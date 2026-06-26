¿Los topos de México van a ir a Venezuela? Venezolanos claman ayuda a la brigada para rescatar personas en la zona de desastre

Un rescatista trabaja en el lugar de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Venezuela continua sufriendo los estragos de los dos terremotos de gran magnitud, uno de 7.2 y otro de 7.5, con solo 39 segundos de diferencia que ocurrieron el día de ayer, 24 de junio.

Las cifras más recientes, confirmadas por autoridades venezolanas y organismos internacionales, reportan al menos 188 fallecidos y más de 1,520 heridos.

El balance continúa en actualización conforme avanzan las labores de rescate y localización de víctimas, las cuales se complican debido a la precariedad, la falta de herramientas y la falta de experiencia de los rescatistas locales.

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Es por ello que en redes sociales abundan mensajes de ciudadanos venezolanos que realizan un llamado urgente al grupo de rescatistas Topos México para que viajen a la zona a auxiliar a quiénes yacen bajo los escombros.

¿Los tomos de México van a ir a Venezuela?

Contrario a lo que algunos medios internacionales reporta, no existe confirmación por parte de los Topos de México para asistir a Venezuela a ayudar con el rescate de personas.

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En su cuenta oficial de X emitieron un comunicado donde alerta que se encuentran al pendiente pero que por el momento aun se encuentran “evaluando su participación”.

“Desde la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. estamos monitoreando la situación en Venezuela para evaluar nuestra participación, apegados a los protocolos internacionales. Confiamos en la labor de las autoridades locales ante la emergencia. Enviamos nuestras más sinceras condolencias al pueblo hermano. Estamos atentos”, indicó su publicación en redes.

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Sin embargo, ciudadanos venezolanos han inundado de comentarios la publicación, suplicando ayuda de la brigada para rescatar a las personas que aún yacen bajo los escombros.

La población pide su ayuda debido a que se sabe que son uno de los grupos más experimentados.

Por ahora, la confirmación de asistir no se ha dado debido a que se trata de un grupo voluntario que viaja con sus propios recursos.

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Rede sociales

Quiénes son el grupo de rescatistas de los topos de México y por qué son referencia en zonas de desastre

El grupo de rescatistas conocido como “Los Topos de México” es una brigada de voluntarios especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras desastres, principalmente terremotos.

Su origen es el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, cuando un grupo de civiles organizados espontáneamente comenzó a buscar sobrevivientes entre los escombros.

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La población les dio el nombre de “topos” por su habilidad para entrar y moverse entre los restos de edificios colapsados.

En 1986 se constituyeron legalmente como Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. A lo largo de los años, han participado en operaciones de rescate tanto en México como en otros países afectados por catástrofes, incluyendo Haití, Nepal, Turquía y Japón.

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“Los Topos” trabajan de manera voluntaria, se mantienen principalmente de donaciones y están reconocidos internacionalmente por su experiencia y capacidad de operar en condiciones extremas.

Utilizan equipos especializados y perros de rescate. Su labor principal es localizar y rescatar sobrevivientes entre los escombros, trabajando bajo protocolos internacionales y en coordinación con autoridades locales y centros de mando de emergencia.

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Carmen Sánchez, miembro del grupo rescatista mexicano Topos Azteca, en busca de víctimas en el barrio valenciano de La Torre, 14 de Noviembre 2024. (Eva Manez/Reuters)

Los sismos que dejaron a Venezuela bajo los escombros

A menos de un día de la tragedia, la magnitud de las perdidas tanto materiales como humanas aún no logra dimensionarse.

Y es que lo ocurrido en Venezuela es considerado ya como una rareza geológica ya que ocurrieron dos sismos de magnitudes similares con escaso intervalo de tiempo.

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El fenómeno fue considerado un “doblete sísmico”, poco común por la cercanía temporal y de ubicación entre ambos movimientos.

Hay reportes de más de 2,900 familias damnificadas, 346 construcciones afectadas —incluyendo hospitales y centros comerciales—, más de 150 personas desaparecidas y al menos 200 atrapadas en estructuras colapsadas.

La zona de La Guaira es declarada “zona de desastre” y las réplicas suman más de 130 en las primeras 24 horas, según datos oficiales.

El aeropuerto internacional de Maiquetía cerró operaciones por daños severos. El impacto alcanza ciudades como Maracay, Valencia y Caracas, y varios estados como Falcón, Miranda y La Guaira. El sistema hospitalario también sufre daños, con ocho hospitales evacuados.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia. Diversos países y organismos internacionales anuncian el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate. Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania, Francia y Alemania ofrecen apoyos y expresan solidaridad.

Vista de los restos de un edificio que se derrumbó tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

Estos terremotos son considerados los más fuertes en Venezuela en más de un siglo, y la magnitud de los daños y la cifra de víctimas podría aumentar en los próximos días conforme continúan las labores de rescate y evaluación de daños.