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Con reflejos de héroe: así fue la doble atajada de Raúl Rangel que salvó a México ante Corea del Sur

El portero de Guadalajara fue clave para que el Tri se hiciera del liderato general del Grupo A

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Rangel se vistió de héroe en los minutos finales del encuentro. REUTERS/Daniel Becerril
Rangel se vistió de héroe en los minutos finales del encuentro. REUTERS/Daniel Becerril

Cuando el reloj agonizaba y Corea del Sur tuvo la oportunidad más clara del partido, Raúl “Tala” Rangel respondió con una doble intervención que mantuvo con vida a la Selección Mexicana.

Primero reaccionó con un reflejo para desviar un potente remate de cabeza a quemarropa y, apenas unos instantes después, se lanzó sobre el balón para impedir que el rebote terminara en el fondo de las redes.

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La acción ocurrió en los minutos finales del compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

México defendía una ventaja mínima de 1-0 conseguida gracias al gol de Luis Romo, mientras el conjunto asiático buscaba el empate con sus últimos ataques.

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Así fue la doble atajada de Raúl Rangel ante Corea del Sur

Después de varios intentos por llegar al área tricolor, Corea del Sur encontró espacio por la banda derecha para enviar un centro que superó la primera línea defensiva.

El servicio encontró a un atacante surcoreano, quien logró adelantarse a la marca y conectar un cabezazo con dirección a la portería.

El remate parecía imposible de detener por la corta distancia desde la que fue ejecutado. Sin embargo, Rangel reaccionó con rapidez, estiró el brazo derecho y alcanzó a desviar el balón, evitando que cruzara la línea de gol.

Rangel sacó los reflejos. REUTERS/Amanda Perobelli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Rangel sacó los reflejos. REUTERS/Amanda Perobelli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Aunque el peligro parecía disiparse, la jugada todavía no terminaba. El esférico quedó vivo dentro del área y otro futbolista de Corea del Sur intentó aprovechar el rebote para igualar el marcador. En ese instante, el arquero mexicano volvió a aparecer.

Con una rápida reacción, el guardameta se lanzó nuevamente sobre el balón antes de que el delantero pudiera rematar.

La doble intervención terminó por apagar el último intento ofensivo del conjunto asiático y provocó la celebración inmediata de sus compañeros, conscientes de que aquella jugada podía definir el resultado.

Raúl Rangel permaneció unos segundos abrazando el balón sobre el césped mientras el público reconocía su intervención. La acción permitió que México conservara la ventaja conseguida por Luis Romo y resistiera los últimos instantes del encuentro.

Poco después llegó el silbatazo final. La doble atajada del arquero mexicano terminó por convertirse en una de las imágenes del partido, ya que aseguró el triunfo por la mínima y permitió al Tricolor llegar a seis puntos para sellar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026 - México - Corea
El Tri ya amarró su pase a 16avos de final. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantuvo el paso perfecto en la fase de grupos tras sumar dos victorias consecutivas.

Además de asegurar su boleto a la fase de eliminación directa, México llegará a la última jornada como líder del Grupo A, donde enfrentará a República Checa con la tranquilidad de tener la clasificación en el bolsillo.

Por su parte, Corea del Sur dejó escapar la oportunidad de asegurar su pase y ahora definirá su futuro en el torneo durante la tercera fecha.

En contraste, la imagen que quedó para la afición mexicana fue la de Raúl “Tala” Rangel abrazando el balón después de una intervención que valió tanto como un gol y que terminó por convertirse en una de las jugadas más importantes del Tricolor en lo que va del Mundial 2026.

Secuencia de la atajada del Raúl Rangel

REUTERS/Amanda Perobelli
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REUTERS/Paul Childs
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REUTERS/Daniel Becerril
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