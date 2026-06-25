México Deportes

La tabla de goleadores del Mundial 2026 sigue cambiando con cada jornada

Cada fecha impulsa el avance y permite nuevos registros en la lista de artilleros más destacados del torneo

Guardar
Google icon
Este mundial podría traer sorpresas en los récords en la historia de la competencia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Este mundial podría traer sorpresas en los récords en la historia de la competencia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá, está cumpliendo con todas las expectativas de espectacularidad y goles. Con el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos y el inicio de la decisiva tercera fecha, la batalla en la tabla de goleo del Mundial 2026 se encuentra al rojo vivo.

Las grandes figuras del fútbol internacional no han defraudado y están regalando una de las disputas más feroces de los últimos años por el codiciado trofeo de la Bota de Oro. A continuación, repasamos cómo marcha la clasificación de los máximos anotadores del torneo al momento.

PUBLICIDAD

El líder indiscutible: Lionel Messi

A sus 39 años, Lionel Messi se resiste a ceder el trono del fútbol mundial. El astro argentino ha comenzado esta Copa del Mundo con un nivel superlativo y lidera en solitario la tabla de artilleros con 5 goles en apenas dos partidos disputados.

Tras firmar un espectacular ‘hat-trick’ frente a Argelia y sumar un doblete clave contra Austria, el capitán de la Albiceleste no solo encabeza la carrera por el campeonato de goleo individual, sino que ha batido un récord legendario. Con sus anotaciones en este torneo, Messi llegó a 17 goles en la historia de las Copas del Mundo, superando los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

PUBLICIDAD

El astro argentino quiere el bicampeonato para su selección. (Reuters/Jerome Miron)
El astro argentino quiere el bicampeonato para su selección. (Reuters/Jerome Miron)

Los perseguidores: Mbappé y Haaland acechan la cima

La competencia es feroz y el margen de error para el líder es mínimo. Justo por detrás de Messi se encuentran los dos titanes de la nueva era del fútbol, ansiosos por conseguir su primera distinción como máximos goleadores en Norteamérica.

  • Kylian Mbappé (Francia - 4 goles): El atacante del Real Madrid y de la selección francesa sigue demostrando un idilio absoluto con este torneo. Con un nuevo doblete letal en su última presentación, ‘Donatello’ alcanzó la línea de los 4 tantos, consolidando a Francia como un serio candidato al título.
  • Erling Haaland (Noruega - 4 goles): El ‘Androide’ está debutando en las Copas del Mundo por la puerta grande. Haaland ha sido el motor ofensivo de la selección de Noruega y, tras castigar severamente a Senegal, acumula 4 dianas que lo mantienen a un solo grito de la punta.
El 'Androide' noruego demostró por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. (REUTERS/Jeenah Moon)
El 'Androide' noruego demostró por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las sorpresas del torneo: Jonathan David y Deniz Undav

No todo el protagonismo se concentra en las superpotencias tradicionales. La presente edición del torneo ha permitido el destape de artilleros que están impulsando a sus escuadras a base de goles:

  1. Jonathan David (Canadá - 3 goles): El atacante de la hoja de maple tiene encendida a la afición local. Con tres anotaciones vitales, se ha colado de lleno en la conversación entre los gigantes del balompié internacional.
  2. Deniz Undav (Alemania - 3 goles): El delantero de la ‘Mannschaft’ se ha convertido en la gran referencia ofensiva de los teutones, complementando sus 3 goles con 2 asistencias, lo que lo vuelve uno de los futbolistas más influyentes del certamen.
La CONCACAF alza la mano en la justa mundialista con el canadiense Jonathan David. (Reuters)
La CONCACAF alza la mano en la justa mundialista con el canadiense Jonathan David. (Reuters)

Factores clave para el desempate de la Bota de Oro

Cabe recordar que los criterios oficiales de la FIFA para otorgar la Bota de Oro en caso de empate en goles son sumamente estrictos. Si dos o más jugadores terminan el Mundial con la misma cantidad de anotaciones, el ganador se definirá bajo las siguientes prioridades:

  1. Mayor número de asistencias otorgadas durante el torneo.
  2. Menor cantidad de minutos jugados (premiando la efectividad en el terreno de juego).

Con la fase de grupos entrando en su etapa más dramática y la totalidad de las rondas de eliminación directa (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final) por delante, la tabla de goleo del Mundial 2026 promete constantes movimientos y emociones al límite. ¿Podrá Messi aguantar la presión de las jóvenesベスト-vanguardias o veremos una remontada histórica de Mbappé o Haaland?

Temas Relacionados

Mundial 2026Lionel MessiCopa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: los equipos comienzan a formarse en el túnel

La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: los equipos comienzan a formarse en el túnel

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

El Pentapichichi fue elegido para dar inicio al partido gracias a su estatus como leyenda del futbol mundial

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

El estratega es consciente del equipo que tiene enfrente debido a sus figuras, por lo que deberá hacer un partido perfecto para acceder a la siguiente ronda

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia

El desempeño de los equipos norteamericanos apunta a un cambio generacional en la élite del fútbol internacional

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia

Este es el portero mexicano que impidió que Messi pudiera anotar en seis Mundiales

El astro argentino ya superó a Miroslav Klose como el máximo anotador histórico de la competencia, sumando 18 goles

Este es el portero mexicano que impidió que Messi pudiera anotar en seis Mundiales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

“La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana, consigue aplazar audiencia en Nueva York

Procesan a “El Coyotito”: emboscó a helicóptero de la Policía de Sonora y mató al comandante “Dany”

Detienen con más de 10 mil dosis de droga a “El Kili”, generador de violencia ligado al CJNG en Guanajuato

Fuego amigo en Mexicali: elementos del Ejército disparan por error al director de inteligencia de la Policía de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

Tunden a Poncho De Nigris por querer comprar al Pato Merlín: “Venderías hasta a tu familia”

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del Mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

DEPORTES

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia

Este es el portero mexicano que impidió que Messi pudiera anotar en seis Mundiales