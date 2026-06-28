¡Duro fin de semana para Checo Pérez! El piloto mexicano abandona el Gran Premio de Austria en la Vuelta 6

El piloto mexicano tuvo un fin de semana para el olvido con el Cadillac mostrando deficiencias mecánicas en plena competencia (Sergio Pérez )

Después de haber largado en la posición 19, Checo Pérez tuvo lo que hasta ahora ha sido su peor actuación desde su llegada a Cadillac, al ni siquiera poder completar una tercera parte de la carrera.

Esto se debió en gran medida debido a los problemas que presentó el monoplaza desde la Vuelta 4 con Valtteri Bottas, quien también tuvo que abandonar la competencia por problemas en el carro, mientras que el piloto mexicano dejó la pista dos vueltas más tarde.

Kimi Antonelli rebasa a Hamilton

(REUTERS/Lisa Leutner)

El piloto italiano sube a la tercera posición y se coloca momentáneamente en el podio.