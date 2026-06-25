Prohíben entrada del Pato Merlín al partido de México vs Chequia, su familia lo encarga afuera del estadio

La mascota no oficial de México no pudo presenciar el partido en el Mundial 2026. (Ilustración: ChatGPT)

El Pato Merlín, quien se volvió viral desde su aparición en diversos videos durante los festejos del triunfo del tri sobre Sudáfrica, fue invitado para presenciar el tercer partido de la selección: México vs Chequia.

Tras asistir a la mañanera de la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, conseguir representante y ser registrado ante el IMPI, Merlín llegó la tarde de este miércoles 24 de junio al Estadio Ciudad de México.

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Su llegada llamó la atención pues, a diferencia de otras ocasiones donde el pato camina junto a sus dueños, estuvo dentro de una caja transportadora y cubierto por una manta. Además, la mascota fue escoltada por guardaespaldas y su presencia trató de pasar lo más desapercibida posible

El duelo entre México y Chequia se comenzó a jugar desde las 19:00 horas del centro de México como parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque la familia del animal sí vio el encuentro, Merlín permaneció resguardado fuera de las gradas.

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La respuesta sobre si sus acompañantes entrarían al estadio fue directa: “Sí, vamos a entrar”. Cuando les preguntaron si Merlín también podía pasar, contestaron: “No, él se va a quedar. No lo dejan en la FIFA, pero va a estar bien cuidado”, dijeron a Récord.

El pato asistió al acceso como una celebridad mundialista, pero no pudo ver el juego desde la tribuna.

¿Qué pasó con los derechos del Pato Merlín?

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, aparece sentado frente a un café de la Ciudad de México, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ratificó que los derechos sobre el Pato Merlín siguen perteneciendo a la familia de Carla Ivette Gómez, pese a la inquietud generada por la aparición de solicitudes de terceros para registrar la marca y la imagen del personaje que se hizo viral en pleno Mundial 2026.

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El instituto sostuvo que no existe ninguna disputa legal que ponga en riesgo la titularidad de la marca. La familia de Gómez mantiene el reconocimiento oficial como propietaria de los derechos mientras continúan las revisiones administrativas de solicitudes asociadas al pato. Según declaraciones públicas de Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”.

IMPI respalda públicamente a la familia de Merlín

El Pato Merlín aparece en una oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a las múltiples solicitudes de su registro. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La postura institucional se difundió primero a través de las redes sociales del titular del IMPI y luego fue replicada por la cuenta oficial del organismo. Con ese mensaje, el instituto buscó frenar las versiones sobre una supuesta pelea legal por el control de la marca, tras reportes sobre expedientes abiertos y solicitudes de registro de expresiones relacionadas con el personaje.

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En respuesta a la controversia, el organismo expuso que existe prueba pública suficiente para identificar a Carla Ivette Gómez y a su familia como las personas directamente vinculadas con Merlín. El instituto aclaró que los trámites de terceros no afectan el reconocimiento legal vigente ni implican un cambio de propietario.

La intervención del IMPI fue interpretada como un respaldo institucional, en medio de rumores y especulaciones sobre el futuro comercial del pato.

Debate en redes y reacción política

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum posa con el Pato Merlín, junto con su dueña Carla Gómez, el lunes 22 de junio de 2026 en Palacio Nacional. En la foto aparecen también los hijos de Gómez, Carlos y Christian, quien sostiene al pato (AP Foto/Marco Ugarte)

El caso del Pato Merlín se intensificó en el debate digital cuando usuarios advirtieron sobre solicitudes ajenas a la familia para registrar la marca. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “un abuso” cualquier intento de apropiarse de la imagen de un personaje claramente vinculado a otra persona, en alusión al fenómeno viral que se desató durante el Mundial.

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La postura presidencial surgió mientras el tema se discutía ampliamente en redes sociales, donde la figura del pato y su dueña ganaron notoriedad entre los aficionados al futbol y usuarios de internet.