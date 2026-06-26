Revelan nuevo romance de Guillermo Ochoa en sus inicios con el América

El recuerdo por sus inicios con las Águilas coincidió con su despedida ante Chequia y desató testimonios sobre su vida amorosa. (Composición Raúl A. González/Infobae México - Fotos: REUTERS/adrianagoram)

La despedida de Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca, durante el partido México vs Chequia, no sólo marcó el cierre de una era para el futbol nacional.

La viralización de un TikTok sobre su pasado sentimental reactivó el interés en los orígenes y la vida personal del arquero, en un momento en el que miles de aficionados y figuras públicas le rinden homenaje por su trayectoria.

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La despedida de Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca, durante el partido México vs Chequia, marcó el cierre de una época para la Selección Mexicana. REUTERS/Annegret Hilse

El episodio ilustra cómo, en momentos clave como su adiós a la Selección Mexicana, los recuerdos de juventud recobran fuerza en la memoria colectiva.

El “casi cuñado” y la avalancha de preguntas

El TikTok provocó una avalancha de comentarios, donde el humor se mezcló con la curiosidad por la vida privada de Ochoa.

Usuarios bromearon con frases como “el momento más humilde de Memo” y preguntaron por la identidad de la hermana de la autora.

La creadora adrianagoram afirmó que ella casi fue cuñada de Ochoa luego de que saliera por un tiempo con su hermana: “salían muchísimo y le llegó a pedir, pero le dijo que no” .

Otros mensajes imaginaron escenarios alternos, como la posibilidad de “haber ido a todos los Mundiales” o de haber tenido a Ochoa como familiar.

La creadora adrianagoram afirmó que casi fue cuñada de Ochoa, porque él salió un tiempo con su hermana y le llegó a pedir ser pareja. (Crédito especial: TikTok/ @adrianagoram)

Así, el ambiente digital se llenó de memes y preguntas sobre el pasado amoroso del portero, en una charla colectiva que creció junto al homenaje nacional tras el partido ante Chequia.

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Los inicios de Ochoa en el América

La etapa que ahora cobra relevancia coincide con los primeros pasos de Ochoa en el Club América, un periodo que definió su futuro profesional.

En 2004 , debutó profesionalmente con el Club América a los 18 años, llamado por Leo Beenhakker tras la lesión de Adolfo Ríos .

Alternó la titularidad con Sebastián Saja y Moisés Muñoz , pero rápidamente se consolidó como arquero principal gracias a su personalidad y seguridad.

Fue campeón del Clausura 2005 y participó en torneos internacionales como la Copa Sudamericana y la Liga de Campeones de Concacaf .

Su desempeño lo llevó a debutar con la Selección Mexicana en 2005, mientras fuera de la cancha mantenía una vida social activa, típica de su edad.

En 2004, Guillermo Ochoa debutó con el Club América a los 18 años, tras ser llamado por Leo Beenhakker por la lesión de Adolfo Ríos. (X / Yosoy8a)

En ese entorno, las fiestas, amistades y vínculos personales eran parte de su día a día. Hoy, ese pasado vuelve a escena justo cuando el país lo despide como uno de sus máximos ídolos.

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De Dulce María a Bibi P. Luche: los romances de Paco Memo

El interés por la vida sentimental de Memo Ochoa se alimenta tanto de historias reales como de la ficción televisiva:

Su noviazgo con Dulce María entre 2005 y 2006 sigue siendo uno de los más recordados, mientras que su breve “romance” ficticio con Bibi P. Luche en televisión es tema recurrente en redes.

Usuarios mezclaron anécdotas personales, rumores y referencias a episodios icónicos de Memo, reforzando la idea de que Ochoa ya trascendió lo deportivo.

Ochoa vivió su paso con la Selección Mexicana en medio de un noviazgo con Dulce María y un romance ficticio con Bibi P. Luche. (Foto: AP)

Así, en la despedida de su carrera con la Selección Nacional, la memoria consolida a Guillermo Ochoa como referente de una generación dentro y fuera de la cancha.

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