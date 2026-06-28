México

De Juan Gabriel a Los Tigres del Norte: la playlist que sonaría si México avanza a la siguiente fase

Un repaso por canciones emblemáticas del repertorio nacional que pueden ambientar tanto la euforia como la incertidumbre durante el desarrollo del torneo

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Estadio de fútbol con público, jugadores, banderas mexicanas, confeti, sombreros charros, guitarras, acordeón, siluetas de cantantes y bailarines.
Aficionados mexicanos festejan en un estadio de fútbol, rodeados de elementos musicales y culturales que representan la pasión por su selección y sus tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana vuelve a colocarse bajo los reflectores en cada torneo internacional, donde cada partido genera expectativa entre la afición. Más allá del resultado, el ambiente que rodea al equipo suele transformarse en un fenómeno social que combina emoción, nervios y celebración, dependiendo de cómo avance el combinado nacional en la competencia.

Con los cambios recientes en el formato de los torneos de la FIFA, el camino hacia las fases decisivas se ha vuelto más largo y exigente, lo que aumenta la tensión en cada encuentro. En ese contexto, la afición no solo sigue el rendimiento en la cancha, sino que también anticipa cómo podría celebrarse cada avance del equipo en la competencia.

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En México, el futbol siempre va acompañado de música. Cada victoria o clasificación importante suele convertirse en una fiesta colectiva donde las canciones se convierten en protagonistas, marcando el ritmo de la celebración y reforzando el sentimiento de identidad nacional.

Canciones mexicanas ideales para una celebración futbolera

Juan Gabriel y Luis Miguel juntos en el escenario
Juan Gabriel y Luis Miguel juntos en el escenario
  • “Hasta que te conocí” – Juan Gabriel
  • “El Rey” – Vicente Fernández
  • “Cielito Lindo” – Tradicional mexicana
  • “La Bikina” – Luis Miguel
  • “México en la piel” – Luis Miguel
  • “Jefe de Jefes” – Los Tigres del Norte
  • “La Chona” – Los Tucanes de Tijuana

Este repertorio representa distintas facetas de la música mexicana, desde lo emotivo hasta lo festivo. Cada tema tiene un lugar especial en la cultura popular y suele aparecer en celebraciones donde el orgullo nacional se convierte en el eje principal. En un contexto futbolero, estas canciones funcionan como un puente entre generaciones.

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Destaca especialmente “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, que en los últimos años ha sido adoptada en múltiples celebraciones como un himno emocional. Su intensidad y letra han logrado conectar con momentos de euforia colectiva, convirtiéndola en una pieza recurrente en festejos donde la emoción supera lo deportivo.

Según la IA: por qué estas canciones serían el soundtrack perfecto del Tri

Imagen del combinado mexicano en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
Imagen del combinado mexicano en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Estas canciones son consideradas ideales para acompañar un ambiente futbolero porque forman parte del imaginario cultural mexicano y tienen un fuerte arraigo en celebraciones sociales. Su reconocimiento inmediato permite que sean coreadas en grupo, lo que potencia la sensación de unión entre aficionados.

Además, la variedad de géneros dentro de la selección musical permite representar diferentes estados emocionales que se viven durante un torneo: la alegría, la tensión, la esperanza y el orgullo. Esto hace que el playlist funcione tanto para momentos de victoria como para encuentros decisivos.

Finalmente, más allá del resultado de cada partido, estas canciones reflejan la forma en que el futbol se vive en México: como una experiencia colectiva. Si la Selección Mexicana logra avanzar en el torneo, este repertorio podría convertirse en la banda sonora de una celebración nacional que combine emoción, identidad y tradición.

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