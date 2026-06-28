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¡Duro fin de semana para Checo Pérez! El piloto mexicano abandona el Gran Premio de Austria en la Vuelta 6

El piloto mexicano tuvo un fin de semana para el olvido con el Cadillac mostrando deficiencias mecánicas en plena competencia

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El piloto mexicano tuvo un fin de semana para el olvido con el Cadillac mostrando deficiencias mecánicas en plena competencia (Sergio Pérez )

Después de haber largado en la posición 19, Checo Pérez tuvo lo que hasta ahora ha sido su peor actuación desde su llegada a Cadillac, al ni siquiera poder completar una tercera parte de la carrera.

Esto se debió en gran medida debido a los problemas que presentó el monoplaza desde la Vuelta 4 con Valtteri Bottas, quien también tuvo que abandonar la competencia por problemas en el carro, mientras que el piloto mexicano dejó la pista dos vueltas más tarde.

Kimi Antonelli rebasa a Hamilton

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

El piloto italiano sube a la tercera posición y se coloca momentáneamente en el podio.

En pocas líneas:

13:23 hsHoy

George Russell sigue en la cima

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

En la vuelta 26, el piloto británico se mantiene en la primera posición por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.

La distancia del piloto de Mercedes sobre el neerlandés es de 4.7 segundos.

13:15 hsHoy

Duro golpe para Checo

Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
(Sergio Pérez)

Después de que su compañero de equipo, Valtteri Bottas tuviera que abandonar la carrera en la vuelta 4, dos vueltas más tarde el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez igual presentó problemas con el Cadillac, por lo cual tuvo que decirle adiós a la competencia.

13:05 hsHoy

Comienza la carrera

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)

Desde las primeras vueltas de la carrera comienza la actividad intensa en pista, donde Max Verstappen ya ocupa el tercer lugar, mientras que Lewis Hamilton está en segundo puesto.

Por su parte, Valtteri Bottas tuvo que abandonar la carrera tras tener problemas con su monoplaza, en otro fin de semana complicado para el piloto finlandés con el Cadillac.

12:35 hsHoy

Parrilla de salida Gran Premio de Austria

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

A continuación, te presentamos cómo saldrán los pilotos para el Gran Premio de Austria:

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Nico Hülkenberg (Audi)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Alex Albon (Williams)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

La parrilla de salida para el GP de Austria 2026 confirma el dominio de Mercedes y Ferrari en la parte alta, mientras que Sergio “Checo” Pérez partirá desde la posición 19, reflejando los retos que enfrenta Cadillac en su temporada debut.

Checo Pérez: ¿en qué lugar saldrá en el GP de Austria de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Austria dejó definido el panorama para Checo Pérez, quien intentará abrirse camino en la carrera del domingo

(REUTERS/Leonhard Foeger)
(REUTERS/Leonhard Foeger)

Sergio “Checo” Pérez enfrentará un nuevo reto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de clasificarse en la posición 19 para el Gran Premio de Austria.

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