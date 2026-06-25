Tras falla eléctrica en la Refinería Olmeca, Pemex anuncia proceso de arranque y descarta riesgos

La Refinería Olmeca avanza en su restablecimiento tras una falla eléctrica sin representar emergencia.

Ciudadanos del municipio de Paraíso, Tabasco, reportaron la tarde de este miércoles un fuerte olor a gas y combustible, así como una visible columna de humo en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas.

Los reportes difundidos en redes sociales generaron preocupación entre habitantes de la zona ante la posibilidad de un incidente dentro de las instalaciones petroleras.

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Durante varias horas, las autoridades estatales y Petróleos Mexicanos (Pemex) no habían emitido información oficial sobre lo ocurrido.

Posteriormente, la empresa productiva del Estado confirmó que se registró una falla en el sistema de cogeneración eléctrica de la refinería, situación que obligó a detener temporalmente algunas operaciones.

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Falla en Dos Bocas.

Falla eléctrica provoca paro temporal en la Refinería Olmeca

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por Pemex, el incidente ocurrió a las 14:24 horas, cuando se presentó una falla en la planta de generación eléctrica que abastece a la refinería.

La petrolera explicó que, tras detectarse el problema, se activaron de manera inmediata los protocolos operativos y de seguridad para llevar las plantas de proceso a una condición segura, evitando riesgos mayores durante la interrupción del suministro eléctrico.

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La empresa señaló que actualmente la Refinería Olmeca se encuentra en proceso de arranque y restablecimiento gradual de sus operaciones.

Comunicado oficial.

Pemex descarta emergencia y riesgos para la población

Ante la inquietud generada por los reportes ciudadanos, Pemex aseguró que el incidente no representó una situación de emergencia.

La compañía enfatizó que no existen riesgos para los trabajadores, las comunidades cercanas ni para el medio ambiente, y sostuvo que los procedimientos aplicados permitieron controlar la situación de forma segura.

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Asimismo, hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no verificadas.

Vecinos reportaron humo y olor intenso en Paraíso, Tabasco

Mientras se desarrollaba la falla eléctrica, habitantes de Paraíso compartieron imágenes y testimonios en los que describieron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

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Vecinos reportan falla en Dos Bocas.

Varias personas señalaron haber percibido olores a gas y combustible, situación que incrementó la incertidumbre debido a la falta de información oficial durante las primeras horas posteriores al incidente.

Aunque las imágenes generaron especulaciones sobre un posible accidente, Pemex insistió en que las emisiones observadas formaron parte de las maniobras derivadas de los protocolos de seguridad implementados tras el paro operativo.

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Incidentes recientes en la refinería de Dos Bocas

La Refinería Olmeca ha enfrentado diversos desafíos operativos durante los últimos meses mientras avanza en la estabilización de sus procesos.

Entre los eventos reportados recientemente destacan:

Falla en el sistema de generación eléctrica que provocó el paro temporal de operaciones.

Problemas en la unidad coquizadora relacionados con acumulación de coque .

Reportes de fugas de vapor y conatos de incendio en áreas específicas de almacenamiento.

Activación de protocolos internos de seguridad para atender incidentes operativos.

Quejas de habitantes por emisiones visibles y olores intensos en distintas ocasiones.

Sale humo de la refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas, tras un incendio en sus instalaciones en Paraíso, estado de Tabasco, México, 9 de abril de 2026. Foto tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Luis Manuel López

Refinería Olmeca busca estabilizar operaciones tras el incidente

La Refinería Olmeca es considerada uno de los proyectos energéticos más importantes del país y forma parte de la estrategia para incrementar la capacidad nacional de refinación de combustibles.

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Tras la falla registrada este miércoles, personal especializado trabaja en el reinicio gradual de los sistemas para recuperar la operación normal de las instalaciones.

Mientras continúan las labores de arranque, la petrolera reiteró que la seguridad de sus trabajadores, la protección ambiental y la atención a las comunidades vecinas seguirán siendo prioridades en la operación de la refinería ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

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