury concluyó: “Pues mira, al final las relaciones a veces salen bien, a veces salen mal. Y yo creo que lo ideal es, a menos que alguien haya hecho algo muy malo, como eso, ponerle una mano encima a una mujer, este, pues bueno, seguir adelante”.

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Las acusaciones contra Masad Altamimi

Antes de su ingreso al reality el 26 de julio, Altamimi fue notificado de una presunta citación judicial agendada para el 30 de ese mes.

El motivo de la convocatoria judicial se relaciona con denuncias de violencia familiar y psicológica interpuestas por sus exparejas Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, quienes solicitaron medidas de protección y órdenes de restricción.

Ambas mujeres han declarado públicamente que sufrieron maltrato durante sus relaciones con Altamimi.

En 2024, Navarro habría obtenido la primera medida legal, mientras que Tijerina solicitó recientemente que el creador de contenido no la mencione en público.

Según información de la producción del reality, existen al menos cuatro carpetas de investigación abiertas por los mismos delitos y la tensión entre producción y empresa responsable del programa aumentó ante la posibilidad de que Altamimi tuviera que abandonar temporal o definitivamente la competencia.

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La inclusión de Altamimi en el elenco dividió a la audiencia. Un sector considera que es víctima de una campaña de desprestigio, mientras que otros exigen su salida inmediata por la gravedad de las acusaciones.

Antes de su ingreso al reality el 26 de julio, Altamimi fue notificado de una presunta citación judicial agendada para el 30 de ese mes. (RS)

Tres semanas después: situación actual de Masad Altamimi

Hasta el momento, Masad Altamimi continúa como integrante de La Casa de los Famosos México.

El creador de contenido ha negado públicamente los señalamientos y asegura estar dispuesto a defenderse tanto en medios como en tribunales.

El caso se mantiene bajo la mirada del público y de la producción, mientras la polarización entre sus seguidores y detractores sigue marcando la conversación en redes sociales.