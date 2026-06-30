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El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

El comediante relató cómo un problema de salud transformó su rutina diaria

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Primer plano de Borrego Nava, un hombre con barba y bigote grises, gafas de montura roja y gorra negra, hablando al aire libre
Juan Carlos “El Borrego” Nava informa que perdió movilidad en parte del rostro antes de una presentación. (Programa Hoy: YouTube)

El diagnóstico confirmó que un virus oportunista vinculado al herpes zóster afectó el nervio trigémino de Juan Carlos “El Borrego” Nava, provocando la parálisis facial. Este episodio representó un punto de inflexión para el actor, quien admite que el estrés influyó de manera importante en el deterioro de su salud.

Tras la reacción inesperada, El Borrego Nava realizó una videollamada con su médico, quien le pidió ejecutar varias pruebas de movilidad y descartó la posibilidad de un derrame cerebral o un aneurisma. “No es nada cardiovascular, no tienes ningún evento vascular... eso debe ser un virus”, le indicó el especialista.

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Minutos antes de salir al escenario, el comediante experimentó uno de los momentos más angustiantes de su vida al despertar de una siesta en el hotel y notar que había perdido movilidad en parte de su rostro. “No me dolió nada, no sentí nada, solamente como que se me cayó”, relató ante los medios de comunicación.

Un virus oportunista cambió por completo su rutina

Un virus oportunista vinculado al herpes zóster afectó el nervio trigémino de Juan Carlos “El Borrego” Nava y le provocó parálisis facial. (Foto: RS)
Un virus oportunista vinculado al herpes zóster afectó el nervio trigémino de Juan Carlos “El Borrego” Nava y le provocó parálisis facial. (Foto: RS)

Hace aproximadamente un mes, Juan Carlos “El Borrego” Nava atravesó este episodio y, según el pronóstico de los especialistas, su recuperación ha avanzado de manera favorable gracias a la pronta intervención médica y a la fisioterapia iniciada desde el diagnóstico.

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Como parte de su tratamiento, recibió medicamentos para combatir la infección, reducir posibles secuelas y realizó una terapia diaria que incluyó el uso de un dispositivo de masaje y estimulación eléctrica. El comediante detalló: “Me dieron un antibiótico muy fuerte... también me dieron un poco de cortisona y una terapia con un corazoncito... todos los días masajeas con descargas eléctricas”.

Durante su testimonio, explicó que los médicos le señalaron que el descenso de sus defensas, causado por el estrés, permitió la activación del virus oportunista, el cual se alojó en el nervio trigémino y debilitó los músculos de su rostro, provocando la parálisis facial.

La reacción de su familia lo obligó a hacer un cambio

Sería el tercer matrimonio para 'El Borrego' Nava, cuyos primeras relaciones acapararon titulares en los medios.
El comediante detectó la pérdida de movilidad facial minutos antes de salir al escenario, después de despertar de una siesta en un hotel. Foto. Facebook

Hace poco más de un mes, Juan Carlos “El Borrego” Nava comenzó a modificar sus hábitos tras reflexionar sobre la forma en que enfrentaba el trabajo y el estrés diario, impulsado por el apoyo de su familia.

“Somos muy unidos, mi esposa, mis hijos, y sí me dicen: ‘Tienes que cuidarte, tienes que hacer como un reset’”, relató el comediante, quien reconoció que su entorno cercano fue clave para impulsar ese cambio.

Desde entonces, ha intentado mejorar su alimentación y buscar momentos de descanso, aunque reconoce que abandonar rutinas previas representa un reto considerable. “Les soy honesto, no es fácil”, admitió al referirse a su propósito de incorporar el ejercicio y pasar más tiempo con su familia.

Superó otra emergencia mientras se recuperaba

(Foto: captura de pantalla Instagram/@borrenava)
Durante su recuperación, El Borrego Nava fue hospitalizado de emergencia por cálculos renales y después retomó actividades y nuevos proyectos. (Foto: captura de pantalla Instagram/@borrenava)

Además, el actor explicó que busca reducir el ritmo de trabajo para priorizar su bienestar, convencido de la importancia de cuidar su salud tras la experiencia que atravesó.

La recuperación de la parálisis facial no fue el único desafío que enfrentó.

Durante ese proceso también tuvo que ser hospitalizado de emergencia por cálculos renales, un episodio que describió como sumamente doloroso.

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