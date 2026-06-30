¿México prohíbe a sus diplomáticos todo contacto con autoridades ecuatorianas por el partido del Mundial?

Una circular interna, difundida por la periodista Dolia Estévez, pide a embajadas, consulados y funcionarios de la cancillería abstenerse de cualquier interacción con representantes ecuatorianos en el marco del encuentro México-Ecuador. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó a todo su personal diplomático evitar cualquier contacto con autoridades ecuatorianas con motivo del partido entre las selecciones de México y Ecuador en el Mundial 2026, según reveló la periodista Dolia Estévez a través de su cuenta en X.

De acuerdo con la circular interna —fechada un día antes del encuentro y dirigida a embajadas, consulados y personal de la cancillería—, la orden busca evitar “interactuar con funcionarios ecuatorianos en cualquier circunstancia y contexto que pudiera darse”.

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La demanda presentada por el gobierno mexicano ante la CIJ, y la contrademanda de Quito por el asilo a Jorge Glas, siguen en curso y se prevé que los alegatos concluyan hasta 2027. (Inofbae-Itzallana)

Una orden con respaldo en la ruptura de 2024

El documento, citado por Estévez, hace referencia explícita al “prevaleciente estado de ruptura de relaciones diplomáticas y consulares” entre ambos países y pide a las representaciones mexicanas:

Tener en cuenta los lineamientos previamente circulados sobre el relacionamiento con autoridades ecuatorianas

Abstenerse de organizar eventos o participar conjuntamente con funcionarios de Ecuador

Evitar contactos formales con representantes ecuatorianos en el marco del Mundial

La instrucción está firmada por la Subsecretaría para América Latina y el Caribe.

La Subsecretaría para América Latina y el Caribe firma una orden que pide no convocar ni asistir a actividades conjuntas y limitar el trato institucional, al aludir a la ruptura diplomática de 2024. (x-@DoliaEstevez)

El origen del conflicto: el caso Jorge Glas

La ruptura entre México y Ecuador se remonta al 5 de abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien horas antes había recibido asilo político del gobierno mexicano.

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El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho como una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y, al día siguiente, rompió relaciones con el país sudamericano. México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, mientras Ecuador presentó una contrademanda; el litigio sigue abierto y se prevé que se extienda hasta 2027.

El tema deportivo no logra separarse de la política

Pese a la postura oficial de distanciamiento institucional, el encuentro deportivo activó manifestaciones espontáneas: durante la noche previa al partido se registraron festejos frente al hotel donde se hospedó la delegación ecuatoriana, evidenciando que la tensión bilateral trasciende la cancha.

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El caso ilustra cómo el Mundial 2026, organizado en territorio mexicano, se ha convertido en un escenario inesperado para tensiones diplomáticas no resueltas, obligando a las autoridades a establecer protocolos especiales de comportamiento institucional incluso en contextos deportivos de alta exposición mediática.