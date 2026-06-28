Así fue la llegada de Marruecos a Monterrey para su duelo vs Países Bajos en el Mundial

El conjunto marroquí ya entrena en Monterrey. Reuters.

Monterrey volvió a vestirse de gala para recibir a otra de las selecciones protagonistas del Mundial 2026.

En esta ocasión fue Marruecos, que aterrizó en la Sultana del Norte para preparar su compromiso de dieciseisavos de final frente a Países Bajos.

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Aunque la expectativa era grande entre los aficionados que esperaban al equipo africano, su llegada estuvo marcada por un retraso de varias horas y un fuerte operativo de seguridad que generó algunos momentos de tensión en el aeropuerto.

La llegada de Marruecos estuvo marcada por un retraso de más de tres horas

La selección marroquí tenía previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey alrededor de las 18:00 horas; sin embargo, diversos ajustes en la logística provocaron que el vuelo sufriera un retraso superior a las tres horas.

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Finalmente, el equipo aterrizó poco después de las 21:15 horas y posteriormente abordó el autobús que lo trasladó a su hotel de concentración en San Pedro Garza García.

A pesar de la larga espera, decenas de aficionados permanecieron en el aeropuerto con banderas de Marruecos, camisetas de la selección y tambores para brindar una cálida bienvenida a los Leones del Atlas.

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El ambiente fue de fiesta desde antes de la llegada del plantel y aumentó cuando comenzaron a aparecer los jugadores.

Las principales figuras del equipo fueron las más solicitadas por los seguidores. Achraf Hakimi, Brahim Díaz y el arquero Yassine Bounou recibieron múltiples muestras de cariño y, en algunos casos, se detuvieron para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los aficionados que llevaban horas esperando.

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No obstante, la logística de seguridad también dejó algunos momentos incómodos. La gran cantidad de personas concentradas en una misma zona complicó el acceso al plantel y generó algunos reclamos por parte de seguidores y representantes de los medios de comunicación.

Finalmente, el operativo permitió que la delegación abandonara el aeropuerto sin mayores incidentes y llegara cerca de las 23:00 horas a su lugar de concentración.

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(redes sociales)

El dispositivo de seguridad implementado para la llegada de Marruecos incluyó el despliegue de elementos de seguridad estatal y privada, así como la delimitación de áreas exclusivas para el paso del equipo y su cuerpo técnico.

Estas medidas, orientadas a garantizar la integridad de los jugadores y el orden en el aeropuerto, generaron retrasos en el flujo de personas y complicaciones para la prensa acreditada y los aficionados.

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El comité organizador del Mundial 2026 en Monterrey evalúa los procedimientos de acceso y movilidad en futuras llegadas de selecciones para evitar contratiempos similares, especialmente en jornadas con alta afluencia de público.

Este sábado, primer entrenamiento de Marruecos en el Estadio Universitario

Este sábado 27 de junio, Marruecos tiene programada su primera práctica en el Estadio Universitario, donde el cuerpo técnico encabezado por Walid Regragui comenzará a preparar los últimos detalles para enfrentar a uno de los favoritos del torneo.

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¿Cuándo y dónde ver el Países Bajos vs Marruecos en México?

El partido se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey, inmueble que será sede de este enfrentamiento entre dos selecciones que firmaron una destacada fase de grupos y ahora buscarán mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Para los aficionados en México, el encuentro arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro del país). La transmisión podrá seguirse por Canal 5, TUDN y la plataforma ViX, además de las señales oficiales que cuentan con los derechos del torneo.

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Marruecos llega con la confianza de haber terminado como segundo lugar del Grupo C tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití. Por su parte, Países Bajos avanzó como líder del Grupo F, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la primera fase.

La presencia de la selección marroquí incrementa el ambiente mundialista que se vive en Monterrey, ciudad que recibirá otro duelo de eliminación directa con un estadio que promete una gran entrada.

Con el equipo ya instalado y listo para entrenar, todo está preparado para un enfrentamiento que definirá quién avanza a los octavos de final y quién pondrá fin a su aventura en el Mundial 2026.