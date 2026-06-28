México vs Ecuador: cómo llegan para los dieciseisavos de final y cuándo fue su único enfrentamiento en Mundiales

México y Ecuador se medirán en los dieciseisavos de final el próximo martes 30 de junio (X@miseleccionmx | @LaTri)

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un encuentro programado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia tras asegurar el primer puesto en el Grupo A, mientras que los ecuatorianos accedieron como uno de los mejores terceros lugares, tras una fase de grupos con altibajos.

PUBLICIDAD

Pese a que Ecuador no tuvo el recorrido más sólido, su clasificación y la reciente victoria sobre Alemania los convierten en un adversario a tener en cuenta. La peligrosidad del plantel sudamericano se potencia por la motivación que arrastran tras su última presentación.

La Selección Mexicana se medirá ante República Checa este miércoles 24 de junio (X@miseleccionmx)

Este enfrentamiento adquiere mayor atractivo por el antecedente mundialista entre ambas selecciones: será la segunda vez que se crucen en una Copa del Mundo. El historial añade un matiz especial a este choque, en el que ambos equipos llegan con aspiraciones renovadas y el objetivo de avanzar a la siguiente fase.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegan México y Ecuador para los dieciseisavos de final?

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos en el primer lugar del Grupo A tras una serie de victorias convincentes.

En la primera jornada, México superó a Sudáfrica por 2-0, con goles de Julián Quiñones a los nueve minutos y Raúl Jiménez a los 67.

PUBLICIDAD

Durante la segunda fecha, el equipo dirigido por Jaime Lozano se impuso 1-0 ante Corea del Sur, gracias a un tanto de Luis Romo al iniciar el segundo tiempo.

En el último encuentro de la fase, el conjunto mexicano goleó 3-0 a Chequia, con anotaciones de Mateo Chávez al minuto 55, Julián Quiñones al 61 y Álvaro Fidalgo en tiempo de descuento

PUBLICIDAD

El defensa de la selección mexicana de fútbol Israel Reyes (2-i), durante el entrenamiento celebrado este lunes en Guadalajara previo al partido ante la selección de Corea. EFE/Sashenka Gutiérrez

Por su parte, Ecuador accedió a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, tras una fase de grupos con resultados irregulares. El equipo ecuatoriano inició su participación con una derrota 1-0 ante Costa de Marfil, lo que complicó sus aspiraciones desde el principio.

En el segundo partido, Ecuador igualó sin goles frente a Curasao, en un encuentro donde ambos conjuntos priorizaron la defensa y generaron pocas ocasiones claras. La última jornada trajo el momento más destacado para los sudamericanos: vencieron 2-0 a Alemania. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata aseguraron el pase a la siguiente ronda con cuatro unidades, pese a no liderar su grupo.

PUBLICIDAD

Ecuador finalizó en el tercer lugar del Grupo E del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Único enfrentamiento en Mundiales

La Selección Mexicana y Ecuador se enfrentaron por última vez en un Mundial durante la segunda jornada de la Fase de Grupos en Corea-Japón 2002.

En ese partido, el equipo mexicano se vio en desventaja desde el minuto cinco, tras un gol de cabeza de Agustín Delgado Chalá.

El empate llegó a los 28 minutos, gracias a un tanto de Jared Borgetti, quien abrió el camino para la remontada del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

PUBLICIDAD

La victoria se concretó con un remate de larga distancia de Gerardo Torrado a los 56 minutos, que sentenció el marcador a favor del Tri.