Tiran cuerpo maniatado y con huellas de violencia en la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California

Elementos de la Guardia Nacional y agentes estatales resguardaron el sitio donde se localizó el cuerpo sin vida y maniatado bajo el puente, sobre la carretera Escénica Tijuana-Rosarito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este 29 de junio bajo un puente de la carretera Escénica Tijuana-Rosarito, en la zona de Punta Bandera. El cuerpo, con las manos atadas y lesiones por proyectil de arma de fuego, se suma a los más de 450 homicidios dolosos registrados en Tijuana en lo que va de 2026.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio tras un reporte ciudadano recibido alrededor de las 07:00 horas, donde alertaban sobre la presencia de un cuerpo. Al llegar, los agentes localizaron a la víctima tendida sobre el suelo, junto a una cobija, debajo de la estructura vial.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) corroboró que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante la inspección, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron siete casquillos percutidos en la zona, lo que indica que el ataque se realizó en ese mismo lugar. La víctima no fue identificada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la identidad y dar con los responsables del homicidio.

Siete casquillos y un cuerpo maniatado: el hallazgo bajo el puente

El hallazgo del cuerpo con las manos atadas y lesiones de bala refuerza un patrón de violencia en la región. Según reportes de la Fiscalía General del Estado, la cantidad de homicidios dolosos en Tijuana supera los 450 casos en 2026. La carretera Escénica Tijuana-Rosarito ha sido escenario recurrente de hechos similares en los últimos meses, según registros de autoridades locales.

PUBLICIDAD

Autoridades confirmaron la muerte de un hombre tras ser agredido con una pala en el ejido Choropo, Mexicali; el presunto responsable, su propio padre, fue detenido en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima fue hallada junto a una cobija, lo que podría indicar un intento de ocultamiento. Peritos de la AEI recabaron siete casquillos percutidos de arma de fuego, evidencia clave para las indagatorias. Las autoridades no han revelado detalles sobre la posible identidad de la víctima ni el móvil del crimen.

Violencia familiar en Mexicali: un padre habría matado a su hijo tras una discusión

Mientras tanto, en el Valle de Mexicali, la violencia familiar también dejó saldo mortal. La madrugada de este 29 de junio, un hombre identificado como Ismael “N”, de 65 años, fue detenido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal como presunto responsable del homicidio de su hijo, tras una discusión en el ejido Choropo.

PUBLICIDAD

Según el reporte policial, padre e hijo habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas cuando inició una discusión que escaló a golpes. Un testigo informó que Ismael “N” tomó una pala y golpeó repetidamente a su hijo, de aproximadamente 36 años, quien fue localizado sin vida en el domicilio. Los oficiales confirmaron la muerte y detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la situación jurídica de Ismael “N”. El caso pone en relieve los riesgos de la violencia intrafamiliar en la región.

PUBLICIDAD

Peritos de la Agencia Estatal de Investigación recabaron evidencias junto al cadáver hallado en Punta Bandera, donde se localizaron siete casquillos de arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tijuana y Mexicali: dos escenarios, una constante de violencia

Tanto el hallazgo del cuerpo maniatado bajo el puente en Tijuana como el homicidio filial en Mexicali ocurrieron el mismo día, reflejando la persistencia de la violencia en Baja California. Las autoridades de ambos municipios enfrentan retos para contener el avance de los delitos de alto impacto, que en 2026 mantienen cifras elevadas en la entidad.

El número de homicidios dolosos en Tijuana durante el año supera los 450 casos, de acuerdo con registros oficiales. En tanto, los hechos de violencia familiar como el ocurrido en el Valle de Mexicali ponen en alerta a las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

PUBLICIDAD