Gala Liga Mexicana de Beisbol: quiénes fueron los ganadores a lo mejor de la temporada 2025

Los Diablos Rojos del México fueron el equipo más premiado con un total de tres galardones en los galardones individuales. (Liga Mexicana de Beisbol)

La Liga Mexicana de Beisbol llevó a cabo este viernes su Gala Anual en la Arena Mobil de Monterrey para reconocer a lo mejor de la temporada 2025.

Alejandro Campos, Norma García y Alexander Azuaje fueron quienes estuvieron a cargo de la conducción del evento, en una noche donde se entregaron premios a los jugadores, equipos y personalidades que sobresalieron en la campaña anterior.

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Quiénes fueron premiados a lo mejor de la temporada 2025

Juan Carlos Gamboa recibiendo el premio al Defensivo del Año. (Liga Mexicana de Beisbol)

A continuación, te presentamos cuáles fueron los nominados a lo mejor de la temporada 2025:

* Ejecutivo del Año : Santiago Harp (Diablos Rojos del México)

* Novato del Año : Juan Mora (Acereros de Monclova)

* Defensivo del Año : Juan Carlos Gamboa (Diablos Rojos del México)

* Retorno del Año: Aderlin Rodríguez (Bravos de León / Toros de Tijuana)

* Relevista del Año : Tomohiro Anraku (Diablos Rojos del México)

* Pitcher del Año: Wilmer Ríos (Acereros de Monclova)

* Manager del Año : Daren Brown (Piratas de Campeche)

*Jugador Más Valioso: Nick Torres (Algodoneros del Unión Laguna)

Marketing y experiencia en el estadio

1.- Sultanes de Monterrey

2.- Diablos Rojos del México

3.- Toros de Tijuana

Estrategia días LMB

1.- Toros de Tijuana

2.- Pericos de Puebla

3.- Tigres de Quintana Roo

Comunicación

1.- Toros de Tijuana

2.- Charros de Jalisco

3.- Diablos Rojos del México

Qué más ocurrió en la ceremonia de gala

Juan Mora recibiendo el Premio al Novato del Año. (Liga Mexicana de Beisbol)

Durante el descanso de la Gala, Robinson Canó y Ramiro Peña tomaron el micrófono para compartir unas palabras con los conductores y asistentes al evento.

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Robinson Canó expresó que el cariño de los aficionados lo motiva de manera especial:

“México ya es mi segunda casa. De niño acompañé a mi papá, José Canó, cuando jugaba con los Rieleros de Aguascalientes y desde esa edad tan temprana conocí este país que ya me adoptó. Ahora es un honor para mí jugar aquí y contribuir al éxito de los Diablos Rojos del México”, señaló el pelotero.

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Por su parte, Ramiro Peña destacó la importancia de disfrutar un Juego de Estrellas: “Voy a extrañar mucho jugar, espero regresar pronto de mi lesión”, dijo el beisbolista.

La Gala puso el foco en el personal de oficina de los 20 equipos que conforman el circuito, reconociendo la labor que realizan fuera del diamante, donde periodistas, creadores de contenido y representantes del gremio beisbolero se reunieron para celebrar a lo mejor del beisbol mexicano.

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Durante la ceremonia, los jugadores de las Estrellas LMB Banorte y de la Selección Mexicana de Beisbol recibieron sus anillos como reconocimiento por su participación en el Juego de Estrellas LMB 2026.

La velada cerró con presentaciones musicales a cargo de La Gusana Ciega y The Mavericks, quienes pusieron el broche final a una noche de beisbol y estrellas al estilo regiomontano.

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Actividades principales en el fin de semana del Juego de Estrellas

Tomohiro Anraku recibiendo el premio al Relevista del año. (Liga Mexicana de Beisbol)

El fin de semana del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol en 2026 se desarrolla en el Walmart Park de Monterrey, el cual incluye varias actividades y ceremonias que marcan el ritmo de la celebración anual más importante del circuito.

Uno de los momentos centrales es la Gala de Estrellas, programada para la noche previa al derby y al partido principal.

En esta ceremonia, peloteros, directivos e invitados especiales desfilan por la alfombra roja y participan en la entrega de premios a lo más destacado de la temporada anterior, así como reconocimientos a la innovación y la entrega de anillos conmemorativos.

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El sábado se lleva a cabo el Home Run Derby, donde los mejores jonroneros de la Zona Norte y la Zona Sur compiten en un formato de tres rondas. El objetivo es conectar la mayor cantidad de cuadrangulares posibles en cada turno. Participan ocho bateadores, cuatro por cada zona, y avanzan los mejores a semifinales y final.

Para el caso de empate, se otorgan swings adicionales y la final puede definirse en muerte súbita. Además, niños y jóvenes son invitados como outfielders, dándole un toque especial al espectáculo.

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El domingo es el día del Juego de Estrellas, donde la Selección Mexicana se mide a las Estrellas LMB, conformadas por los peloteros extranjeros más destacados.

Más de 60 jugadores, procedentes de 16 equipos, participan en el encuentro que adopta un formato nacional contra extranjeros, implementado desde 2025.

La jornada inicia con la apertura de puertas, seguido del protocolo previo y el arranque del partido a las 18:00 horas.