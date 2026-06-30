México

Programas del Bienestar en julio 2026: ¿Qué programas reciben su primer pago esta semana?

La Secretaría dará a conocer el calendario oficial para la dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto

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Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar esperan el calendario de depósitos del bimestre julio-agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas beneficiarias de los Programas para el Bienestar esperan la publicación del calendario de depósitos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Aunque las autoridades aún no han confirmado la fecha exacta de inicio, se prevé que la Secretaría de Bienestar anuncie el cronograma entre el 30 de junio y el 1 de julio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y a través de los canales oficiales del gobierno.

Mientras se difunden las fechas definitivas, la Secretaría de Bienestar recordó que los recursos permanecerán seguros en las cuentas bancarias y que las personas beneficiarias no están obligadas a retirar el dinero el mismo día en que se realice el depósito.

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Por ahora, la entrega de apoyos se contempla para los primeros días de julio. La expectativa se mantiene entre quienes forman parte de los diferentes programas sociales y aguardan la dispersión de los recursos.Estos programas recibirán recursos durante el bimestre julio-agosto.

Estos programas recibirán recursos durante el bimestre julio-agosto

Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Se espera la publicación oficial del calendario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos contemplan los principales apoyos sociales que opera el Gobierno federal. Entre ellos se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyos beneficiarios recibirán 6 mil 400 pesos. También se realizará el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con un monto de 3 mil 100 pesos.

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Asimismo, la Pensión para Personas con Discapacidad otorgará 3 mil 300 pesos a quienes forman parte del programa. En el caso del Programa para Hijos de Madres Trabajadoras, el apoyo será de mil 650 pesos por cada menor registrado o de 3 mil 720 pesos cuando el hijo inscrito tenga una discapacidad.

Las autoridades también recordaron que las personas auxiliares previamente registradas podrán realizar trámites en representación de los beneficiarios cuando estos, por cuestiones de salud u otra causa justificada, no puedan acudir personalmente a efectuar algún procedimiento relacionado con su apoyo.

Registro abierto y expectativa por el calendario oficial

Mujer mestiza adulta mayor con cabello canoso y suéter neutro, sosteniendo una tarjeta verde del Banco del Bienestar. Fondo lila con logo "Pensión Mujeres Bienestar".
Un calendario tentativo sugiere depósitos por letra inicial del primer apellido del 6 al 29 de julio, pero la Secretaría de Bienestar debe confirmarlo; el presupuesto 2026 asciende a un billón 3 mil 326 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del próximo operativo de pago, la Secretaría de Bienestar acaba de terminar el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y para la Pensión Mujeres Bienestar en módulos habilitados en todo el país, donde también se brinda orientación a quienes requieran información sobre su incorporación a los programas.

Aunque todavía no existe un calendario oficial, en días recientes ha circulado un esquema tentativo basado en operativos anteriores, en el que los depósitos se distribuirían de acuerdo con la letra inicial del primer apellido entre el 6 y el 29 de julio. Sin embargo, esas fechas deberán ser confirmadas por la Secretaría de Bienestar antes del inicio de la dispersión.

Para este año, el presupuesto destinado a los Programas para el Bienestar asciende a un billón 3 mil 326 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 244 por ciento respecto a 2019. De acuerdo con el Gobierno federal, estos recursos permiten beneficiar al 82 por ciento de las familias del país mediante distintos apoyos sociales dirigidos a sectores prioritarios.

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