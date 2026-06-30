¿Qué enfermeras del programa Salud Casa por Casa pueden emitir recetas médicas? Gobierno aclara

(Crédito: Presidencia)

El Gobierno federal precisó este martes 30 de junuio los criterios que determinan quiénes pueden recetar medicamentos dentro del programa Salud Casa por Casa: lo podrán hacer únicamente las enfermeras que cuenten con licenciatura y únicamente cierto tipo de medicamentos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa Casa por Casa ha realizado un despliegue masivo de personal de salud, principalmente enfermeras y enfermeros, para atender a adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país. Detalló que el personal de salud no solo efectúa visitas, sino que también está facultado para recetar medicamentos bajo condiciones específicas.

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“Una enfermera normativamente puede recetar, si tiene licenciatura, ciertos medicamentos”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Al afirmar esto, miró hacia los funcionarios de salud que se encontraban presentes en el Salón de Tesorería junto a ella, para confirmar: “¿Verdad? Para no equivocarme”, bromeó.

La mandataria aclaró que esta atribución se limita a quienes cuentan con el grado académico correspondiente. En contraste, señaló que “las enfermeras que no tienen licenciatura, que tienen otro tipo de estudios, que son técnicas en enfermería, ellas sí no pueden recetar y en todo caso llaman a la otra enfermera o a un médico, de manera a distancia, para poder recetar algún medicamento”.

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La presidenta subrayó que todo el procedimiento está respaldado por la normativa vigente en materia de salud, lo que garantiza la seguridad y legalidad de la prescripción de medicamentos en el primer nivel de atención. “Sí tienen toda la atribución y todo está bajo la norma”, reiteró.

Vista exterior del moderno edificio del Hospital IMSS-BIENESTAR, con personas entrando y saliendo, y ambulancias estacionadas, reflejando su rol central en la provisión de servicios de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras actualizadas del programa Casa por Casa

A solicitud de la prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum proporcionó cifras actualizadas sobre el alcance de las visitas del programa. “Son 11 millones 769 mil adultos mayores y personas con discapacidad que los ha visitado un servidor de la salud, enfermera, enfermero o médico. Una segunda visita, llevamos en seis punto siete millones. Tercera visita, dos millones, con un total de visitas de veinte punto siete millones”.

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El Gobierno federal destacó que la segunda y tercera visita se programaron para las personas que, en la primera ocasión, presentaron algún tipo de riesgo de salud, como presión alta, diabetes o sospecha de diabetes. Además, se recaba información sobre otros factores de riesgo, como lipidemias (colesterol elevado) y la presencia de múltiples padecimientos.

“Va muy avanzado”, expresó Sheinbaum sobre el operativo de visitas, y precisó que el personal de salud también orienta a los beneficiarios sobre los siguientes pasos del programa, como la credencialización para el Servicio Universal de Salud.

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El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

Proceso y retos de credencialización

La presidenta informó que ya se ha superado el millón de personas adultas mayores y con discapacidad que acudieron a solicitar su credencial para el Servicio Universal de Salud. “Las propias servidoras de la salud o servidores de la salud están orientándolos para que vayan a sacar su credencial”, indicó.

Durante la conferencia matutina, surgió una inquietud sobre casos en los que adultos mayores con doble afiliación —por ejemplo, quienes pertenecen a la Secretaría de Marina y al ISSSTE— han enfrentado obstáculos para completar el trámite de credencialización. “No debería. Vamos a ver con la Secretaría de Bienestar en estos casos, porque en el registro hay problemas”, respondió Sheinbaum, y se comprometió a revisar los reportes presentados para buscar una solución.

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El llamado, aclaró la presidenta, está dirigido actualmente a todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad, sin distinción del tipo de institución de salud a la que estén afiliadas. “Es el primer bloque de personas, el primer grupo para que vayan por su credencial del Servicio Universal de Salud. Van, se registran y luego tienen que ir en otra ocasión a recoger su credencial. Similar a cuando se registran para una pensión, se registran y después viene ya la tarjeta del Banco del Bienestar”, explicó.

Sheinbaum concluyó que las estadísticas generadas por el programa permiten identificar cuántos beneficiarios presentan presión alta, diabetes, lipidemias o combinaciones de estos padecimientos, información clave para orientar la política pública y mejorar la atención en salud.

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