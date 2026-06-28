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Bárbara de Regil revela la polémica razón por la que decidió no tener hijos con Fernando Schoenwald

La actriz explicó en entrevista por qué tomó una decisión definitiva sobre su maternidad y cómo lo habló con su pareja

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En una entrevista reciente, Bárbara de Regil reveló que no planea tener más hijos, priorizando su libertad y carrera profesional.
Bárbara de Regil reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda por qué decidió no tener más hijos con su esposo, Fernando Schoenwald. - (Instagram/@ferschoenwald)

Bárbara de Regil, protagonista de Rosario Tijeras, volvió a generar conversación tras revelar en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda las razones por las que decidió no tener más hijos junto a su esposo, Fernando Schoenwald. La actriz fue directa al explicar que la decisión no fue improvisada, sino el resultado de una reflexión personal sobre su vida y sus prioridades.

Durante la charla, la actriz aseguró que desde el inicio de su matrimonio tenía claro cómo quería organizar su vida familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, su perspectiva cambió y terminó definiendo un rumbo distinto al planeado originalmente. La conversación rápidamente llamó la atención por la forma tan contundente en que abordó el tema.

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El punto más comentado surgió cuando la actriz expuso su postura sin filtros, dejando claro que su estilo de vida y su carrera influyeron directamente en su decisión final, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

La confesión que encendió la conversación

En una entrevista reciente, Bárbara de Regil reveló que no planea tener más hijos, priorizando su libertad y carrera profesional.
La actriz de Rosario Tijeras afirmó que su decisión sobre la maternidad surge de una reflexión personal sobre su vida y sus prioridades. - (Instagram/@ferschoenwald)

Bárbara de Regil explicó que su decisión estuvo relacionada con su amor por el trabajo y la dinámica que implica criar más hijos. En sus propias palabras, expresó que no quería repetir experiencias de maternidad porque prefiere enfocarse en su carrera profesional.

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La actriz señaló que su postura fue clara desde el inicio de su relación y que con el tiempo simplemente reafirmó lo que ya sentía. “Decidí no tener hijos con Fer porque los hijos te quitan mucho tiempo y amo trabajar”, comentó durante la entrevista, dejando ver que su prioridad está en su vida laboral.

También añadió que no deseaba volver a vivir ciertas etapas de crianza. “No quiero cambiar pañales, no quiero formarme en la escuela todas las mañanas, no quiero revisar tareas”, expresó con honestidad, lo que provocó debate entre quienes apoyan su postura y quienes la cuestionan.

La reacción de Fernando Schoenwald y la decisión en pareja

Fernando Schoenwald reaccionó a una postura pública del abogado de Vica Andrade, viuda del fallecido productor televisivo.
Bárbara de Regil explicó que su estilo de vida y su carrera influyen en su decisión de no repetir experiencias de crianza. - (Foto: @barbaraderegil, Instagram)

La actriz también relató que la decisión fue compartida con su esposo, Fernando Schoenwald, quien según su versión también coincidió con ella en no ampliar la familia. Ambos habrían dialogado en un momento clave de la vida de su hija Mar de Regil.

Bárbara explicó que su esposo incluso adoptó legalmente a su hija, fortaleciendo el vínculo familiar que ya existía entre ellos. “Mar es su hija, es Mar Schoenwald de Regil”, señaló durante la conversación, destacando la unión que han construido como familia.

Sobre la decisión final, la actriz afirmó que fue tomada en conjunto y sin presiones externas. “Yo le dije: ¿estás ok? Estoy ok. Sigamos adelante”, recordó, dejando claro que ambos priorizaron su estabilidad como pareja y su estilo de vida actual.

Una decisión firme que divide opiniones en redes sociales

Bárbara De Regil y Fernando
Las declaraciones de Bárbara de Regil sobre no tener más hijos generan debate en redes sociales sobre maternidad y libertad de decisión.

Las declaraciones de la actriz generaron una fuerte conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre su postura respecto a la maternidad y la libertad de decidir no tener más hijos.

Algunos seguidores destacaron la honestidad de Bárbara de Regil al hablar sin filtros sobre un tema personal, mientras que otros cuestionaron la forma en que expresó sus razones, especialmente por la manera directa en la que habló de la crianza.

Lo cierto es que la actriz volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez no por un proyecto televisivo, sino por una decisión personal que, según sus palabras, está completamente definida y respaldada por su vida actual junto a su familia.

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