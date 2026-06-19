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Aficionados estallan contra Luis Romo y elogian a Gilberto Mora luego de declaraciones previas al México vs Corea

Las frases del capitán de Chivas sobre no obligarse a ganar antes del México vs Corea del Sur desataron fuertes críticas entre la afición

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Antes del duelo contra Corea del Sur, las palabras pesaron: Luis Romo fue tachado de derrotista, y Gilberto Mora se ganó el cariño al hablar del liderato del Grupo A. (Fotos: Kirby Lee-Imagn Images/ AP Foto-Natacha Pisarenko)
Antes del duelo contra Corea del Sur, las palabras pesaron: Luis Romo fue tachado de derrotista, y Gilberto Mora se ganó el cariño al hablar del liderato del Grupo A. (Fotos: Kirby Lee-Imagn Images/ AP Foto-Natacha Pisarenko)

La previa del duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 se convirtió en tereno de debate entre los aficionados.

Luis Romo, capitán de Chivas, encendió la polémica al declarar que el equipo no debía presionarse con la obligación de ganar. En contraste, Gilberto Mora, con apenas 17 años, fue celebrado por transmitir un mensaje de ambición y confianza.

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Chivas - Luis Romo
Tras las declaraciones, los aficionados piden que Luis Romo no juegue, que le retiren la capitanía en Chivas y que incluso deje de dar entrevistas. (X/@Chivas)

Este contraste dejó en evidencia que la afición mexicana no sólo evalúa el rendimiento en la cancha, sino también la manera en que los jugadores transmiten su compromiso. En una Copa del Mundo en casa, las palabras pesan tanto como los goles, y la diferencia entre ambos discursos se volvió central.

La afición se lanza contra Luis Romo

Las declaraciones de Romo fueron interpretadas como derrotistas y generaron una amplia reacción negativa.

En entrevista con David Medrano y Carlos Guerrero, sentenció: “No estamos con que ‘tenemos que ganar’. Queremos la victoria, pero tampoco nos tenemos que obligar nosotros mismos a ganar”.

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  • Declaraciones polémicas: Romo habló de no sentir presión por ganar, lo que fue visto como una falta de ambición.
  • Reacción negativa: Se pidió que no juegue ni un minuto, que se le retire la capitanía en Chivas y que deje de dar entrevistas.
  • Lo que representó el mensaje: Se le acusó de representar “la mediocridad del futbolista mexicano promedio”.
La afición acusa a Luis Romo de transmitir conformismo y de representar “la mediocridad del futbolista mexicano promedio”. REUTERS/Raquel Cunha
La afición acusa a Luis Romo de transmitir conformismo y de representar “la mediocridad del futbolista mexicano promedio”. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la afición lo señaló por carecer de carácter y por transmitir un mensaje de conformismo que no corresponde al peso histórico de la Selección Mexicana.

El discurso de Gilberto Mora que fue aplaudido

En contraste, Gilberto Mora fue aplaudido por su determinación. Con apenas 17 años, mostró un mensaje que conectó con la afición y reforzó la ilusión de un futuro prometedor: “Queremos estar ahí, queremos ser los primeros de grupo y vamos a tratar de dar todo para conseguir los tres puntos.”

  • Aplausos de la afición: Mora declaró que el objetivo era ser primeros de grupo y salir a ganar en Guadalajara.
  • Orgullo y compromiso: Habló de representar a México como un sueño y de dar siempre lo mejor en la cancha.
Gilberto Mora, de 17 años, es aplaudido por decir que buscan ser primeros de grupo y conseguir los tres puntos. REUTERS/Paul Childs
Gilberto Mora, de 17 años, es aplaudido por decir que buscan ser primeros de grupo y conseguir los tres puntos. REUTERS/Paul Childs

Así, Mora se convirtió en símbolo de esperanza, mostrando que la juventud puede aportar liderazgo y mentalidad ganadora en momentos clave.

El contraste que dividió la opinión

La diferencia entre ambos discursos se convirtió en un tema de debate entre los aficionados, quienes compararon directamente a Romo y Mora.

  • Luis Romo: Señalado como derrotista y sin convicción en su mensaje.
  • Gilberto Mora: Elogiado por transmitir confianza y ambición pese a su corta edad.
  • Álvaro Fidalgo: Mencionado junto a Mora como otro jugador que merece más protagonismo.
Álvaro Fidalgo apareció mencionado junto a Gilberto Mora como otro jugador que merece más protagonismo en el Tri. REUTERS/Amanda Perobelli
Álvaro Fidalgo apareció mencionado junto a Gilberto Mora como otro jugador que merece más protagonismo en el Tri. REUTERS/Amanda Perobelli

En este sentido, el contraste refleja la exigencia de la afición mexicana: en un Mundial en casa hay que aspirar a ganar y demostrar carácter. Mientras Romo enfrenta un duro cuestionamiento, Mora se ganó el cariño como la voz que representa el futuro del Tri.

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