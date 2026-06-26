Le llueven felicitaciones a Katia Itzel García por su debut en el Mundial: “Es inspirador ver su talento” (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La árbitra Katia Itzel García Mendoza debutó en la Copa Mundial 2026 como silbante central en el partido de Túnez vs Países Bajos, lo que la convirtió en la primera jueza central mexicana en pitar un juego de un mundial varonil. En el país, su participación causó una ola de reacciones, por lo que empezó a recibir un sinfín de felicitaciones.

Una de las primeras felicitaciones que recibió fue de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A través de redes sociales, la mandataria reconoció el esfuerzo y trayectoria de la egresada de la UNAM.

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Felicitó a la silbante por su actuación en el Mundial 2026, aseguró que es inspirador para las jóvenes generaciones, además, aseguró que no hay límites para lograr metas y Katia Itzel se encargó de demostrarlo.

Presidenta del Senado felicita a Katia Itzel García (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

“¡Qué orgullo ver a mujeres mexicanas rompiendo techos de cristal en la escena mundial! ​@KatiaItzel_ hace historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ser árbitra central en un partido del Mundial varonil. Es inspirador ver cómo su talento, preparación y determinación la llevan a lo más alto, demostrando que para las mujeres no hay límites cuando se trata de conquistar espacios históricamente reservados para los hombres", publicó.

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Por su parte, la Liga MX Femenil también dedicó unas palabras a la silbante, pues fue en la Primera División femenil donde su carrera despuntó hasta conseguir juegos importantes.

“¡HECHA EN MÉXICO Y EN #NuestroFutFem! Hoy, Katia Itzel García hace historia al convertirse en la primera mujer mexicana en arbitrar como central en una Copa del Mundo. ¡Felicidades por este logro que inspira y abre camino para muchas más!“, publicó la Liga MX Femenil.

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Clara Brugada felicita a Katia Itzel García (X/ @ClaraBrugadaM)

Presidenta del Senado felicita a Katia Itzel García

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, felicitó a Katia Itzel García por su debut este 25 de junio como la primera árbitra central mexicana en un partido varonil de una Copa del Mundo, un hecho que también reconoció por abrir paso a más mujeres en el futbol y que coincidió con la aparición de la silbante con un uniforme con franjas tricolor autorizado por la FIFA.

La próxima secretaria de las Mujeres también destacó en X la participación de la árbitra asistente Sandra Ramírez. En su mensaje, sostuvo que la presencia de ambas en el torneo refleja “el talento, la preparación y la capacidad de las mujeres mexicanas” en el máximo escenario del futbol.

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Castillo cerró su felicitación con otra frase sobre el alcance de ese estreno: “Su desempeño abre camino para más mujeres que seguirán inspirando a nuevas generaciones”.

UNAM felicitó a Katia Itzel por su designación en el Mundial 2026

La FIFA designó a la árbitra mexicana Katia Itzel García como central para el partido entre Túnez y Países Bajos del Mundial 2026, programado para el 25 de junio, lo que la convierte en la primera mujer del país en dirigir un duelo varonil de Copa del Mundo.

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Tras difundirse el nombramiento, la UNAM publica un mensaje de felicitación y subraya el vínculo académico y deportivo de la silbante con la institución. En el comunicado, la universidad escribió: “Un Goya para Katia Itzel García Mendoza, quien formó parte del Equipo Representativo de Futbol Asociación Femenil de la UNAM, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por su designación como árbitra central durante el partido entre Túnez y Países Bajos de la Copa Mundial de Futbol el 25 de junio”.

Katia Itzel García debutó a los 33 años con un uniforme tricolor avalado por la FIFA

La árbitra mexicana de 33 años dirigió el partido entre Países Bajos y Túnez en el Estadio Kansas City, donde apareció acompañada por Sandra Ramírez Alemán. Las dos portaron un detalle verde, blanco y rojo en camiseta y short, una modificación que resaltó porque la FIFA mantiene controles estrictos sobre la indumentaria arbitral.

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El uniforme tricolor funcionó como homenaje por tratarse del primer juego mundialista de García Mendoza como jueza principal. La federación internacional habría permitido esa insignia como una excepción conmemorativa dentro de un diseño personalizado.

Las reglas del organismo establecen que los árbitros usan uniformes oficiales entregados por el patrocinador técnico, actualmente Adidas, con colores y diseños definidos para toda la competencia. La FIFA puede cambiar esas combinaciones si coinciden con los uniformes de los equipos o si la visibilidad en transmisión no resulta suficiente.

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