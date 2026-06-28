AGATAN busca a los dueños de las mascotas fallecidas en esterilización de Xochimilco para exigir justicia

Una mano escribe en un cuaderno abierto que contiene fotografías de perros y gatos, huellas de patas y el logo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Atención Animal (AGATAN) de la Ciudad de México ha emitido un llamado urgente a los tutores de perros y gatos que perdieron la vida tras una jornada de esterilización irregular.

El evento, presuntamente organizado por el Centro de Adopción y Rescate Animal (C.A.R.A) (de acuerdo con testimonios de vecinos en redes sociales) tuvo lugar el pasado 31 de mayo en el pueblo de San Martín Nativitas, alcaldía Xochimilco. El objetivo de la dependencia es recabar testimonios directos para fortalecer la denuncia penal y evitar que personas sin la preparación médica adecuada continúen realizando estas prácticas.

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De acuerdo con las cifras oficiales, durante la campaña llevada a cabo en Camino Viejo a San Lorenzo se intervino quirúrgicamente a cerca de cien animales de compañía. Sin embargo, lo que prometía ser una acción en beneficio de la comunidad se convirtió en una tragedia.

Apenas una semana después del evento, los vecinos de la zona comenzaron a denunciar masivamente a través de las redes sociales el fallecimiento de sus mascotas debido a evidentes negligencias.

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Ante estos lamentables hechos, AGATAN acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para interponer una denuncia formal en contra de dos particulares, señalados como los probables responsables de esta mortandad.

La agencia capitalina recalcó que su obligación fundamental es vigilar que tanto ciudadanos como entidades gubernamentales cumplan estrictamente con las leyes vigentes en materia de bienestar animal.

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Personal médico atiende a animales en un espacio provisional, en el marco de una campaña de esterilización en Nativitas que generó complicaciones y muertes. (Jahir Chávez )

Para evitar que este tipo de casos queden en la impunidad y se repitan en el futuro, la dependencia recordó que desde el pasado mes de diciembre se presentó una guía metodológica para la realización de esterilizaciones. Actualmente, AGATAN trabaja en conjunto con las instancias correspondientes para que este documento se convierta en una normativa oficial y de carácter obligatorio para toda la capital.

Criterios indispensables para futuras campañas: La dependencia enfatizó que cualquier intervención veterinaria debe realizarse bajo estándares rigurosos. Para proteger a los animales, se exige cumplir con los siguientes puntos:

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Rigor técnico y científico: Los procedimientos deben ser ejecutados exclusivamente por médicos veterinarios certificados.

Garantía de salud: Se debe contar con instalaciones limpias, insumos correctos y protocolos de anestesia seguros.

Trato ético: Es imperativo asegurar el respeto absoluto a la dignidad y vida del paciente en todo momento.

La participación ciudadana es crucial. Sumar los testimonios de los afectados permitirá que la carpeta de investigación avance con solidez.