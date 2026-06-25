México es el campeón de la fiesta mundialista 2026: cánticos, desfile de personajes y desenfreno

(Luz Coello/Infobae México)

La Selección Mexicana juega contra Chequia su último partido de fase de grupos en el Mundial 2026, mientras el encuentro sucede en el Estadio Ciudad de México, la capital del país se encargó de generar una tarde de celebración horas antes.

Por una parte, miles de personas se reunieron en las distintas sedes de Fan Fest, así como en calles, principalmente Reforma, donde se colocaron más de 10 pantallas.

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Además, extranjeros y nacionales se encargaron de dar vida a los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde la Selección comenzó sus anotaciones al segundo tiempo.

Entre los preparativos, así fue llegando el autobús de la

Así fue la emoción de los aficionados al ver el autobús de la selección mexicana llegar al Estadio. (Infobae/Néstor Hernández)

Afición checa da su pronóstico para el partido contra México

Su nombre es Milan, y después del partido visitará Yucatán junto con su familia. Dice que sólo una bendición mantendrá a Chequia en el Mundial 2026. (infobae)

Aficionado viaja desde Ecatepec y asegura que...

Aficionado que se da cita desde Ecatepec de Morelos, espera un 3-1 a favor del Tri, el rival que espera en la siguiente ronda es a la selección de Congo. (Infobae)

Caen los goles y aficionados celebran en inmediaciones del Estadio

Aficionados reaccionan al gol.

Ni la lluvia detiene el ánimo en el Ángel de la Independencia

Desde Paseo de la Reforma los aficionados continúan viendo el partido. (Luz Coello/Infobae)