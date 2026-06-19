Aficionados estallan contra Luis Romo y elogian a Gilberto Mora luego de declaraciones previas al México vs Corea

La previa del duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 se convirtió en tereno de debate entre los aficionados.
Luis Romo, capitán de Chivas, encendió la polémica al declarar que el equipo no debía presionarse con la obligación de ganar. En contraste, Gilberto Mora, con apenas 17 años, fue celebrado por transmitir un mensaje de ambición y confianza.
PUBLICIDAD
Este contraste dejó en evidencia que la afición mexicana no sólo evalúa el rendimiento en la cancha, sino también la manera en que los jugadores transmiten su compromiso. En una Copa del Mundo en casa, las palabras pesan tanto como los goles, y la diferencia entre ambos discursos se volvió central.
La afición se lanza contra Luis Romo
Las declaraciones de Romo fueron interpretadas como derrotistas y generaron una amplia reacción negativa.
En entrevista con David Medrano y Carlos Guerrero, sentenció: “No estamos con que ‘tenemos que ganar’. Queremos la victoria, pero tampoco nos tenemos que obligar nosotros mismos a ganar”.
PUBLICIDAD
- Declaraciones polémicas: Romo habló de no sentir presión por ganar, lo que fue visto como una falta de ambición.
- Reacción negativa: Se pidió que no juegue ni un minuto, que se le retire la capitanía en Chivas y que deje de dar entrevistas.
- Lo que representó el mensaje: Se le acusó de representar “la mediocridad del futbolista mexicano promedio”.
De esta manera, la afición lo señaló por carecer de carácter y por transmitir un mensaje de conformismo que no corresponde al peso histórico de la Selección Mexicana.
El discurso de Gilberto Mora que fue aplaudido
En contraste, Gilberto Mora fue aplaudido por su determinación. Con apenas 17 años, mostró un mensaje que conectó con la afición y reforzó la ilusión de un futuro prometedor: “Queremos estar ahí, queremos ser los primeros de grupo y vamos a tratar de dar todo para conseguir los tres puntos.”
PUBLICIDAD
- Aplausos de la afición: Mora declaró que el objetivo era ser primeros de grupo y salir a ganar en Guadalajara.
- Orgullo y compromiso: Habló de representar a México como un sueño y de dar siempre lo mejor en la cancha.
Así, Mora se convirtió en símbolo de esperanza, mostrando que la juventud puede aportar liderazgo y mentalidad ganadora en momentos clave.
El contraste que dividió la opinión
La diferencia entre ambos discursos se convirtió en un tema de debate entre los aficionados, quienes compararon directamente a Romo y Mora.
- Luis Romo: Señalado como derrotista y sin convicción en su mensaje.
- Gilberto Mora: Elogiado por transmitir confianza y ambición pese a su corta edad.
- Álvaro Fidalgo: Mencionado junto a Mora como otro jugador que merece más protagonismo.
En este sentido, el contraste refleja la exigencia de la afición mexicana: en un Mundial en casa hay que aspirar a ganar y demostrar carácter. Mientras Romo enfrenta un duro cuestionamiento, Mora se ganó el cariño como la voz que representa el futuro del Tri.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD