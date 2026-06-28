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Apio Quijano rompe el silencio y confirma su identidad en pleno concierto del Pride con Kabah: “De mis mejores decisiones”

El cantante compartió un emotivo mensaje durante un show que encendió al público y marcó un momento clave en su vida personal

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Apio Quijano habló en un concierto del Pride sobre su identidad y su pertenencia a la comunidad LGBT+ ante miles de asistentes.
Apio Quijano habló en un concierto del Pride sobre su identidad y su pertenencia a la comunidad LGBT+ ante miles de asistentes.

En medio de un concierto lleno de luces, aplausos y celebración por el Pride, el integrante de Kabah, Apio Quijano, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al hablar abiertamente sobre su identidad y su pertenencia a la comunidad LGBT+. El instante ocurrió frente a miles de asistentes que reaccionaron con gritos y ovaciones.

Durante su mensaje, el cantante compartió que hablarlo públicamente ha sido una de las decisiones más importantes de su vida, luego de años en los que enfrentó miedo y situaciones de bullying. Su intervención se convirtió en un discurso de apoyo a la libertad de expresión y a la aceptación personal.

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El momento tomó fuerza en redes sociales por la forma directa y emocional en la que el artista expresó su vivencia, destacando la importancia de sentirse acompañado y respaldado por su entorno artístico y su público.

El discurso que marcó el concierto del Pride

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El integrante de Kabah afirma que decir públicamente que forma parte de la comunidad LGBT+ es una de las decisiones más importantes de su vida. Foto: ig/apioquijano

En su presentación con Kabah, Apio Quijano abrió su corazón ante el público y compartió que reconocer públicamente su identidad ha sido una de las decisiones más importantes de su vida. El cantante aseguró que durante años vivió con miedo y silencio, lo que retrasó su proceso de aceptación personal.

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“Hoy, ya abiertamente decir que soy parte de esta comunidad ha sido de mis mejores decisiones en mi vida”, expresó frente a los asistentes, quienes reaccionaron con gritos y aplausos que interrumpieron varias partes de su discurso.

También habló sobre el significado del Pride, señalando que no es solo una celebración anual, sino un mensaje permanente de libertad. “Para nosotros el pride no es un mes, es todos los días”, compartió, destacando la importancia de la visibilidad y el respeto hacia todas las personas.

En otro momento del concierto, reflexionó sobre la identidad y la presión social, al mencionar que muchas personas aún viven en silencio su proceso personal. “La gente que no se atreve a decir quién es, sigue dentro del clóset”, dijo, generando una fuerte reacción del público que respondió con aplausos y gritos de apoyo.

Asimismo, agradeció el respaldo de su entorno cercano dentro de la agrupación. “Quiero agradecerle también a Kabah, porque a pesar de no haberlo dicho abiertamente, desde el día uno me dieron la mano”, expresó, visiblemente emocionado, reconociendo el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera.

Quién es Apio Quijano dentro de Kabah y el pop mexicano

Apio Quijano (Foto: Instagram @apioquijano)
Apio Quijano relató que durante años enfrentó miedo, rechazo y bullying antes de abrirse sobre su orientación e identidad.

Apio Quijano es integrante del grupo Kabah, una de las agrupaciones pop más representativas de los años noventa en México. La banda se consolidó con éxitos que marcaron a toda una generación dentro del pop latino y continúa vigente a través de giras y presentaciones en vivo.

Dentro del grupo, Apio ha sido parte fundamental en la continuidad del proyecto musical, participando en reencuentros y presentaciones especiales que han mantenido a Kabah en la escena del entretenimiento mexicano. Su presencia en el escenario sigue siendo clave en la identidad del grupo.

A lo largo de los años, Kabah se ha posicionado como una de las agrupaciones más recordadas del pop mexicano, con un repertorio que sigue siendo parte de conciertos nostálgicos y festivales en el país.

Su vida personal, sus declaraciones previas y la presentación de su pareja

Apio Quijano
El integrante de Kabah señala la importancia de encontrar una comunidad que brinde apoyo y acompañamiento dentro del entorno artístico y social.

Antes de esta declaración pública, Apio Quijano ya había hablado en distintas ocasiones sobre su vida personal y su orientación, aunque de forma más reservada. Con el paso del tiempo, comenzó a mostrarse más abierto ante el público y en entrevistas.

En etapas recientes, el cantante incluso llegó a presentar a su pareja, lo que marcó un momento importante en su proceso de visibilidad personal. Esta apertura fue gradual y reflejó un cambio en la forma en que decidió compartir su vida privada con sus seguidores.

Con su mensaje en el escenario del Pride, Apio refuerza una postura de autenticidad y libertad, consolidando una etapa en la que su vida personal y su carrera artística conviven con mayor transparencia, en un entorno donde la aceptación y la diversidad ocupan un lugar central.

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