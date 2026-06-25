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Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

El Pentapichichi fue elegido para dar inicio al partido gracias a su estatus como leyenda del futbol mundial

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Primer plano de Hugo Sánchez con cabello oscuro y bigote, delante de un estadio de fútbol vacío en tonos verdosos.
Hugo Sánchez posa de perfil mostrando su rostro, con un estadio de fútbol difuminado y en tonos verdosos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre México y República Checa en el Mundial 2026 será escenario de un momento especial fuera de la competencia deportiva: Hugo Sánchez, una de las figuras más representativas del futbol mexicano, será homenajeado en el Estadio Azteca.

Este miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre disputa su último encuentro del Grupo A, ya con el liderato asegurado y el boleto a la siguiente ronda en mano.

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El ex judador mexicano asistió al sorteo del mundial 2026
El ex judador mexicano asistió al sorteo del mundial 2026 Crédito: AFP

El Tricolor busca cerrar con paso perfecto, pero antes de que ruede el balón, la atención estará puesta en el homenaje a uno de los máximos ídolos del país.

Hugo Sánchez: participación especial en la ceremonia

La presencia de Hugo está prevista en el centro del campo, donde será el encargado de entregar la moneda para el sorteo entre los capitanes y el árbitro Yael Falcón Pérez.

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  • La FIFA eligió a Hugo para este acto como reconocimiento a su trayectoria con el Tri y su impacto internacional.
  • El exgoleador ha destacado que estará apoyando a la Selección desde la cancha y transmitiendo buen ánimo previo al encuentro.
  • Sánchez aclaró que sólo entregará la moneda, sin ser responsable de lanzar el volado.
Hugo llegará al homenaje como todo un referente de la Selección Mexicana en el mundo. REUTERS/Henry Romero
Hugo llegará al homenaje como todo un referente de la Selección Mexicana en el mundo. REUTERS/Henry Romero

Este gesto simboliza el lugar que ocupa Hugo Sánchez en la memoria colectiva del futbol mexicano y su vigencia como referente para nuevas generaciones.

México busca un récord histórico en la fase de grupos

Más allá del homenaje, el encuentro ante República Checa es relevante para la historia del Tri. México nunca ha ganado sus tres partidos de fase de grupos en un Mundial, y esta noche tiene la oportunidad de romper esa marca.

  • El equipo llega con dos victorias y el liderato asegurado, lo que le permite jugar sin presión de eliminación.
  • Una victoria significaría no solo una ronda perfecta, sino también una posición privilegiada en los cruces de dieciseisavos de final.
  • El resultado puede influir en el rival de la siguiente etapa y en el destino de Chequia, que llega obligada a ganar.
Mundial 2026 - México - Corea
Mexico's midfielder #07 Luis Romo (unseen )celebrates with teammates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La expectativa está puesta tanto en el resultado deportivo como en el ambiente alrededor del homenaje a Sánchez.

Un homenaje en medio de la competencia

El homenaje a Hugo Sánchez se da en medio de un ambiente de alta competencia y expectativa para la afición mexicana. El “Pentapichichi” vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo, ahora desde el reconocimiento y la memoria.

  • Su presencia en la ceremonia inicial refuerza el legado de los grandes nombres del futbol mexicano.
  • Los aficionados verán a Hugo como símbolo de historia y orgullo nacional en un escenario mundialista.
  • El acto se suma a una jornada cargada de emoción, donde el Tri busca seguir haciendo historia en casa.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Con el tributo a Sánchez y la posibilidad de una ronda de grupos perfecta, México vive una noche especial en el Estadio Ciudad de México.

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