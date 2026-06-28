Asesinan a segundo agente de la FESC en ataque armado en el Valle de Mexicali

Ataque armado contra agente de inteligencia en Mexicali, BC (especial)

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California fue asesinado durante un ataque armado perpetrado por un comando en el Valle de Mexicali.

En el atentado también resultó herida su esposa, quien se encontraba con él al momento de la agresión.

En la balacera, ambos cenaban en una taquería del poblado Benito Juárez, a 40 kilómetros de la zona urbana de Mexicali.

La víctima es Enrique Guerrero, de 32 años, adscrito al área de inteligencia de la FESC.

Ataque ocurrió frente a su vivienda

Ataque Balacera Mexicalli Baja California (Profesionales en Seguridad/X)

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la pareja se encontraba frente a su domicilio después de cenar en una taquería de la zona cuando hombres armados arribaron al sitio a bordo en al menos dos vehículos tipo sedán.

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Testigos señalaron que los agresores descendieron de las unidades y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones con armas largas contra el agente estatal y su esposa. Tras el ataque, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio, donde confirmaron que Enrique Guerrero ya no contaba con signos vitales.

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Su esposa fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital bajo un fuerte operativo de seguridad.

Segundo agente de la FESC asesinado en menos de 24 horas

Ataque Balacera Mexicalli Baja California Policia estatal (Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California/X)

El homicidio del agente Enrique Guerrero representa un fuerte golpe para la corporación estatal, ya que se convirtió en el segundo elemento de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana asesinado en menos de 24 horas en hechos distintos registrados en Mexicali.

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Ya que el primero oficial fue identificado como Rubén López Orduño, de 27 años, agente de inteligencia de la corporación estatal y su esposa, como Anayeli Anaya, de 26 años.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes sobre la calle Eucaliptos, en la colonia Zaragoza del poblado Benito Juárez, una zona ubicada a aproximadamente 40 kilómetros de la mancha urbana de Mexicali.

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La situación ha generado preocupación entre corporaciones policiacas y autoridades de Baja California, debido al incremento de ataques dirigidos contra elementos de seguridad en la región.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque armado.

Autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos violentos.

Refuerzan operativos tras ataque armado

Luego del atentado, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos de búsqueda en el Valle de Mexicali y zonas cercanas para tratar de ubicar a los responsables.

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Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías estatales realizaron recorridos y filtros de vigilancia en carreteras y comunidades aledañas, aunque hasta ahora no se reportan capturas.

La zona donde ocurrió el ataque fue acordonada por peritos y agentes de investigación, quienes recabaron evidencia balística y testimonios para integrar la carpeta correspondiente.

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Violencia golpea nuevamente a Mexicali

La capital de Baja California ha enfrentado en los últimos meses diversos episodios de violencia relacionados con grupos criminales y ataques armados, situación que mantiene en alerta a las autoridades.

El asesinato de un elemento adscrito al área de inteligencia de la FESC evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los cuerpos de seguridad en la entidad, especialmente en zonas consideradas estratégicas para operaciones del crimen organizado.

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La muerte de Enrique Guerrero ha provocado reacciones de solidaridad entre compañeros de corporación y ciudadanos, quienes lamentaron el ataque y exigieron justicia.

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