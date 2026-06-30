México

Asedian a El Mayito Flaco y a los Cabrera Sarabia en Durango: fuerzas federales detienen a 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Las detenciones se dieron luego de un operativo llevado a cabo en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango

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Vehículos militares y de la Guardia Nacional en un camino de terracería. Soldados en uniforme táctico y chaleco antibalas, cintas de acordonamiento y equipo táctico.
Fuerzas Federales llevaron a cabo un operativo en Durango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo realizado el pasado domingo 28 de junio, fuerzas federales lograron detener a 30 personas en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, entre los que se encontrarían dos o tres objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales ejecutaron las acciones de manera simultánea y mantuvieron bajo resguardo los accesos a esta región serrana durante varias horas.

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A diferencia de otros operativos realizados en la zona, se indicó que la intervención se concretó sin enfrentamientos armados, como resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento.

Por la magnitud del despliegue y el perfil de los detenidos, se apunta a uno de los operativos de mayor relevancia realizados por fuerzas federales en Durango durante meses recientes, en una región considerada estratégica para las organizaciones del narcotráfico por su ubicación en el llamado Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

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Entre los detenidos, según versiones extraoficiales, figurarían dos o tres objetivos prioritarios por las autoridades federales debido a su presunta relevancia dentro de dichas organizaciones criminales. Algunos de los capturados estarían vinculados con la organización encabezada por los hermanos Cabrera Sarabia, y con la facción identificada como Mayito Flaco, liderada por Ismael Zambada Sicairos. Además, de acuerdo con información del semanario Zeta de Tijuana, entre los detenidos figuraría un operador conocido con el alias de El Flechas, junto con integrantes de su grupo cercano.

Mayito Flaco buscado por la DEA
Varias personas detenidas pertenecían a la gente de Mayito Flaco, líder de una facción del Cártel de Sinaloa. Imagen: Infobae

Este operativo se suma a una serie de acciones desarrolladas por fuerzas federales contra la facción de Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa, durante el mismo mes. Los pasados días 21 y 22 de junio, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres cateos en la capital duranguense derivados del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) por sus siglas en inglés y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Dichas acciones permitieron el aseguramiento de tres inmuebles y 46 vehículos, entre los que había tractocamiones para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick up, así como armamento, cargadores y municiones de diversos calibres, propiedad del grupo liderado por Zambada Sicairos.

El operativo más reciente forma parte de la estrategia federal implementada para debilitar las estructuras del crimen organizado con presencia en la sierra duranguense y se inscribe en una serie de acciones desarrolladas durante junio de 2026 en la entidad para desarticular estructuras logísticas y de mando de grupos delictivos que operan en la Sierra Madre Occidental.

Además de las detenciones, el operativo que se llevó a cabo hace un par de días, permitió el aseguramiento de vehículos, armamento de alto poder, equipo táctico y otros indicios que permanecen bajo resguardo de las autoridades federales. Ni la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni la Fiscalía General del Estado (FGE) habían emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la acción.

De confirmarse los datos preliminares, la intervención representaría uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada registrados en Durango durante el presente año, en el marco de una ofensiva sostenida contra la facción del Mayito Flaco en la entidad.

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