YosStop cuestiona a Aldo de Nigris por cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae: “¿Para qué le pagaste?

La cuenta de más de 40 mil pesos que Aldo de Nigris dice haber pagado en un restaurante de la Ciudad de México generó polémica en redes sociales.

La polémica por la cuenta de más de 40 mil pesos que Aldo de Nigris aseguró haber pagado en un restaurante de la Ciudad de México sigue generando reacciones. Ahora fue YosStop quien se sumó al debate con un video en el que criticó el cobro y cuestionó la forma en que se desarrolló la situación. “Cuarenta mil pesos una cuentita... sí es una ...”, expresó al iniciar su comentario.

La influencer señaló que le sorprendió que el creador de contenido aceptara cubrir una cantidad que consideró excesiva, sobre todo después de asegurar que hubo productos que no esperaba consumir. Además, recordó los señalamientos que, según dijo, han rodeado al restaurante desde hace tiempo.

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Mientras el caso continúa dando de qué hablar, Aldo de Nigris reveló nuevos detalles sobre la conversación que sostuvo con el personal del establecimiento, versión que alimentó aún más la controversia en redes sociales.

YosStop cuestiona al restaurante y también a Aldo de Nigris

YosStop se suma al debate con un video en el que critica el cobro y cuestiona cómo se desarrolló la situación con el restaurante en CDMX. (Foto: Instagram/@justyoss)

Durante su video, YosStop aseguró que no entiende por qué todavía hay personas que visitan ese establecimiento. “¿Por qué van al restaurante de ese señor que ya está superquemado laboralmente?... ha tenido mil problemas con sus restaurantes, con sus empleados, con la calidad de sus productos y con sus precios excesivos”, afirmó.

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La creadora de contenido también dirigió un mensaje al regiomontano por haber liquidado la cuenta. “¿Por qué pagaste eso?... si tú entendiste que lo iba a pagar, ¿para qué le pagaste eso?”, comentó al considerar que pudo haber rechazado los cargos que, según la versión del influencer, no esperaba recibir.

Incluso aseguró que, de encontrarse en una situación similar, habría pedido aclaraciones antes de pagar. “Yo no hubiera pagado diecisiete mil pesos por un corte de carne. Es demasiado caro”, concluyó.

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Aldo de Nigris asegura que intentó aclarar la situación

Este video presenta a un influencer compartiendo su experiencia. Inicialmente, se le ve posando con el chef Salt Bae en un interior moderno. Posteriormente, el influencer se dirige a la cámara para discutir su visita al nuevo restaurante del chef.

Tras hacerse viral el video de YosStop, Aldo de Nigris respondió directamente en la sección de comentarios y explicó que sí buscó resolver el problema antes de abandonar el restaurante.

“Sí hablé con los meseros, me quedé como una hora, me explicaron que es algo que les pasa seguido, por eso hice el video”, escribió el influencer, dejando entrever que la confusión no sería un caso aislado, de acuerdo con lo que le comentaron durante su estancia.

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También reveló cuál fue la respuesta que recibió del chef cuando finalmente pudieron hablar. “Al final hablé con el chef y lo que me dijo fue: ‘Te brindé la experiencia’, con un tono como si yo debería de estar agradecido con él”, relató.

Según Abelito, el chef habría intentado comunicarse con Aldo de Nigris con una llamada desde su cuenta de Instagram tras la polémica por la cuenta.

Un día después de que Aldo de Nigris hiciera pública su experiencia, surgió un nuevo episodio alrededor del caso. A través de las redes sociales de Abelito se dio a conocer que el chef habría intentado comunicarse con el influencer mediante una llamada realizada desde su cuenta de Instagram.

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Hasta ahora no se ha informado si esa comunicación llegó a concretarse o si ambas partes sostuvieron una conversación posterior sobre lo ocurrido en el restaurante.

El caso comenzó cuando Aldo de Nigris relató que esperaba gastar entre dos mil y dos mil 500 pesos durante su visita, pero la cuenta final, incluida la propina, superó los 40 mil pesos. Según explicó, interpretó que algunos platillos ofrecidos directamente por el chef serían una cortesía, por lo que recomendó a sus seguidores preguntar siempre el precio antes de aceptar cualquier sugerencia del personal.

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