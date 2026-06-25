La tabla de goleadores del Mundial 2026 sigue cambiando con cada jornada

Este mundial podría traer sorpresas en los récords en la historia de la competencia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá, está cumpliendo con todas las expectativas de espectacularidad y goles. Con el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos y el inicio de la decisiva tercera fecha, la batalla en la tabla de goleo del Mundial 2026 se encuentra al rojo vivo.

Las grandes figuras del fútbol internacional no han defraudado y están regalando una de las disputas más feroces de los últimos años por el codiciado trofeo de la Bota de Oro. A continuación, repasamos cómo marcha la clasificación de los máximos anotadores del torneo al momento.

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El líder indiscutible: Lionel Messi

A sus 39 años, Lionel Messi se resiste a ceder el trono del fútbol mundial. El astro argentino ha comenzado esta Copa del Mundo con un nivel superlativo y lidera en solitario la tabla de artilleros con 5 goles en apenas dos partidos disputados.

Tras firmar un espectacular ‘hat-trick’ frente a Argelia y sumar un doblete clave contra Austria, el capitán de la Albiceleste no solo encabeza la carrera por el campeonato de goleo individual, sino que ha batido un récord legendario. Con sus anotaciones en este torneo, Messi llegó a 17 goles en la historia de las Copas del Mundo, superando los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

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El astro argentino quiere el bicampeonato para su selección. (Reuters/Jerome Miron)

Los perseguidores: Mbappé y Haaland acechan la cima

La competencia es feroz y el margen de error para el líder es mínimo. Justo por detrás de Messi se encuentran los dos titanes de la nueva era del fútbol, ansiosos por conseguir su primera distinción como máximos goleadores en Norteamérica.

Kylian Mbappé (Francia - 4 goles): El atacante del Real Madrid y de la selección francesa sigue demostrando un idilio absoluto con este torneo. Con un nuevo doblete letal en su última presentación, ‘Donatello’ alcanzó la línea de los 4 tantos, consolidando a Francia como un serio candidato al título.

Erling Haaland (Noruega - 4 goles): El ‘Androide’ está debutando en las Copas del Mundo por la puerta grande. Haaland ha sido el motor ofensivo de la selección de Noruega y, tras castigar severamente a Senegal, acumula 4 dianas que lo mantienen a un solo grito de la punta.

El 'Androide' noruego demostró por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las sorpresas del torneo: Jonathan David y Deniz Undav

No todo el protagonismo se concentra en las superpotencias tradicionales. La presente edición del torneo ha permitido el destape de artilleros que están impulsando a sus escuadras a base de goles:

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Jonathan David (Canadá - 3 goles): El atacante de la hoja de maple tiene encendida a la afición local. Con tres anotaciones vitales, se ha colado de lleno en la conversación entre los gigantes del balompié internacional. Deniz Undav (Alemania - 3 goles): El delantero de la ‘Mannschaft’ se ha convertido en la gran referencia ofensiva de los teutones, complementando sus 3 goles con 2 asistencias, lo que lo vuelve uno de los futbolistas más influyentes del certamen.

La CONCACAF alza la mano en la justa mundialista con el canadiense Jonathan David. (Reuters)

Factores clave para el desempate de la Bota de Oro

Cabe recordar que los criterios oficiales de la FIFA para otorgar la Bota de Oro en caso de empate en goles son sumamente estrictos. Si dos o más jugadores terminan el Mundial con la misma cantidad de anotaciones, el ganador se definirá bajo las siguientes prioridades:

Mayor número de asistencias otorgadas durante el torneo. Menor cantidad de minutos jugados (premiando la efectividad en el terreno de juego).

Con la fase de grupos entrando en su etapa más dramática y la totalidad de las rondas de eliminación directa (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final) por delante, la tabla de goleo del Mundial 2026 promete constantes movimientos y emociones al límite. ¿Podrá Messi aguantar la presión de las jóvenesベスト-vanguardias o veremos una remontada histórica de Mbappé o Haaland?

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