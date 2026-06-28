ONU-DH México exige investigar el asesinato de Patricia Negrete con perspectiva de género y considerar su labor como buscadora

Retrato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, junto a un lazo negro que simboliza el duelo por su asesinato en Pénjamo, Guanajuato. (@ONUDHmexico)

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su profunda consternación por el asesinato de la madre buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el pasado martes 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato.

El organismo internacional se solidarizó con la familia y compañeras de la víctima, y realizó un enérgico exhorto a las autoridades para que el homicidio sea investigado de manera exhaustiva, exigiendo que se realice “con un enfoque que considere su labor y con perspectiva de género”.

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Alerta ONU-DH por violencia contra madres buscadoras en Guanajuato

La ONU-DH destacó la urgencia de garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos y buscadoras de personas desaparecidas puedan realizar su labor libremente y con la protección ciudadana necesaria.

Afiches con fotos de personas desaparecidas que visten las camisetas de la selección de México, el martes 16 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Martín Silva)

El panorama es alarmante: pues en un país donde según cifras oficiales existen más de 133 mil personas desaparecidas, el organismo subrayó que, en lo que va del año 2026, ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos en México. De estas víctimas, tres se dedicaban a la búsqueda de personas no localizadas específicamente en el estado de Guanajuato.

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Así ocurrió el homicidio de Patricia Negrete en Pénjamo

El ataque armado en contra de la integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir se registró la noche del martes 23 de junio, en las inmediaciones de la entrada principal del Hospital Regional de Pénjamo, ubicado sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas.

Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos: Patricia viajaba en motocicleta tras concluir su jornada laboral como parte del personal de intendencia del centro médico. Fue interceptada por sujetos armados, también a bordo de motocicletas, quienes abrieron fuego en su contra y huyeron de la escena.

Atención médica: Los disparos dejaron a la mujer gravemente herida sobre la vía pública. Pese a que personal médico y de emergencias acudió de inmediato para auxiliarla debido a la cercanía con el hospital, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras la agresión, autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

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Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Durante las diligencias iniciales en la escena del crimen, las autoridades reportaron los siguientes avances:

Indicios balísticos: Peritos forenses aseguraron tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga, los cuales fueron enviados a laboratorios especializados para su análisis. Videovigilancia y testimonios: Agentes ministeriales recabaron declaraciones de posibles testigos y comenzaron la revisión de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas cerca del hospital.

La Fiscalía señaló que estos trabajos buscan establecer la mecánica del ataque, identificar el móvil del crimen y determinar la identidad de los agresores.

El legado en “Una Promesa por Cumplir” y la exigencia internacional de justicia

Patricia Negrete Tafoya era ampliamente conocida en Pénjamo por su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y su participación comunitaria. Su labor como buscadora comenzó en 2021, tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese año.

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Desde entonces, se integró a Una Promesa por Cumplir, participando constantemente en brigadas de búsqueda en campo, rastreos y manifestaciones para exigir avances a las autoridades.

(X @poplabmx)

Su asesinato ha generado profunda indignación entre familiares, activistas y la sociedad civil. A los reclamos de justicia se sumó Amnistía Internacional, organismo que condenó enérgicamente el asesinato de Negrete Tafoya y exigió a la Fiscalía de Guanajuato una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial.

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