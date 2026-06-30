Mexicano se declara culpable de tráfico de personas en EEUU: cobraba hasta 12 mil dólares

La organización señalada por autoridades de Estados Unidos cobraba entre 6,500 y 12,000 dólares por migrante y empleaba casas clandestinas en Monterrey para coordinar cruces hacia territorio estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal en Texas recibió la declaración de culpabilidad de Efraín Zúñiga este lunes, un mexicano de 38 años extraditado desde México, por conspiración para el tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos. El caso revela la magnitud de las redes de tráfico internacional que operan entre América Latina, Asia y Estados Unidos, con ganancias millonarias y consecuencias letales para quienes buscan cruzar la frontera.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la red de la que formaba parte Zúñiga facilitó el ingreso ilegal de miles de personas entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023. La organización, con base de operaciones en Monterrey, cobraba montos que oscilaban entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada migrante trasladado. El monto acumulado por la red en ese periodo alcanzó 30 millones de dólares, según el mismo comunicado de la autoridad estadounidense.

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Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado al menos mil 449 mujeres migrantes fallecidas en rutas migratorias de América. Los datos revelan que 795 de estos decesos ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México. Edwin Viales, monitor regional del proyecto, sostiene que se trata de una “crisis invisible”, marcada por violencia de género, criminalidad y falta de acceso a servicios esenciales.

Zúñiga administraba una casa de seguridad en Monterrey y coordinaba cruces

Las autoridades estadounidenses acusan a Efraín Zúñiga de administrar una casa clandestina para migrantes en Monterrey, desde donde coordinaba el transporte hacia Estados Unidos. El traslado se realizaba con la colaboración de “coyotes”, guías que conducían a los grupos a través de la frontera sur estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que la red daba acceso a personas provenientes tanto de Latinoamérica como de países asiáticos.

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La acusación formal contra Zúñiga fue presentada en septiembre de 2023. En octubre de 2024, fue detenido en México a petición del gobierno estadounidense y extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas. El proceso judicial contempla una pena máxima de diez años de prisión si el tribunal lo declara culpable.

Efraín Zúñiga, de 38 años y extraditado desde México, enfrenta sentencia en Texas tras aceptar su responsabilidad en una red internacional de tráfico de personas que operaba entre 2020 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos mantienen bajo custodia a dos integrantes adicionales de la red. Mónica Hernández Palma, también extraditada desde México en 2025, y Enil Edil Mejía Zuñiga, de origen hondureño, quien recibió una condena de 120 meses de prisión en julio de 2025.

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Las mujeres migrantes enfrentan riesgos letales en las rutas hacia Estados Unidos

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM reporta que, de un total de 11 mil 492 migrantes muertos o desaparecidos en rutas migratorias de las Américas desde 2014, al menos mil 449 eran mujeres. Las cifras oficiales son escasas, lo que agrava la invisibilidad de las víctimas. De los fallecimientos registrados, 795 ocurrieron en la frontera de Estados Unidos y México, 225 en las rutas del Caribe, 103 en el Darién —frontera entre Panamá y Colombia—, y 112 en Sudamérica.

Edwin Viales, vocero de la OIM, advierte que las mujeres migrantes están expuestas a una combinación de riesgos. A la violencia de género y al crimen organizado se suma la falta de acceso a servicios esenciales, lo que incrementa las probabilidades de muerte durante el trayecto.

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El tráfico de migrantes sigue dejando ganancias millonarias y saldo mortal

La red que operaba Efraín Zúñiga habría obtenido hasta 30 millones de dólares en tres años, según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense. Los pagos de entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por persona reflejan la dimensión económica de este delito, en contraste con la vulnerabilidad de quienes buscan cruzar la frontera.

Las investigaciones en Estados Unidos continúan contra otras personas vinculadas a estas organizaciones criminales. Las autoridades subrayan que el combate al tráfico de migrantes requiere coordinación internacional y acciones legales en ambos lados de la frontera.

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