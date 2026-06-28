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¿Hay clases este lunes 29 de junio? Estos son los cambios oficiales de la SEP para saber dónde sí hay clases y dónde no

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 llegó con cambios oficiales al calendario escolar de al menos dos estados mexicanos

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Una maestra señala una pizarra blanca mientras más de diez niños uniformados, sentados en pupitres, escriben y observan en un salón de clases.
Los gobiernos federal y estatal tienen facultad para emitir decretos que modifiquen el calendario escolar en fechas específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar 2025-2026 ha acumulado más ajustes que cualquier otro en años recientes.

Paros magisteriales, alertas por calor extremo y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 modificaron en distintos momentos el calendario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) fijó desde septiembre.

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La pregunta que cada lunes se repite entre familias mexicanas —¿hay clases mañana?— no tiene una respuesta única: depende del estado, del plantel y, en las últimas semanas, de qué ciudad sede tiene partido programado.

Ilustración de una pelota de fútbol del Mundial 2026, con iconos mexicanos (sombrero, guitarras, tacos, máscaras), edificios y banderas de México, EE. UU., Canadá.
El Mundial 2026 ya generó suspensiones escolares en distintos momentos del torneo en las ciudades sede. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el torneo en su fase de eliminación directa, dos entidades mexicanas con sede mundialista tienen disposiciones oficiales que alteran la actividad escolar esta semana.

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Las fechas y los alcances no son los mismos para todas.

El documento que define si hay o no clases en México

El instrumento que rige el año escolar es el Acuerdo número 18/06/25, firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Establece 185 días efectivos de clase para educación básica y 190 para escuelas normales y de formación docente. El ciclo concluye el 15 de julio de 2026.

Infografía con texto sobre regulación escolar en México. Muestra calendario con escudo, libros, mapa del país, pergamino, pluma, periódico y edificios escolares.
El ciclo escolar en México se rige por el Acuerdo 18/06/25, que establece los días de clase y las entidades gubernamentales con facultad para realizar modificaciones, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese acuerdo es la norma base. Pero no es el único instrumento que puede modificar el calendario: los gobiernos estatales y el federal tienen facultad para emitir decretos que suspendan actividades en fechas específicas, como ha ocurrido en distintos momentos del Mundial.

Los partidos que mueven el calendario esta semana

El lunes 29 de junio, el Estadio Monterrey en Nuevo León recibe el duelo de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, a las 19:00 horas.

Países Bajos llega como líder del Grupo F con diez goles en tres partidos.

Marruecos avanza como segundo del Grupo C, con seis goles a favor.

Balón de fútbol en entrada de escuela pública mexicana vacía. Cartel de la SEP en reja. Aulas con pupitres ordenados al fondo.
Las suspensiones por partidos mundialistas no aplican de forma generalizada en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 30, el Estadio Ciudad de México alberga el partido de la Selección Mexicana ante Ecuador, también a las 19:00 horas.

México cerró la fase de grupos como líder con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra.

Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros tras derrotar a Alemania 2-1 en la última jornada.

Una maestra, de espaldas parciales, asiste a un estudiante que escribe en un examen sobre un pupitre de madera, ambos sin mostrar sus rostros.
Salud, seguridad pública, protección civil y aduanas quedan fuera de cualquier decreto de asueto por el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde sí hay clases el lunes 29 y dónde no

El calendario de la SEP no marca el lunes 29 de junio como día de asueto a nivel federal. Para la mayoría del país, es un día hábil normal.

Salvo ajustes específicos que cada plantel pueda comunicar por condiciones locales, el lunes hay clases en todo el territorio nacional con una sola excepción: Nuevo León.

Imagen dividida: a la izquierda, un salón de clases de primaria vacío con escritorios naranjas y bandera mexicana; a la derecha, un balón de fútbol en una cancha.
El Acuerdo número 18/06/25 de la SEP es la norma que rige el calendario escolar en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador Samuel García anunció a través de sus redes sociales oficiales que el gobierno decretó feriado ese día, ante la afluencia extraordinaria prevista por el partido mundialista.

“El gobierno decidió que el lunes será feriado”, afirmó.

La medida se publicó en el Periódico Oficial del Estado y suspende clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Vista de espaldas de tres adolescentes con uniformes azul marino y mochilas, entrando a un edificio escolar de fachada de piedra.
El ciclo escolar 2025-2026 arrancó el 1 de septiembre de 2025 y concluye el 15 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades esenciales —seguridad y protección civil— seguirán en funciones, de acuerdo con el mandatario.

La CDMX sí tiene clases este lunes: su suspensión es el martes 30

La suspensión escolar en la capital aplica para el martes 30 de junio, no para este lunes.

Así lo establece el decreto presidencial de Claudia Sheinbaum, confirmado por la SEP mediante el Boletín 215, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

Infografía con texto e ilustraciones: niños, calendario con fecha de suspensión, autobús escolar, escuela, símbolos educativos, edificios de escuela pública y privada, documento oficial.
Una infografía ilustra la suspensión de clases en la Ciudad de México el 30 de junio, explicada por un decreto presidencial y el Boletín 215 de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado oficial, la suspensión abarca instituciones públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior dependientes de la SEP ubicadas en la capital.

El decreto instruye además a las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital a priorizar el teletrabajo, con excepción de servicios esenciales: salud, seguridad pública, protección civil, aduanas e infraestructura crítica.

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