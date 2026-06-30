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Perla Areli, de 17 años, fue asesinada en Oaxaca: van 37 feminicidios en lo que va del año

La joven se encontraba conviviendo cuando fue atacada a balazos en Santa María Huatulco

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Perla Areli, de 17 años, fue asesinada a balazos este lunes en Santa María Huatulco, Oaxaca Foto: Redes sociales Perla Areli
Perla Areli, de 17 años, fue asesinada a balazos este lunes en Santa María Huatulco, Oaxaca Foto: Redes sociales Perla Areli

Perla Areli Mendoza Moreno, de 17 años, fue asesinada a balazos el domingo 28 de junio en el centro de Santa María Huatulco, un crimen que elevó a 37 las muertes violentas de mujeres registradas en Oaxaca en lo que iba de 2026 y a cinco los casos ocurridos solo durante junio.

La víctima fue atacada en un bar de la cabecera municipal, en la región Costa. Versiones de vecinos señalaron que se escucharon al menos dos disparos antes de que la adolescente fuera hallada sin vida.

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Perla era originaria de Barrio Nuevo en Huatulco y trabajaba como empleada de un centro comunitario de la localidad. Tras una confusión inicial sobre su identidad, autoridades y habitantes confirmaron que se trataba de la joven de 17 años, a quien también identificaban como Arisleydi.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar, pero al llegar solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Después, la zona quedó acordonada para permitir las diligencias ministeriales.

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Tres vehículos patrulla de la Policía de Costa Rica en un camino de tierra, una cinta amarilla con la inscripción "NO PASAR" y densa vegetación tropical.
Una finca arbolada en Costa Rica está acordonada con cinta amarilla de seguridad y vigilada por vehículos de la Policía Nacional, lo que indica un área de acceso restringido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio acumuló cinco asesinatos de mujeres en Oaxaca

Con el asesinato de la adolescente, junio cerró con cinco muertes violentas de mujeres en Oaxaca. La región Costa concentró la mayor cantidad de casos de ese mes.

El registro de 2026 llegó a 37 mujeres asesinadas entre enero y junio. Las regiones señaladas con mayor violencia contra las mujeres fueron el Istmo de Tehuantepec, la Costa y los Valles Centrales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley. También intervinieron la Vicefiscalía Regional y especialistas del área de género, quienes recabaron indicios, entrevistaron a posibles testigos y comenzaron la reconstrucción de los hechos.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la investigación y hasta ese momento no informó sobre personas detenidas por el homicidio. Tampoco dio a conocer el móvil del ataque.

Habitantes de la zona dijeron que la agresión ocurrió sin que mediara palabra y que los responsables huyeron con rumbo desconocido. Otra versión local refirió múltiples detonaciones antes de que la menor fuera localizada.

Vista superior de un revólver de cañón largo con empuñadura de madera marrón y varias balas de latón sobre una mesa de madera rústica y rayada.
Una pistola de cañón largo con empuñadura de madera y varias balas de latón están dispuestas sobre una superficie de madera desgastada, capturada desde una vista aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo fue entregado a sus familiares al concluir las actuaciones ministeriales. El duelo se llevaba a cabo en su domicilio, en Barrio Nuevo, cerca de la alberca El Árbol, para después darle sepultura.

Los otros cuatro casos de junio seguían sin detenidos

La muerte de Perla se sumó a otros cuatro asesinatos de mujeres ocurridos en Oaxaca durante junio. En ninguno de esos casos se había informado de personas detenidas.

En Putla Villa de Guerrero fue asesinada Eloina, de 66 años, quien trabajaba en la farmacia Segura. Hombres armados ingresaron al negocio, le colocaron una bolsa en la cabeza y cintas adhesivas en la boca, y murió por asfixia a unos metros del parque central del municipio.

Dos días después, en Tehuantepec, fue localizada sin vida la maestra María de Jesús Olivera Hernández, asesinada con arma blanca. La información disponible indicó que dejó a una niña en la orfandad.

El 13 de junio fue asesinada Isela Lizeth González López, militante del PRD en la Costa. El 18 de junio fue localizada otra mujer sin vida en las riberas del río Atoyac, en Santa Lucía del Camino, en la zona centro del estado.

Familiares, amistades, activistas y habitantes de Huatulco exigieron que el caso de Perla se esclareciera y que se castigara a los responsables. También demandaron garantías de seguridad para las mujeres oaxaqueñas y una investigación exhaustiva para evitar que el crimen quedara impune.

  • Perla Areli Mendoza Moreno, de 17 años, fue asesinada a balazos el 28 de junio en Santa María Huatulco.
  • El caso elevó a 37 las muertes violentas de mujeres en Oaxaca en 2026 y a cinco las registradas en junio.
  • Hasta ese momento no había personas detenidas por este crimen ni por los otros cuatro asesinatos de mujeres ocurridos ese mes.

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