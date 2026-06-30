Javier Aguirre prepara cambios clave para México vs. Ecuador: así ajusta su once para buscar el pase en el Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 29 de junio de 2026. El seleccionador de México, Javier Aguirre, durante la rueda de prensa. REUTERS/Henry Romero

La selección mexicana se juega el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 con Javier Aguirre al frente y la expectativa de cambios en la alineación titular ante Ecuador este 30 de junio.

El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México, donde el técnico confía en que la localía sea un factor decisivo, según lo expuso en conferencia previo al duelo.

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Aguirre destacó que la preparación para este partido se basa en el análisis detallado de Ecuador y otros posibles rivales, apoyado en un equipo técnico ampliado en la Federación Mexicana de Futbol.

El entrenador señaló que la diferencia clave con sus experiencias pasadas radica en el respaldo de la afición y la profesionalización del entorno: “Ahora sí estamos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo”.

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El seleccionador de México Javier Aguirre habla en una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

El Azteca, fortaleza para México

El técnico resaltó la importancia de jugar como local: “La afición se ha convertido en el jugador número doce. Ayuda mucho saber que está tu gente ahí arriba, tu gente más cercana, tu familia”. Aguirre recordó que en ediciones anteriores del mundial en México, la selección mantiene una racha positiva en casa.

El entrenador también mencionó la presión adicional que implica jugar ante la afición nacional y la obligación de responder a la exigencia: “Jugar en casa también te obliga al doble esfuerzo”.

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Rival intenso y variables en la preparación

El Vasco Aguirre detalló que Ecuador llega como uno de los equipos más intensos del torneo.

“Espero un Ecuador intenso, muy intenso. Así son los equipos de Becacece. Muy intensos, con una presión muy alta, muy sacrificados en los regresos, muy combativos en los manos a manos”.

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La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la preparación con poco tiempo tras conocer el rival, Aguirre precisó: “Gracias al apoyo de la federación, de la dirección deportiva, mandamos a ver a las cuatro o cinco posibilidades que íbamos manejando. Una de ellas era Ecuador, evidentemente. Entonces, no nos cogió de sorpresa”.

La mentalidad y el peso de la juventud

Aguirre destacó el papel de los jóvenes en el plantel: “Es sorprendente la madurez que manifiestan estos chavos que tienen diecinueve, diecisiete, veinte, veintiún, veintidós. No tienen miedo al éxito, no tienen miedo a salir, a probar, salen al campo sin miedo”.

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El entrenador valoró el optimismo y la ilusión del grupo: “El común denominador es ese optimismo que acabas de mencionar, esa ilusión que tenemos”.

David Faitelson se rindió ante Javier Aguirre por el triunfo de México ante República Checa (REUTERS)

Cambios en defensa y mediocampo: Montes-Vásquez y la pelea por el mediocentro

De acuerdo con ESPN, se espera el regreso de la dupla César Montes y Johan Vásquez a la defensa central, que solo pudo jugar junta ante Sudáfrica por una tarjeta roja en el debut. Jesús Gallardo volvería a la titularidad, desplazando a Mateo Chávez.

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En el mediocampo, Gilberto Mora, de 17 años, podría ceder su lugar a Brian Gutiérrez, quien acompañaría a Luis Romo y Erik Lira para reforzar la contención frente al equipo sudamericano.

Jiménez, Quiñones y Alvarado, el frente de ataque definido

En la delantera, Aguirre no tendría dudas: ESPN puntualizó que Raúl Jiménez volvería a la titularidad, acompañado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico coach Javier Aguirre walks off for half time REUTERS/Annegret Hilse

Cambios y aprendizaje de pasados mundiales

Aguirre advirtió en la previa del partido que Ecuador llega como uno de los equipos más intensos del torneo.

“Espero un Ecuador intenso, muy intenso. Muy intensos, con una presión muy alta, muy sacrificados en los regresos, muy combativos en los manos a manos”.

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Aguirre reconoció que aprendió de los errores en las eliminaciones ante Estados Unidos en 2002 y Argentina en 2010.

“Me equivoqué seguramente en ambos casos y seguramente me seguiré equivocando a lo largo de mi carrera, porque uno nunca deja de aprender en esto. Lo importante es no equivocarse en lo mismo”.

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