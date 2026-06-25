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El dirigente del PRI, Alito Moreno, expresa su solidaridad con Venezuela tras el sismo

Envía el priista respaldo a las familias afectadas y desea que la emergencia se supere lo antes posible

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Alito Moreno, líder nacional del PRI criticó reformas de Morena
El dirigente del PRI publicó en X un mensaje de respaldo al pueblo de Venezuela por el fuerte sismo. (X/@PRI_Nacional)

El dirigente del PRI Alejandro “Alito” Moreno expresó este 24 de junio su solidaridad con Venezuela tras el sismo registrado en ese país.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela por el fuerte sismo registrado este día. A las familias que hoy enfrentan momentos de angustia les enviamos nuestro respaldo y el deseo sincero de que esta emergencia pueda superarse lo antes posible”, escribió Moreno a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

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En el mismo mensaje, el priista señaló que en México “sabemos lo que significa vivir un desastre natural y la incertidumbre que deja para miles de familias, y añadió:

“Esperamos la pronta recuperación de las personas heridas, expresamos nuestras condolencias a quienes han perdido a un ser querido y reconocemos el compromiso de los equipos de emergencia que, en estos momentos, trabajan para proteger vidas, rescatar a las víctimas y atender a la población.”

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Relaciones Exteriores expresa solidaridad con Venezuela por el sismo de 7.1 en Caracas

La Cancillería descartó, hasta el momento, informes de connacionales afectados por el sismo en Venezuela, según su mensaje en redes sociales. REUTERS/Gaby Oraa
La Cancillería descartó, hasta el momento, informes de connacionales afectados por el sismo en Venezuela, según su mensaje en redes sociales. REUTERS/Gaby Oraa

La SRE expresó solidaridad con Venezuela por el sismo de 7.1 registrado este 24 de junio y lamentó los daños y afectaciones en Caracas. La dependencia descartó, hasta el momento, reportes de connacionales afectados, de acuerdo con un mensaje difundido en sus redes sociales.

Por su parte, la Embajada de México en Venezuela pidió a personas mexicanas que requieran ayuda tras los movimientos telúricos que contacten a la representación diplomática por el teléfono +58 412-2524675 y el correo embvenezuela@sre.gob.mx, según una publicación de la propia sede este 24 de junio. En el mismo aviso, solicitó seguir las recomendaciones de las autoridades locales de protección civil.

Por separado, la embajada informó en una publicación en Facebook del 23 de junio que la atención al público quedó suspendida del 22 de junio al 5 de julio de 2026 por el traslado de sus oficinas a una nueva sede. Precisó que las emergencias consulares se mantienen 24 horas durante ese periodo y que los servicios regulares se reanudan el próximo 6 de julio.

Sismos de 7.2 y 7.5 provocan daños en Caracas

Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela este miércoles 24 de junio y provocan daños en edificios de Caracas y cortes de electricidad en algunas zonas. REUTERS/Fausto Torrealba
Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela este miércoles 24 de junio y provocan daños en edificios de Caracas y cortes de electricidad en algunas zonas. REUTERS/Fausto Torrealba

Dos terremotos de 7.2 y 7.5 sacuden a Venezuela este miércoles 24 de junio y dejaron daños en edificios de Caracas, cortes de electricidad en algunas zonas y alertas de tsunami que después fueron levantadas, en un episodio que, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), figura entre los movimientos sísmicos más fuertes registrados en el país en más de un siglo.

El segundo sismo ocurrió apenas 39 segundos después del primero, a las 22:05 GMT, en la misma zona del estado de Yaracuy y a 10 kilómetros de profundidad. El primer movimiento se registró a las 22:04 GMT, a 21 kilómetros de profundidad, cerca de San Felipe, a unos 200 kilómetros de Caracas, según el USGS.

Ambos movimientos se sintieron con fuerza en distintos puntos del país y provocaron escenas de pánico en la capital venezolana. Hasta el momento no hay información sobre personas heridas.

El USGS señaló que el sismo de 7.2 actúa como precursor y que el evento principal alcanza magnitud 7.5 en un doblete sísmico. REUTERS/Maxwell Briceno
El USGS señaló que el sismo de 7.2 actúa como precursor y que el evento principal alcanza magnitud 7.5 en un doblete sísmico. REUTERS/Maxwell Briceno

El USGS explicó que el primer temblor fue un sismo precursor. “Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7.2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7.5.

A su vez, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una alerta para las Islas Vírgenes, aunque después fue retirada. Las autoridades de República Dominicana también emitieron una alerta para la isla y otra advertencia para Puerto Rico fue desestimada poco después.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las primeras evaluaciones apuntan a daños estructurales en distintos sectores de la capital y confirmó el despliegue de equipos de emergencia en las zonas más afectadas. También dijo que el sismo se sintió con intensidad en varios estados del país.

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