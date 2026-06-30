México

¿Eres adulto mayor y quieres terminar tus estudios? La UNAM te abre las puertas con asesorías para primaria, secundaria y bachillerato

Se trata de un programa que si bien no expide certificados ni aplica exámenes oficiales, sí brinda todas las herramientas necesarias para poder hacerlos

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Un profesor de camisa de rayas señala un pizarrón que dice "BIENVENIDOS", "PRIMARIA", "SECUNDARIA", "BACHILLERATO" a ocho alumnos adultos mayores en pupitres.
Adultos mayores, muchos con cabello blanco y anteojos, asisten a una clase donde un profesor señala los niveles educativos en un pizarrón que muestra las opciones de primaria, secundaria y bachillerato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de adultos mayores en México enfrentan el reto de concluir estudios de primaria, secundaria o bachillerato tras años de haber dejado la escuela por razones laborales, familiares o personales. Ante esa situación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, implementó un programa de asesorías académicas diseñado para quienes buscan obtener su certificación oficial, sin importar la edad ni la trayectoria escolar previa.

La posibilidad de retomar la educación formal no representa un gasto significativo para los usuarios. Los espacios y materiales digitales son proporcionados por la institución, mientras que las asesorías son impartidas por estudiantes universitarios en servicio social o prácticas profesionales. Esta modalidad permitió que, desde la creación del programa en 1993, cientos de trabajadores, migrantes, jóvenes y adultos mayores hayan podido avanzar en su formación académica.

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Un programa que responde a necesidades reales

El Programa de Apoyo Comunitario a la Educación de Adultos (PACEA), coordinado por la FES Aragón, nació cuando un grupo de empleados expresó su deseo de terminar la secundaria. Un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos posibilitó un esquema flexible, que años después se abrió a la comunidad en general.

El funcionamiento del programa se distingue por su flexibilidad. Las asesorías se brindan en horarios que van de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, con sesiones de dos horas, dos o tres veces por semana. El avance es personalizado: cada persona puede completar una asignatura en un periodo promedio de tres meses, adaptándose a su ritmo y necesidades.

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A diferencia de un aula tradicional, el modelo de atención es individualizado o en grupos muy pequeños. Esto facilita que los usuarios mantengan sus actividades laborales o personales mientras avanzan en sus estudios.

Asesoría y acompañamiento académico sin costo

María de Lourdes García, responsable del programa, explicó que las asesorías y los materiales didácticos cuentan con el respaldo del INEA y la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo es que cada participante logre acreditar los módulos requeridos y obtenga su certificación oficial en la instancia correspondiente.

Durante el proceso, los usuarios reciben asesoría constante, realizan actividades de estudio y presentan exámenes de práctica antes de acudir a la evaluación formal. Al acreditar cada materia, continúan con el siguiente módulo y pueden conservar el mismo asesor o cambiar según la disponibilidad.

El acompañamiento académico no tiene costo, ya que las asesorías las ofrecen universitarios de carreras como Pedagogía, Ingeniería, Economía o Arquitectura. Antes de integrarse al programa, estos estudiantes son evaluados para definir en qué áreas pueden apoyar mejor, como matemáticas, ciencias sociales o lenguaje.

Certificación oficial y formación universitaria

El PACEA no expide certificados ni aplica exámenes oficiales. Su función principal es preparar y orientar a los estudiantes para que concluyan exitosamente su educación básica o media superior en las instituciones responsables de la certificación. Los materiales de estudio se distribuyen en formato digital, lo que reduce gastos para los participantes.

Además de beneficiar a quienes buscan concluir sus estudios, el programa cumple una función formativa para los propios asesores universitarios, quienes adquieren experiencia en docencia y atención personalizada.

La iniciativa de la FES Aragón ha permitido que personas de diferentes edades y contextos, incluidos migrantes y trabajadores, encuentren una vía accesible para culminar su formación escolar. El derecho a la educación, sin límite de edad, se materializa en cada usuario que, tras años lejos de las aulas, logra avanzar hacia su meta académica.

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