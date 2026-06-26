Para las armys más leales: el K-pop se apodera de la CDMX con un festival que tendrá dance covers, bazares y comida

La entrada es libre y no requiere registro previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado 27 de junio, el K-pop y la cultura coreana llegan gratis al norte de la Ciudad de México con “Hola Corea”, un festival organizado en el Centro Cultural Futurama que se enmarca en una agenda más amplia de eventos aún activos en la capital.

El festival, presentado por Match 99.3 con el respaldo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se realizará de 12:00 a 16:00 horas en Otavalo #7, esquina con Avenida IPN, Colonia Lindavista. La entrada es libre y no requiere registro previo.

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Un cartel promociona el evento 'Hola Corea' del Centro Cultural Futurama en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que ofrecerá actividades de baile, gastronomía y productos de K-pop. (Alcaldía Gustavo A. Madero)

Qué incluye el festival Hola Corea

La jornada contempla random dance y dance cover, dos de las dinámicas más populares entre la comunidad K-pop en México, junto con un fan meeting con ALMAS y un bazar temático dedicado al género.

Los asistentes podrán participar en dinámicas para ganar artículos oficiales de K-pop y acceder a una zona de gastronomía coreana.

El programa incluye además un taller para aprender a escribir el propio nombre en hangul, el alfabeto coreano.

La exposición del K-Initiative que sigue abierta hasta octubre

La muestra, desarrollada en colaboración con la Savina Museum of Contemporary Art de Corea del Sur, reinterpreta la cultura tradicional coreana a través de arte en medios digitales e inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras “Hola Corea” ocupa el sábado, el evento de mayor duración dentro de la temporada coreana en la CDMX es la exposición “Tradición traducida, Futuro imaginado”, inaugurada el 10 de junio en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y con cartelera abierta hasta octubre.

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La muestra, desarrollada en colaboración con la Savina Museum of Contemporary Art de Corea del Sur, reinterpreta la cultura tradicional coreana a través de arte en medios digitales e inteligencia artificial.

Forma parte del programa “K-Initiative”, impulsado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, la Embajada de la República de Corea y el Centro Cultural Coreano en México durante la Copa Mundial FIFA 2026.

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ENHYPEN en Campo Marte, el cierre de julio

(HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)

La agenda K-pop de la capital se extiende al mes siguiente con el concierto de ENHYPEN y Santos Bravos en Campo Marte el 15 de julio, a las 20:00 horas.

El espectáculo forma parte de la serie “Música Pavilion” y reúne al grupo surcoreano con la agrupación de HYBE Latinoamérica. Los boletos están disponibles en campomarte26.com desde el 26 de junio en venta general.

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Los precios de admisión general arrancan en $850 MXN y el acceso VIP desde $2,400 MXN, con cargos por servicio adicionales. El evento está abierto a todo público, con un límite de ocho boletos por comprador.

Por qué el K-pop arraigó tan profundo en México

México es el quinto mercado de K-pop más grande del mundo en Spotify, con más de 14 millones de fans en la plataforma y el único país hispanohablante dentro del top 10 global. El consumo del género creció más de un 500% en cinco años, y siete de cada 10 oyentes tienen menos de 29 años.

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La conexión va más allá de las reproducciones. En el Centro Cultural Coreano en México, dependiente de la embajada surcoreana, el 90% de los asistentes son fans del K-pop que acuden a cursos gratuitos de idioma, cocina, teatro y cine.

El fenómeno también mueve turismo: hasta 100.000 mexicanos viajan cada año a Corea del Sur, con casi la mitad motivados por conciertos y sitios asociados al género. El país asiático ocupa el lugar 25 entre los destinos más visitados por mexicanos en el extranjero.

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Para Alejandro Grageda, director de Música de Spotify México, el vínculo tiene una raíz emocional: “Los artistas de K-pop conectan con sus fans al mostrarse reales y hablar abiertamente de sus emociones, algo que resuena profundamente con los jóvenes en México".

El arraigo del K-pop se inscribe dentro del Hallyu —la ola coreana—, una estrategia que Corea del Sur desarrolló tras la crisis financiera asiática de 1997 para convertir su entretenimiento en un activo de exportación. El género no solo moviliza música: impulsa gastronomía, cosmética, moda, turismo e interés por el idioma coreano.

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