La impresionante carrera de Mateo Chávez y el olfato de Quiñonez, así marcó México ante Chequia

México consolida su primer puesto del Grupo A del Mundial mientras Chequia se despide de la contienda. REUTERS/Annegret Hilse

Luego de una pelota despejada por la defensa de México cerca del área chica, Luis Romo tuvo que defender su posesión sobre el balón contra tres jugadores de Chequia a medio campo.

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Contra tres rivales, Romo se escabuyó logró pasar el balón a Mateo Chávez por la banda derecha. El lateral izquierdo recibió el balón en trayecto hacia el área grande.

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Chávez evitó una barrida de un defensa de Chequia y quedó cara a cara con el portero dentro del área.

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Cerca del manchón penal Mateo Chávez, de 22 años y formado en las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara, controló el balón. En el área estaban otros delanteros de México para recibir el pase pero la defensa europea hacía imposible la opción.

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Entonces Mateo Chávez tiró el balón levemente con la izquierda a un costado del guardameta, el esférico quedó inalcanzable para Matěj Kovář.

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Así, el joven de 22 años anotó su primer gol en un Mundial y rompió el empate a ceros.

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