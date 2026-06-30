Hidalgo supera a siete estados en denuncias por violación y acumula 383 carpetas al cierre de mayo

Una ilustración poderosa que visualiza el devastador impacto del femicidio, mostrando a una mujer desintegrándose frente a una mano sombría y el quiebre de la realidad, con un lirio blanco en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió 383 carpetas de investigación por violación entre enero y mayo de 2026, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en este delito, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De ese total, 218 carpetas corresponden a violación simple y 165 a violación equiparada, según los datos que la propia Procuraduría reportó al Secretariado al corte del 31 de mayo.

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Los 10 estados con más carpetas por violación en 2026

Las fiscalías de las 31 entidades del país abrieron 8 mil 253 carpetas de investigación por los delitos de violación simple y violación equiparada en los primeros cinco meses del año. El Estado de México encabeza la lista con mil 125 expedientes, seguido por la Ciudad de México con 944.

Les siguen Nuevo León con 551 y Chihuahua con 521. Esas cuatro entidades concentran el 38.1 por ciento del total nacional, de acuerdo con el informe de violencia contra las mujeres del Secretariado.

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Una mujer visiblemente afectada llora con las manos en su rostro, mientras una orden de alejamiento partida por la mitad descansa a su lado, simbolizando una protección rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guanajuato ocupa el quinto lugar con 464 carpetas, e Hidalgo el sexto con 383. Los cuatro estados restantes del top diez son Baja California con 354, Puebla con 310, Querétaro con 286 y Oaxaca con 285.

Las entidades con menos denuncias y el alcance real de las cifras

En el extremo opuesto, Tlaxcala registró solo 8 carpetas y Yucatán 18, las dos cifras más bajas del país en el mismo periodo. La brecha entre los extremos de la lista supera los mil 100 expedientes.

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El informe del Secretariado aclara que las 8 mil 253 carpetas reflejan delitos cometidos tanto contra hombres como contra mujeres, aunque el documento forma parte del informe de violencia contra las mujeres. Esa precisión es relevante para interpretar correctamente el alcance de las cifras.

¿Qué dice el Código Penal de Hidalgo sobre este delito?

El Código Penal para el Estado de Hidalgo define la violación simple como el acto en que una persona, por medio de la violencia física o moral, realiza cópula con otra de cualquier sexo. La pena establecida va de 7 a 20 años de prisión, más una multa de entre 70 y 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

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Una mujer levanta una mano en un gesto de detención mientras la otra cubre su rostro, en un entorno de oscuridad que subraya la urgencia de acabar con la violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violación equiparada se configura cuando, con el uso de la misma violencia, se introduce por vía anal o vaginal cualquier objeto, instrumento o elemento distinto al miembro viril, en persona de cualquier sexo. El ordenamiento aplica la misma punibilidad a ambas modalidades del delito.

Contexto nacional: subregistro e impunidad

En noviembre de 2025, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, informó en la mañanera del pueblo que en ese año se habían registrado 25 mil 70 denuncias por abuso sexual en todo México. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en esa misma conferencia que, según el INEGI, el 45% de las mujeres mexicanas ha vivido algún tipo de abuso o acoso sexual a lo largo de su vida.

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Las autoridades reconocieron en aquella ocasión que muchas víctimas no denuncian porque el proceso judicial es largo, complejo y revictimizante. Esa situación alimenta un subregistro que deja miles de agresiones sin consecuencias legales.

Ante ese panorama, el gobierno federal anunció una campaña nacional para acompañar a las mujeres que decidan presentar una denuncia. “Por eso es tan importante la campaña que lanzamos: que las mujeres denuncien, para poder acompañarlas“, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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Las manos temblorosas de una mujer adulta, con leves manchas de sangre, sostienen una cinta amarilla de la policía costarricense con la inscripción "NO PASAR", frente a una casa sencilla y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo declarado fue hacer el proceso más ágil, seguro y con perspectiva de género, además de capacitar a las autoridades receptoras de denuncias para evitar la revictimización. La cifra de Hidalgo en 2026 se inscribe en ese contexto nacional de violencia sexual persistente y cobertura institucional aún insuficiente.