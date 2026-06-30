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Sheinbaum pide a aficionados actuar con respeto en partido de México vs Ecuador y recoger basura tras festejar en Reforma

La presidenta responde sobre el hostigamiento al hotel de Ecuador previo al Mundial

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La mandataria dice en su conferencia matutina que la euforia por el Tri no justifica cánticos, claxonazos ni pirotecnia en la madrugada frente al Westin Santa Fe antes del duelo del Mundial 2026. (Infoabe-Itzallana)
La mandataria dice en su conferencia matutina que la euforia por el Tri no justifica cánticos, claxonazos ni pirotecnia en la madrugada frente al Westin Santa Fe antes del duelo del Mundial 2026. (Infoabe-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes sobre los videos que circularon en redes sociales mostrando a aficionados mexicanos congregados durante la madrugada afuera del hotel donde se hospeda la selección de Ecuador, previo al partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió respeto hacia el equipo rival, aunque evitó referirse directamente al trasfondo diplomático que rodea el encuentro.

La mandataria federal se pronuncia luego de que un grupo de aficionados mexicanos acudieran al alojamiento donde se hospeda el equipo ecuatoriano para hacer escándalo durante la noche e impedir su descanso

“Hay que ser respetuosos siempre”, responde Sheinbaum

Cuestionada sobre qué llamado haría a la afición mexicana tras conocerse que un grupo se trasladó hasta las inmediaciones del hotel de la Selección ecuatoriana con cánticos y pirotecnia, Sheinbaum comentó que se entiende la alegría que genera el triunfo de la selección nacional y el deseo de celebrar, pero subrayó que siempre debe prevalecer el respeto hacia los demás.

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La presidenta también aprovechó para hacer un llamado adicional, vinculado a los festejos masivos: pidió a la población recoger su basura después de las celebraciones, pues señaló que avenida Reforma quedó visiblemente sucia tras los festejos previos, lo que representa una carga de trabajo adicional para el personal de limpia de la capital.

Aficionados mexicanos se congregan durante la noche en el exterior de un hotel de concentración en Santa Fe. El video muestra una gran cantidad de personas reunidas frente a un edificio moderno con múltiples luces. Varios vehículos, incluyendo uno con luces azules intermitentes, se observan en la calle adyacente. Esta cobertura documenta el momento de la llegada de los aficionados al lugar de hospedaje de la Selección de Ecuador. El evento presenta un ambiente concurrido alrededor del acceso principal del hotel.

Saldo blanco pese a la multitud

Sheinbaum destacó que, pese a la magnitud de las celebraciones —con hasta 800 mil personas reunidas en Reforma y reportes de asistentes festejando hasta las cinco de la mañana tras partidos anteriores— se ha mantenido un saldo blanco. La mandataria expresó confianza en que las y los mexicanos seguirán celebrando “con responsabilidad”.

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Un partido que es más que futbol

La respuesta de Sheinbaum llega en un contexto que trasciende lo deportivo. México y Ecuador no sostienen relaciones diplomáticas formales desde abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien tenía asilo político otorgado por México.

Desde entonces:

  • Ambos países retiraron representación diplomática y solo se comunican a través de Suiza como potencia protectora.
  • México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya; Ecuador presentó una contrademanda.
  • El litigio continuará hasta al menos el primer trimestre de 2027, por lo que seguirá abierto incluso después de que termine el Mundial.
Una circular interna, difundida por la periodista Dolia Estévez, pide a embajadas, consulados y funcionarios de la cancillería abstenerse de cualquier interacción con representantes ecuatorianos en el marco del encuentro México-Ecuador. (Infobae-Itzallana)
Una circular interna, difundida por la periodista Dolia Estévez, pide a embajadas, consulados y funcionarios de la cancillería abstenerse de cualquier interacción con representantes ecuatorianos en el marco del encuentro México-Ecuador. (Infobae-Itzallana)

El precedente del hostigamiento al hotel

El llamado para “no dejar dormir” a los jugadores ecuatorianos se difundió en redes sociales horas antes de su llegada al hotel Westin Santa Fe. Decenas de aficionados mexicanos se congregaron con cánticos, claxonazos y pirotecnia, lo que generó debate en plataformas como X y TikTok sobre los límites entre la pasión futbolera y el respeto deportivo.

Aunque Sheinbaum no mencionó explícitamente la crisis diplomática entre ambos países al pedir respeto hacia la afición rival, su llamado se da justo en la víspera de un partido que enfrenta a dos selecciones cuyos gobiernos mantienen, fuera de la cancha, una disputa que aún no encuentra resolución.

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