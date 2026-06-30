Jass Reyes defiende a Vadhir Derbez tras acusaciones de presunto abuso sexual: “Es horrible que te difamen”

Jass Reyes habló del proceso legal de Vadhir Derbez y le expresó su apoyo tras el señalamiento por un presunto delito de abuso sexual.

Jass Reyes decidió hablar sobre el proceso legal que enfrenta su expareja, Vadhir Derbez, luego de que el actor fuera señalado por un presunto delito sexual. La vocalista de Playa Limbo dejó claro que, pese a que su relación sentimental terminó hace tiempo, ambos conservan una amistad y ella decidió externarle su apoyo durante este momento complicado.

La intérprete evitó profundizar en el proceso judicial, aunque aseguró que conoce a Vadhir Derbez desde hace años y confía en que la investigación permita esclarecer lo ocurrido. “Él tiene todo mi amor, todo mi apoyo. Hemos seguido siendo amigos después incluso de nuestra relación. Escribimos canciones juntos, entonces espero que todo lo que haya pasado se resuelva y que la luz salga pronto”, declaró ante los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones surgen mientras el caso continúa bajo el escrutinio público. El actor ha rechazado las acusaciones en su contra y su defensa sostiene que es víctima de un intento de extorsión, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.

Confía en que el proceso permita conocer la verdad

La vocalista de Playa Limbo afirma que mantiene una amistad con Vadhir Derbez y dice que decidió externarle su apoyo. (Vadhir Derbez: Instagram)

Durante el encuentro con la prensa, Jass Reyes fue cuestionada sobre las recientes irregularidades que han salido a la luz dentro de la investigación, entre ellas la destitución de una agente del Ministerio Público relacionada con la carpeta del caso.

PUBLICIDAD

Sin emitir una opinión sobre el trabajo de las autoridades, la cantante aseguró que espera que el desarrollo del proceso permita aclarar lo ocurrido. “Yo creo que al final todo cae por su propio peso y la verdad saldrá a la luz, como justo ya está pasando ahora con este expediente que ya están filtrando”, expresó.

La vocalista insistió en que prefiere mantenerse respetuosa del proceso legal, aunque manifestó su confianza en que los hechos terminarán por esclarecerse conforme avance la investigación y se presenten los elementos correspondientes.

PUBLICIDAD

“Es horrible que te estén difamando”

Jass Reyes declaró que conoce desde hace años al actor y confía en que la investigación permita esclarecer lo ocurrido. (@vadhird, Instagram)

Jass Reyes también habló sobre el impacto que pueden tener los señalamientos públicos, especialmente cuando una persona enfrenta una investigación mientras su vida profesional continúa.

“Siempre es horrible que te estén difamando, que estén señalándote, que estén diciendo, inventando cosas que no. Y por más que uno no quiera, estás enfocado en tu trabajo, pero es inevitable leer comentarios o escuchar a la prensa o que te estén preguntando”, comentó.

PUBLICIDAD

La cantante reconoció que se trata de un tema delicado y evitó minimizar la gravedad de las acusaciones, aunque reiteró que, desde su experiencia personal, decidió respaldar a quien fue su pareja. “Tan delicado, sobre todo”, respondió cuando se le mencionó la naturaleza del caso.

Asimismo, reveló que buscó comunicarse con Vadhir Derbez para hacerle saber que no estaba solo durante este momento. “Sí le mandamos mensajito de que estamos con él apoyándolo y sí hubo respuesta, pero la verdad es que muy enfocados cada quien a lo suyo”, compartió.

PUBLICIDAD

El caso continúa bajo investigación

La denuncia contra Vadhir Derbez se presentó el 2 de abril de 2026 por una modelo de 19 años, por un presunto abuso durante la grabación de un video musical en Coyoacán.(Instagram/@vadhird)

La denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada el pasado 2 de abril de 2026 por una modelo de 19 años, quien lo acusó de un presunto abuso ocurrido durante la grabación de un video musical en Coyoacán. De acuerdo con la denuncia, la joven aseguró que el actor la besó y la tocó sin su consentimiento.

Desde que el caso se hizo público, Vadhir Derbez ha sostenido su inocencia y su equipo legal ha afirmado que previamente recibieron exigencias económicas para evitar que el asunto trascendiera, por lo que consideran que se trata de un intento de extorsión.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el caso volvió a cobrar relevancia después de que una agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación fuera destituida por una presunta filtración del expediente.