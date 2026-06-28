¡Duro fin de semana para Checo Pérez! El piloto mexicano abandona el Gran Premio de Austria en la Vuelta 6

Después de haber largado en la posición 19, Checo Pérez tuvo lo que hasta ahora ha sido su peor actuación desde su llegada a Cadillac, al ni siquiera poder completar una tercera parte de la carrera.
Esto se debió en gran medida debido a los problemas que presentó el monoplaza desde la Vuelta 4 con Valtteri Bottas, quien también tuvo que abandonar la competencia por problemas en el carro, mientras que el piloto mexicano dejó la pista dos vueltas más tarde.
Kimi Antonelli rebasa a Hamilton
El piloto italiano sube a la tercera posición y se coloca momentáneamente en el podio.
En pocas líneas:
George Russell sigue en la cima
En la vuelta 26, el piloto británico se mantiene en la primera posición por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.
La distancia del piloto de Mercedes sobre el neerlandés es de 4.7 segundos.
Duro golpe para Checo
Después de que su compañero de equipo, Valtteri Bottas tuviera que abandonar la carrera en la vuelta 4, dos vueltas más tarde el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez igual presentó problemas con el Cadillac, por lo cual tuvo que decirle adiós a la competencia.
Comienza la carrera
Desde las primeras vueltas de la carrera comienza la actividad intensa en pista, donde Max Verstappen ya ocupa el tercer lugar, mientras que Lewis Hamilton está en segundo puesto.
Por su parte, Valtteri Bottas tuvo que abandonar la carrera tras tener problemas con su monoplaza, en otro fin de semana complicado para el piloto finlandés con el Cadillac.
Parrilla de salida Gran Premio de Austria
A continuación, te presentamos cómo saldrán los pilotos para el Gran Premio de Austria:
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
La parrilla de salida para el GP de Austria 2026 confirma el dominio de Mercedes y Ferrari en la parte alta, mientras que Sergio “Checo” Pérez partirá desde la posición 19, reflejando los retos que enfrenta Cadillac en su temporada debut.
Sergio “Checo” Pérez enfrentará un nuevo reto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de clasificarse en la posición 19 para el Gran Premio de Austria.