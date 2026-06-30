México

Tiran cuerpo maniatado y con huellas de violencia en la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California

Un cadáver con señales de violencia y manos atadas fue encontrado junto a una cobija en Punta Bandera, en una jornada donde la entidad suma otro caso de homicidio familiar en Mexicali

Guardar
Google icon
Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Elementos de la Guardia Nacional y agentes estatales resguardaron el sitio donde se localizó el cuerpo sin vida y maniatado bajo el puente, sobre la carretera Escénica Tijuana-Rosarito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este 29 de junio bajo un puente de la carretera Escénica Tijuana-Rosarito, en la zona de Punta Bandera. El cuerpo, con las manos atadas y lesiones por proyectil de arma de fuego, se suma a los más de 450 homicidios dolosos registrados en Tijuana en lo que va de 2026.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio tras un reporte ciudadano recibido alrededor de las 07:00 horas, donde alertaban sobre la presencia de un cuerpo. Al llegar, los agentes localizaron a la víctima tendida sobre el suelo, junto a una cobija, debajo de la estructura vial.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) corroboró que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante la inspección, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron siete casquillos percutidos en la zona, lo que indica que el ataque se realizó en ese mismo lugar. La víctima no fue identificada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la identidad y dar con los responsables del homicidio.

Siete casquillos y un cuerpo maniatado: el hallazgo bajo el puente

El hallazgo del cuerpo con las manos atadas y lesiones de bala refuerza un patrón de violencia en la región. Según reportes de la Fiscalía General del Estado, la cantidad de homicidios dolosos en Tijuana supera los 450 casos en 2026. La carretera Escénica Tijuana-Rosarito ha sido escenario recurrente de hechos similares en los últimos meses, según registros de autoridades locales.

PUBLICIDAD

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Autoridades confirmaron la muerte de un hombre tras ser agredido con una pala en el ejido Choropo, Mexicali; el presunto responsable, su propio padre, fue detenido en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima fue hallada junto a una cobija, lo que podría indicar un intento de ocultamiento. Peritos de la AEI recabaron siete casquillos percutidos de arma de fuego, evidencia clave para las indagatorias. Las autoridades no han revelado detalles sobre la posible identidad de la víctima ni el móvil del crimen.

Violencia familiar en Mexicali: un padre habría matado a su hijo tras una discusión

Mientras tanto, en el Valle de Mexicali, la violencia familiar también dejó saldo mortal. La madrugada de este 29 de junio, un hombre identificado como Ismael “N”, de 65 años, fue detenido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal como presunto responsable del homicidio de su hijo, tras una discusión en el ejido Choropo.

Según el reporte policial, padre e hijo habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas cuando inició una discusión que escaló a golpes. Un testigo informó que Ismael “N” tomó una pala y golpeó repetidamente a su hijo, de aproximadamente 36 años, quien fue localizado sin vida en el domicilio. Los oficiales confirmaron la muerte y detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la situación jurídica de Ismael “N”. El caso pone en relieve los riesgos de la violencia intrafamiliar en la región.

Un cuerpo cubierto por una sábana blanca yace en una carretera de asfalto gris. En primer plano, una cinta amarilla de seguridad con "NO PASAR" atraviesa la imagen.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigación recabaron evidencias junto al cadáver hallado en Punta Bandera, donde se localizaron siete casquillos de arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tijuana y Mexicali: dos escenarios, una constante de violencia

Tanto el hallazgo del cuerpo maniatado bajo el puente en Tijuana como el homicidio filial en Mexicali ocurrieron el mismo día, reflejando la persistencia de la violencia en Baja California. Las autoridades de ambos municipios enfrentan retos para contener el avance de los delitos de alto impacto, que en 2026 mantienen cifras elevadas en la entidad.

El número de homicidios dolosos en Tijuana durante el año supera los 450 casos, de acuerdo con registros oficiales. En tanto, los hechos de violencia familiar como el ocurrido en el Valle de Mexicali ponen en alerta a las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

Temas Relacionados

TijuanaPunta Banderahomicidiocuerpo maniatadoGuardia NacionalviolenciaMexicaliseguridad públicanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum pide a aficionados actuar con respeto en partido de México vs Ecuador y recoger basura tras festejar en Reforma

La presidenta responde sobre el hostigamiento al hotel de Ecuador previo al Mundial

Sheinbaum pide a aficionados actuar con respeto en partido de México vs Ecuador y recoger basura tras festejar en Reforma

Javier Aguirre prepara cambios clave para México vs. Ecuador: así ajusta su once para buscar el pase en el Mundial 2026

Un duelo en el Estadio Ciudad de México define el futuro tricolor, con ajustes en la alineación y una estrategia renovada

Javier Aguirre prepara cambios clave para México vs. Ecuador: así ajusta su once para buscar el pase en el Mundial 2026

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: Rescatistas mexicanos son un “orgullo”, destaca la mandataria

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: Rescatistas mexicanos son un “orgullo”, destaca la mandataria

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: Tres vialidades afectadas por obras previo al partido México vs Ecuador en el Estadio Azteca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: Tres vialidades afectadas por obras previo al partido México vs Ecuador en el Estadio Azteca 

México tiene regulación estricta para uso de fentanilo en procesos médicos, afirma Salud: ¿Cuándo se puede utilizar?

“Muy relevante poder separar el uso médico del abuso”, declaró el secretario de Salud

México tiene regulación estricta para uso de fentanilo en procesos médicos, afirma Salud: ¿Cuándo se puede utilizar?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asedian a El Mayito Flaco y a los Cabrera Sarabia en Durango: fuerzas federales detienen a 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Asedian a El Mayito Flaco y a los Cabrera Sarabia en Durango: fuerzas federales detienen a 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma que hallaron restos humanos en el rancho vinculado a la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

Cae “El Tondiro”, presunto miembro del CJNG implicado en la emboscada contra agentes de la Guardia Civil en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: cae implicado en emboscada contra agentes de la Guardia Civil de Michoacán

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

ENTRETENIMIENTO

YosStop cuestiona a Aldo de Nigris por cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae: “¿Para qué le pagaste?

YosStop cuestiona a Aldo de Nigris por cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae: “¿Para qué le pagaste?

Kim Shantal reta a Queen Buenrostro a una pelea de box tras escándalo con Suavecito

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

Tatiana llora al cantar ‘Pin Pon’ y descubrir que sus fans ya son adultos: “Gracias por tanto amor”

Ángela Aguilar sorprende con cambio radical de imagen: mira cómo luce ahora

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México prohíbe a sus diplomáticos todo contacto con autoridades ecuatorianas por el partido del Mundial

¿La FIFA puede multar a la Selección Mexicana por cánticos y disturbios de aficionados contra Ecuador?

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

Cánticos de mexicanos en concentración de la Selección de Ecuador desatan memes y peleas en redes