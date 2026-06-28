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Alejandro Mejía se proclama como campeón del HR Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

El pelotero de Caliente de Durango protagonizó una segunda ronda histórica al conectar 21 cuadrangulares, estableciendo una nueva marca para una sola fase

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El pelotero de Caliente de Durango protagonizó una segunda ronda histórica al conectar 21 cuadrangulares, estableciendo una nueva marca para una sola fase. (Liga Mexicana de Beisbol)
El pelotero de Caliente de Durango protagonizó una segunda ronda histórica al conectar 21 cuadrangulares, estableciendo una nueva marca para una sola fase. (Liga Mexicana de Beisbol)

Alejandro Mejía, pelotero de Caliente de Durango, se proclamó como el nuevo campeón del Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol tras vencer en la final a Gabriel Cancel de los Bravos de León por marcador de 9-8, en lo que fue un cierre dramático de competencia.

Cómo se desarrolló el Home Run Derby

Alejandro Mejía conecta el HR que le da la victoria (Liga Mexicana de Beisbol)
Alejandro Mejía conecta el HR que le da la victoria (Liga Mexicana de Beisbol)

El Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte reunió en Monterrey a ocho de los mejores cañoneros del circuito y el orden de la primera ronda fue el siguiente:

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  1. Juan Santana (Guerreros de Oaxaca)
  2. Justin Turner (Toros de Tijuana)
  3. Moisés Gómez (Pericos de Puebla)
  4. Josh Lester (Sultanes de Monterrey)
  5. Jon Singleton (Diablos Rojos)
  6. Alejandro Mejía (Caliente de Durango)
  7. Gabriel Cancel (Bravos de León)
  8. Zoilo Almonte (Tecos de los Dos Laredos)

Desde el inicio, Gabriel Cancel, de los Bravos de León, y el local Josh Lester, de los Sultanes de Monterrey, impusieron condiciones al conectar 11 cuadrangulares cada uno, liderando la primera ronda.

También avanzaron a la siguiente etapa Alejandro Mejía y Zoilo Almonte, ambos con seis jonrones, mientras que Juan Santana (5), Moisés Gómez (4), Jon Singleton (4) y Justin Turner (1) quedaron eliminados.

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En la segunda ronda, Alejandro Mejía encendió el estadio con una exhibición histórica de poder al conectar 21 jonrones, estableciendo un nuevo récord para una sola ronda dentro del certamen.

La marca previa era de 17 y estaba en manos de Marc Flores (final 2022) y David Hensley (segunda ronda 2025). Sus rivales en esta etapa, Zoilo Almonte, Gabriel Cancel y Josh Lester, conectaron tres, dos y un cuadrangular, respectivamente.

El acumulado de jonrones en las dos primeras rondas definió a los finalistas: Alejandro Mejía sumó 27 y Gabriel Cancel 13, dejando fuera a Josh Lester (12) y Zoilo Almonte (9).

En la Gran Final, Gabriel Cancel abrió la ronda con ocho cuadrangulares, pero la pirotecnia llegó con la llegada de Alejandro Mejía, quien respondió con nueve batazos de cuatro esquinas para coronarse como el nuevo rey del Festival de Cuadrangulares.

La historia y evolución del Home Run Derby

Esta evento ha tenido una respuesta positiva en la afición desde que lo incluyó la MLB. (Jordan Godfree-Imagn Images)
Esta evento ha tenido una respuesta positiva en la afición desde que lo incluyó la MLB. (Jordan Godfree-Imagn Images)

El Home Run Derby surgió en 1985 como un espectáculo previo al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), con la intención de reunir a los bateadores de mayor poder en una competencia directa para ver quién lograba más cuadrangulares.

Desde sus primeras ediciones, el evento ha despertado interés entre aficionados y jugadores, pero su popularidad creció exponencialmente a partir de 1994, cuando se transmitió en vivo por televisión a nivel nacional en Estados Unidos.

A lo largo de los años, el Derby ha experimentado varios cambios de formato. En sus inicios, cada participante contaba con un número limitado de outs —cualquier swing que no terminara en jonrón— y el que más cuadrangulares conectaba era declarado ganador.

Durante los años 90 y 2000, se implementan rondas eliminatorias y eventualmente se introduce el formato de eliminación directa, mientras que en 2015 MLB apostó por un formato cronometrado con el objetivo que la competencia no fuera eterna.

La recepción del público fue sumamente positiva yse convierte en uno de los eventos más vistos del calendario de MLB, con ratings televisivos que rivalizan con partidos de temporada regular y playoffs.

La posibilidad de ver a las grandes estrellas del deporte competir en un ambiente relajado, compitiendo únicamente por el poder del bate, genera una conexión única con la afición,

Hoy, el Home Run Derby no solo es un espectáculo icónico de la MLB, sino que su formato y espíritu han sido replicados en otras ligas, como la Liga Mexicana de Beisbol, consolidándose como un evento imperdible para los aficionados al Rey de los Deportes.

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