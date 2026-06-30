Papá de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni Medina: “Mis abogados se están encargando”

(Instagram/Captura de pantalla Despierta America)

La polémica entre Fátima Bosch y Giovanni Medina escaló a nuevos niveles tras las últimas declaraciones de la Miss Universo México.

En medio de la controversia generada por los dichos de Medina sobre supuestas ayudas “en cosas turbias” a la familia Bosch, la modelo respondió de manera contundente y dejó claro que no piensa permitir que se cuestione su integridad.

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El cruce de declaraciones, captado por Despierta América, ha provocado una oleada de reacciones en redes y medios de comunicación.

Fátima Bosch responde: “Le faltan educación y valores”

En su más reciente encuentro con la prensa, Fátima Bosch fue directa al referirse a Giovanni Medina

El foro en el Palacio Tecleño reunió a líderes y figuras internacionales para debatir el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Henry Flores)

“Imagínate cómo se contradice si dice que ayudó en algo turbio. Ya quisiera ser la mitad de la persona que es mi papá, pero para eso le hacen falta dos cosas básicas que son educación y valores, que son de dos cosas de las cuales carece”, sentenció la reina de belleza, marcando distancia del empresario.

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Bosch subrayó que prefiere enfocarse en su trabajo y no alimentar polémicas

“Cuando una persona trabaja, el trabajo habla por ti y no me gustaría perder mi tiempo hablando de cosas que no tienen importancia”, afirmó al ser cuestionada sobre las declaraciones de Medina.

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Padre de Fátima anuncia acciones legales

El padre de la modelo también aseguró que sus abogados ya están atendiendo el tema y rechazó hacer más comentarios personales sobre el empresario.

“No hay nada más que decir del tema, mis abogados están encargándose de este asunto”, comentó.

La Miss Universo felicitó a su padre por su cumpleaños (Ig/fatimaboschfndz)

A pesar de la insistencia de la prensa, FátimaBosch se mantuvo firme y expresó:

“No tengo nada que decir acerca de eso”, dando por terminado el tema en público. Además, restó importancia al revuelo generado: “Yo sé quién soy y creo que eso es más que suficiente. No voy a perder mi tiempo dándole foco a personas”.

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Giovanni Medina: las acusaciones y la respuesta mediática

La controversia inició días antes, cuando Giovanni Medina aseguró ante los medios que ayudó a Fátima Bosch y a su familia en “temas muy delicados, muy turbios”.

Según Medina, su apoyo abarcó tanto la imagen pública de la modelo como asuntos jurídicos de gravedad.

“Se le ayudó en temas jurídicos bastante delicados, que pues no, a mí no me gustaría involucrarme, pero pues se apoyó también en eso”, declaró el empresario ante las cámaras.

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Medina también criticó la actitud de Bosch, señalando ingratitud y recordando:

“Esas caritas no las hacía cuando recibía cosas, esas caritas no las hacía cuando se le ayudaba”.

(Foto: captura de pantalla)

Incluso, lanzó una indirecta sobre la autenticidad de la corona de Miss Universo, sugiriendo: “Si algún día les dan una corona, chequen bien, denle una mordida para que vean que no vaya a ser de chocolate”.

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Estas palabras generaron indignación tanto en público como entre conductores y colaboradores presentes, quienes calificaron la actitud del empresario como de “muy mal gusto” y cuestionaron la pertinencia de exponer temas personales y delicados frente a los medios.

El conflicto evidenció la distancia entre ambas figuras y dejó ver que, mientras Medina insiste en hacer públicas sus versiones, Fátima Bosch opta por la vía legal y el silencio estratégico.

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