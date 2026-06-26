INE aprueba a Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos: podrán competir en 2027 y recibir financiamiento público

El INE redefine el panorama político rumbo a 2027 con la aprobación de dos nuevos partidos y el rechazo de otras dos organizaciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) como nuevos partidos políticos nacionales, por lo que ambas fuerzas podrán participar oficialmente en el proceso electoral de 2027.

En contraste, el organismo negó el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, al determinar que incurrieron en irregularidades durante su proceso de constitución.

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La decisión fue tomada por el Consejo General del INE durante una sesión extraordinaria, en la que también se advirtió sobre diversas anomalías detectadas en los procedimientos de afiliación, financiamiento y organización de las agrupaciones que buscaron convertirse en partidos políticos nacionales.

La decisión del INE marca un nuevo escenario electoral con la incorporación de Somos México y PAZ como partidos nacionales.

INE autoriza dos nuevos partidos políticos para competir en 2027

Con la resolución aprobada, Somos México y PAZ adquirirán oficialmente la calidad de partidos políticos nacionales a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que comenzarán a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

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En conjunto, ambas fuerzas tendrán acceso a 84.3 millones de pesos durante el segundo semestre de 2026.

Además, el INE estableció que deberán realizar ajustes a elementos de su identidad institucional para cumplir con la normatividad electoral.

Somos MX proviene de una facción de Marea Rosa. Crédito:SomosMxMexico - X

En el caso de Somos México, por ejemplo, no podrá utilizar el color rosa como parte de su imagen debido al riesgo de generar confusión con otros elementos previamente registrados.

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Irregularidades marcaron el proceso de registro

Aunque obtuvieron el aval, los nuevos partidos no quedaron exentos de observaciones por parte de la autoridad electoral.

Durante la revisión de los expedientes, el INE documentó 41 incumplimientos entre todas las organizaciones evaluadas, incluyendo presuntos intentos de soborno, entrega de dádivas para promover afiliaciones y casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género.

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El INE detectó diversas irregularidades en los procesos de afiliación, financiamiento y organización de las agrupaciones aspirantes a partido. Crédito: Visuales IA

Ante este panorama, las consejerías hicieron un llamado a los nuevos institutos políticos para conducirse con apego a la legalidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Contexto del proceso de registro

Cuatro organizaciones solicitaron convertirse en partidos políticos nacionales .

Solo Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) obtuvieron el registro definitivo .

Los nuevos partidos iniciarán actividades oficiales el 1 de julio de 2026 .

Ambos podrán participar en las elecciones federales e intermedias de 2027 .

* El INE revisó afiliaciones, asambleas, estatutos, informes financieros y documentación legal antes de emitir su resolución.

¿Quiénes son Somos México y PAZ?

Somos México tiene su origen en la denominada Marea Rosa, movimiento ciudadano que respaldó la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024.

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) obtuvo el registro como partido político nacional tras el aval del INE.

La organización es encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del desaparecido PRD, y logró acreditar el número de afiliaciones requerido por la legislación electoral, aunque el INE detectó presuntas afiliaciones de integrantes de asociaciones religiosas.

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Por su parte, Construyendo Sociedades de Paz es impulsado por Hugo Eric Flores y Armando González.

La organización es considerada heredera política del extinto Partido Encuentro Social (PES), que integró la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018.

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México Tiene Vida y Que Siga la Democracia quedan fuera

El Consejo General también rechazó las solicitudes de registro de México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

México Tiene Vida quedó fuera del registro como partido político nacional tras ser rechazado por el INE.

En el caso de México Tiene Vida, la autoridad electoral concluyó que existió participación de ministros de culto en al menos 58 asambleas, una práctica prohibida por la legislación electoral.

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Además, detectó inconsistencias financieras equivalentes a casi 3.8 millones de pesos, lo que representó cerca del 24% de los recursos reportados por la organización.

Respecto a Que Siga la Democracia, el INE determinó negar el registro tras identificar diversas irregularidades en su proceso de constitución.

El INE dijo “no” a dos organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos nacionales.

La agrupación surgió en 2022 al impulsar la consulta de revocación de mandato y ha sido identificada como cercana a Morena.

Nuevo escenario político rumbo a las elecciones

Con la incorporación de Somos México y PAZ, el sistema de partidos en México sumará dos nuevas fuerzas que buscarán posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

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Mientras tanto, la negativa de registro para las otras dos organizaciones reafirma el criterio del INE de exigir el cumplimiento de los requisitos legales y de fiscalización para acceder al reconocimiento como partidos políticos nacionales.