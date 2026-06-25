Guillermo Ochoa iguala a Messi y CR7: Vasco Aguirre le concede su sexto Mundial

Tras declarar que tras el fin del Mundial 2026, planea ponerle fin a su carrera como futbolista, Guillermo Ochoa entró en el minuto 77 al juego México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México.
“La Selección de México siempre ha sido mi brújula, mi dirección. No entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección. Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando, había dicho a la FIFA.
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