México

Gobierno de Veracruz confirma que hallaron restos humanos en el rancho vinculado a la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

La gobernadora pidió esperar los resultados forenses y de ADN antes de emitir conclusiones. Hay seis personas detenidas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste

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Mexico's Secretary of Energy Rocio Nahle Garcia looks on during a news conference with Haitham Al Ghais, Secretary General of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), in Mexico City, Mexico March 9, 2023. REUTERS/Henry Romero
Mexico's Secretary of Energy Rocio Nahle Garcia looks on during a news conference with Haitham Al Ghais, Secretary General of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), in Mexico City, Mexico March 9, 2023. REUTERS/Henry Romero

Los restos óseos hallados en un rancho en los límites de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, en el sur de Veracruz, están bajo análisis forense. La gobernadora Rocío Nahle García confirmó el hallazgo este lunes 30 de junio y pidió esperar los dictámenes periciales antes de emitir cualquier conclusión sobre su identidad.

Las pruebas de ADN aún no arrojan resultados. Las autoridades no han confirmado si los restos pertenecen a la periodista Roxana Guzmán Ramírez, desaparecida el 2 de junio en el municipio de Nanchital.

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Lo que confirmó Nahle sobre el hallazgo

“Si están haciendo unos análisis en algún predio que se encontró, están haciendo análisis de varias piezas, es parte de la investigación que trae la Fiscalía”, declaró la mandataria en rueda de prensa. Añadió: “Hay que ser prudentes, hay que esperar a que termine la investigación que está haciendo la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República”.

Nahle aclaró que los restos no se localizaron en el mismo punto donde ocurrieron las detenciones. Los peritos trabajan en un predio distinto, vinculado a la investigación por el secuestro de la comunicadora.

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A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)
A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)
A police vehicle stands outside the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez
A police vehicle stands outside the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez

La gobernadora precisó que la investigación lleva 25 días activa y que en ella participan la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad estatal y sus pares federales. Subrayó que la naturaleza del caso impide revelar las líneas de investigación en curso.

“Cuando hay una carpeta y hay una investigación de cualquier caso, se va llevando de la manera más estricta y es el tema en que va caminando”, detalló Nahle.

Los seis detenidos y su vínculo con el caso

La FGE tiene a seis personas bajo arresto por su presunta participación en los hechos. El principal señalado es José Del Carmen Cadena Escayola, conocido como “Delta 7”, presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, cuya detención en Coatzacoalcos el 27 de junio fue el primer avance concreto tras 23 días de búsqueda.

Tras su arresto, Delta 7 indicó la ubicación del rancho donde presuntamente asesinaron a la periodista. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en ese predio y encontraron los restos que ahora analiza la pericia forense.

Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)
Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

Entre los detenidos también figura una mujer identificada como Karen “N”, además de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste: Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”. Los uniformados fueron arrestados el 26 de junio.

Sobre el delito exacto que se imputa a los agentes, Nahle reconoció que desconoce los cargos específicos. “No sé si sea contra delitos de la salud, hay que ver la carpeta”, señaló.

La familia exige rigor y pide no especular

El sábado 27 de junio, la FGR citó a Fernando Guzmán y a su esposa Celia en la sede regional de la institución en Coatzacoalcos para informarles sobre el avance de las pesquisas. En esa reunión, les tomaron muestras de ADN para cotejarlas con los restos hallados en el rancho.

La familia emitió un comunicado en el que pidió a medios y reporteros no difundir información sin confirmar. Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana, aclaró que las autoridades no le han notificado a ningún integrante de la familia que la periodista fue localizada.

Irrumpen en su casa y desaparece periodista en Veracruz; exigen localizarla con vida.
Irrumpen en su casa y desaparece periodista en Veracruz; exigen localizarla con vida.

“Es por ello que pedimos de manera muy atenta y respetuosa, a reporteros y medios de comunicación que sean responsables a la hora de informar, para que no nos afecten como familia, recordando que Roxana tiene una madre, padre, hermanos e hijos”, concluye el comunicado de la Familia Guzmán Ramírez.

Protesta en carretera y respuesta de la gobernadora

Los familiares de los cuatro policías detenidos bloquearon este lunes la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de Nanchital, con llantas y carteles. Exigieron investigaciones rigurosas y rechazaron que sus parientes sean usados como chivos expiatorios.

Nahle reconoció el derecho de los manifestantes a expresarse, pero advirtió que el cierre de vías federales viola los derechos de terceros. “Los acusados tienen el derecho a su defensa, de lo que sea, y los familiares tienen el derecho de su manifiesto completamente, siempre y cuando no pasen por el derecho de las demás personas (…) no deben cerrar vías federales, porque sino vamos a levantar una denuncia”, afirmó.

La gobernadora también descartó que su administración busque fabricar culpables. Indicó que las fiscalías recopilan pruebas para vincular a los detenidos con el secuestro antes de sostener cualquier acusación.

Police stand guard at the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez
Police stand guard at the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez

El secuestro que detonó la investigación

Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue sustraída de su domicilio en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital, el 2 de junio a las 6 de la mañana. Hombres armados y encapuchados, vestidos de negro y con armas largas, irrumpieron en la vivienda con un marro.

El hermano de la periodista les pidió que se detuvieran y les alertó que había un bebé en el interior. Uno de los hombres le apuntó con su arma, sometieron a los presentes y se llevaron a Roxana. El primer hombre en entrar tomó el celular con el que ella grababa y cortó el video.

La FGE abrió una carpeta de investigación ese mismo día. El operativo de búsqueda reunió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Ministerial y la CONASE, bajo coordinación de inteligencia naval.

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