México Deportes

Este sería el rival de México en octavos del Mundial 2026 en caso de vencer a Ecuador

Con tres triunfos, seis tantos y ningún gol recibido en la fase de grupos, el Tri aseguró la localía en el Coloso de Santa Úrsula

Guardar
Google icon
La Selección Mexicana se medirá contra Ecuador en el Estadio Azteca, buscando asegurar el triunfo para mantener la localía en octavos de final. (REUTERS/Hannah Mckay)
La Selección Mexicana se medirá contra Ecuador en el Estadio Azteca, buscando asegurar el triunfo para mantener la localía en octavos de final. (REUTERS/Hannah Mckay)

Tras la definición de los dieciseisavos, la Selección Mexicana se alista para enfrentar un cruce de vida o muerte en el Mundial 2026, donde una victoria ante Ecuador en el Estadio Azteca le abriría la puerta a los octavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con paso perfecto, el respaldo de su afición y la expectativa por encontrarse a una de las potencias de la competencia en la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los dieciseisavos con paso perfecto y el respaldo de su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Pawel Kopczynski
El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los dieciseisavos con paso perfecto y el respaldo de su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Pawel Kopczynski

Con seis goles a favor, la portería imbatida y un historial positivo ante su rival sudamericano, México parte como favorito en la llave. Sin embargo, la eliminación directa y el reciente desempeño de Ecuador añaden tensión al futuro del Tri.

La Selección Mexicana avanza invicta en la fase de grupos

El rendimiento del Tri en la fase de grupos fue perfecto, lo cual lo posicionó como local en la ronda de eliminación directa.

  • La Selección Mexicana sumó tres victorias consecutivas, finalizando líder de su grupo.
  • Terminó la fase sin recibir goles y con seis tantos a favor, mostrando solidez en todas las líneas.
  • Julián Quiñones se consolida como el goleador del equipo con dos anotaciones, mientras que Erik Lira y Johan Vásquez también destacaron.
El Tri aseguró el liderato invicto en el Grupo A del Mundial 2026 tras golear 3-0 a República Checa. REUTERS/Pedro Nunes
El Tri aseguró el liderato invicto en el Grupo A del Mundial 2026 tras golear 3-0 a República Checa. REUTERS/Pedro Nunes

Este desempeño le permitió evitar cruces inmediatos ante otros líderes de grupo, manteniendo la localía y el apoyo de su gente en el Coloso de Santa Úrsula.

PUBLICIDAD

México vs Ecuador: historial y contexto de los dieciseisavos

El enfrentamiento entre México y Ecuador en dieciseisavos reunirá una rivalidad histórica:

  • El Tri domina el historial con 14 victorias en 25 partidos frente a Ecuador, que suma 4 triunfos y 7 empates.
  • Los últimos tres encuentros oficiales y amistosos terminaron en empate, incluido el 1-1 en Guadalajara en 2025.
  • Ecuador llega como tercer lugar del Grupo E tras derrotar a Alemania, impulsado por Pedro Vite y Moisés Caicedo.
  • El duelo se jugará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde el ambiente y la presión serán factores determinantes.
México domina el historial frente a Ecuador con 14 triunfos en 25 partidos. REUTERS/Eloisa Sanchez
México domina el historial frente a Ecuador con 14 triunfos en 25 partidos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, ambas selecciones llegan con alto impulso anímico, pero el presente y la localía colocan al Tri con la ventaja en los pronósticos.

¿Cuáles son las selecciones que el Tri podría enfrentar en octavos?

Tras una serie de resultados que se acomodaron en la fase de grupos, superar a Ecuador abriría la posibilidad de que México enfrente a un rival de perfil muy distinto en la siguiente ronda:

Una llave de torneo de fútbol con dieciséis banderas de países, signos de interrogación y un trofeo dorado.
Así quedó la llave de México tras la fase de grupos del Mundial 2026. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
  • Inglaterra clasificó como líder del Grupo L, con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice.
  • República Democrática del Congo avanzó como uno de los mejores terceros con una victoria histórica sobre Uzbekistán y Yoane Wissa como su máxima figura.
  • El rival en octavos se definirá el 1 de julio en el Atlanta Stadium; si México avanza, jugaría nuevamente en el Estadio Azteca.
Pese al buen desempeño de RD del Congo en este Mundial 2026, Inglaterra llega como líder de su grupo y favorita para enfrentar a la Selección Mexicana en octavos. REUTERS/Bernadett Szabo
Pese al buen desempeño de RD del Congo en este Mundial 2026, Inglaterra llega como líder de su grupo y favorita para enfrentar a la Selección Mexicana en octavos. REUTERS/Bernadett Szabo

En este sentido, Inglaterra parte como favorito, pero esta Copa del Mundo ha tenido varias sorpresas. Enfrentar a cualquiera podría definir el futuro de México, que mantiene la ilusión intacta por seguir avanzando en casa.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Selección República Democrática del Congo Mundial 2026Estadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos del Mundial 2026, hoy 28 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Tras el Argentina vs Jordania, la fase de grupos dio por terminada para comenzar a la etapa eliminación directa del torneo

Partidos del Mundial 2026, hoy 28 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Estos son los jugadores de Ecuador que dejaron huella en el futbol mexicano

Con el cruce entre la Selección Mexicana y los ecuatorianos en los dieciseisavos del Mundial 2026, reaparecen las figuras que marcaron época en la Liga MX

Estos son los jugadores de Ecuador que dejaron huella en el futbol mexicano

Austria rescata el empate ante Argelia y ahora se enfrentará a España en dieciseisavos

Ambos conjuntos llegaron al encuentro con 3 puntos, en un Grupo J en el que Argentina aseguró el liderato en la segunda jornada

Austria rescata el empate ante Argelia y ahora se enfrentará a España en dieciseisavos

México vs Ecuador en 16vos de final: quedan definidos los cruces del Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a La Tri el próximo martes 30 de junio desde el estadio Ciudad de México

México vs Ecuador en 16vos de final: quedan definidos los cruces del Mundial 2026

El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta

El combate del mexicano en Riad, Arabia Saudita por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, se llevaría a cabo a finales de octubre

El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el capo de la droga que se perfila a quitar el poder al Cártel de Sinaloa y dominar ese estado

Quién es el capo de la droga que se perfila a quitar el poder al Cártel de Sinaloa y dominar ese estado

Asesinan a segundo agente de la FESC en ataque armado en el Valle de Mexicali

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

Operativos de la SSC en colonias Centro y Morelos dejan tres detenidos vinculados a La Unión de Tepito

“El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada, se declara culpable en EEUU por lavado de dinero y narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Polémica por coronación de Verónica Castro como ‘Reina Estrella Aliada 2026’ en Marcha LGBTIQ+ en CDMX

Muere Rebeca Vargas, esposa del productor Miguel Ángel Herros, creador de ‘La rosa de Guadalupe’

Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

Marcha LGBT: Esta fue la primera película mexicana que mostró un beso entre hombres

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 28 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 28 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Estos son los jugadores de Ecuador que dejaron huella en el futbol mexicano

Austria rescata el empate ante Argelia y ahora se enfrentará a España en dieciseisavos

México vs Ecuador en 16vos de final: quedan definidos los cruces del Mundial 2026

El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta