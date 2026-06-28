Este sería el rival de México en octavos del Mundial 2026 en caso de vencer a Ecuador

La Selección Mexicana se medirá contra Ecuador en el Estadio Azteca, buscando asegurar el triunfo para mantener la localía en octavos de final. (REUTERS/Hannah Mckay)

Tras la definición de los dieciseisavos, la Selección Mexicana se alista para enfrentar un cruce de vida o muerte en el Mundial 2026, donde una victoria ante Ecuador en el Estadio Azteca le abriría la puerta a los octavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con paso perfecto, el respaldo de su afición y la expectativa por encontrarse a una de las potencias de la competencia en la siguiente ronda.

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El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los dieciseisavos con paso perfecto y el respaldo de su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Pawel Kopczynski

Con seis goles a favor, la portería imbatida y un historial positivo ante su rival sudamericano, México parte como favorito en la llave. Sin embargo, la eliminación directa y el reciente desempeño de Ecuador añaden tensión al futuro del Tri.

La Selección Mexicana avanza invicta en la fase de grupos

El rendimiento del Tri en la fase de grupos fue perfecto, lo cual lo posicionó como local en la ronda de eliminación directa.

La Selección Mexicana sumó tres victorias consecutivas, finalizando líder de su grupo .

Terminó la fase sin recibir goles y con seis tantos a favor , mostrando solidez en todas las líneas.

Julián Quiñones se consolida como el goleador del equipo con dos anotaciones, mientras que Erik Lira y Johan Vásquez también destacaron.

El Tri aseguró el liderato invicto en el Grupo A del Mundial 2026 tras golear 3-0 a República Checa. REUTERS/Pedro Nunes

Este desempeño le permitió evitar cruces inmediatos ante otros líderes de grupo, manteniendo la localía y el apoyo de su gente en el Coloso de Santa Úrsula.

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México vs Ecuador: historial y contexto de los dieciseisavos

El enfrentamiento entre México y Ecuador en dieciseisavos reunirá una rivalidad histórica:

El Tri domina el historial con 14 victorias en 25 partidos frente a Ecuador , que suma 4 triunfos y 7 empates.

Los últimos tres encuentros oficiales y amistosos terminaron en empate, incluido el 1-1 en Guadalajara en 2025 .

Ecuador llega como tercer lugar del Grupo E tras derrotar a Alemania , impulsado por Pedro Vite y Moisés Caicedo .

El duelo se jugará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde el ambiente y la presión serán factores determinantes.

México domina el historial frente a Ecuador con 14 triunfos en 25 partidos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, ambas selecciones llegan con alto impulso anímico, pero el presente y la localía colocan al Tri con la ventaja en los pronósticos.

¿Cuáles son las selecciones que el Tri podría enfrentar en octavos?

Tras una serie de resultados que se acomodaron en la fase de grupos, superar a Ecuador abriría la posibilidad de que México enfrente a un rival de perfil muy distinto en la siguiente ronda:

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Así quedó la llave de México tras la fase de grupos del Mundial 2026. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

Inglaterra clasificó como líder del Grupo L , con figuras como Harry Kane , Jude Bellingham y Declan Rice .

República Democrática del Congo avanzó como uno de los mejores terceros con una victoria histórica sobre Uzbekistán y Yoane Wissa como su máxima figura.

El rival en octavos se definirá el 1 de julio en el Atlanta Stadium; si México avanza, jugaría nuevamente en el Estadio Azteca.

Pese al buen desempeño de RD del Congo en este Mundial 2026, Inglaterra llega como líder de su grupo y favorita para enfrentar a la Selección Mexicana en octavos. REUTERS/Bernadett Szabo

En este sentido, Inglaterra parte como favorito, pero esta Copa del Mundo ha tenido varias sorpresas. Enfrentar a cualquiera podría definir el futuro de México, que mantiene la ilusión intacta por seguir avanzando en casa.