Kim Shantal reta a Queen Buenrostro a una pelea de box tras escándalo con Suavecito

(IG/Captura de pantalla)

La tensión entre Kim Shantal, Queen Buenrostro y Suavecito ha tomado un nuevo giro, luego de que la creadora de contenido propusiera enfrentar a su antigua amiga en un ring de boxeo. La rivalidad, marcada por un triángulo amoroso mediático, ahora podría resolverse con guantes puestos.

La polémica surgió tras la participación de Queen Buenrostro y Kim Shantal en “La Mansión VIP”, donde la convivencia con Suavecito, quien fue pareja de ambas, reavivó diferencias del pasado.

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Pese a que ambas creadoras de contenido eran amigas en el pasado, la relación se fracturó cuando Eduardo González, conocido como Suavecito, inició un romance con Buenrostro poco después de terminar con Shantal.

Kim Shantal reta a Queen Buenrostro al ring

Kim Shantal reconoció que el boxeo le dejó una huella positiva y no descarta volver a subirse al cuadrilátero.

La entrada de Kim Shantal a La Mansión VIP desata nuevas tensiones tras la polémica salida de Queen Buenrostro. - (Instagram/@kimshantal)

“Obvio, yo sí lo haría. Y no sólo con Queen, con Lizbeth y la que me pongan”, declaró en el podcast “Los Talegones”. Para Shantal, la experiencia fue tan significativa que se mostró abierta a nuevos retos deportivos.

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Sobre la posibilidad de que Queen Buenrostro acepte el desafío, Kim opinó que la influencer podría aceptar porque “le gusta ser el centro de atención”. La invitación, más allá del morbo, busca canalizar viejas tensiones en un espacio controlado.

(X/ @supernovaboxing)

El conflicto sentimental detrás del reto

La raíz del enfrentamiento se encuentra en el triángulo amoroso que protagonizaron las dos influencers y Suavecito.

Tras el reencuentro de la expareja en “La Mansión VIP”, surgieron momentos románticos entre Kim y Suavecito, a pesar de que este seguía vinculado sentimentalmente a Queen.

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El hecho avivó críticas y reacciones entre seguidores de ambos bandos.

Además, al finalizar el reality se dio a conocer que Suavecito terminó con Queen y que estaba dispuesto a darse una nueva oportunidad con Shantal.

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Quenn Buenrostro se despide emocionada del programa La Mansión VIP, agradeciendo el apoyo de sus seguidores. (Queen Buenrostro: Instagram)

Sin posibilidad de reconciliación

De forma tajante, Kim Shantal aseguró que no retomaría su amistad con Queen.

“No, jamás, porque no me parece. Hoy en día todas las personas que se fueron no quiero que vuelvan porque me gusta mi presente, amo la persona que soy, lo que me rodea y si alguien se fue es porque no hacía falta”, afirmó.

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La influencer dejó claro que no guarda resentimientos, aunque sí espera que Queen pueda “sanar”. Reflexionó sobre cómo ambas comparten heridas emocionales que las han llevado a repetir patrones similares en sus relaciones.