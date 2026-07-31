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Laura Itzel Castillo exhorta a actuar contra la trata de personas

La próxima titular de la Secretaría de las Mujeres pidió a todos los sectores de la sociedad que ayuden a prevenir y denunciar este terrible delito

El 30 de julio, la ONU conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Crédito: Gobierno de Chihuahua
El 30 de julio, la ONU conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Crédito: Gobierno de Chihuahua
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En el marco del Día Intencional contra la Trata de Personas, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, exhortó a todos los sectores de la sociedad que ayuden a prevenir y denunciar este terrible delito.

Por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales, la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres también hizo un llamado a actuar, desde todos los espacios, para proteger la dignidad, la libertad y los derechos humanos de todas las personas.

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Además, la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recordó a quienes han sido víctimas de este delito y señaló que “merecen libertad, justicia y reparación” del año, algo que muy pocas veces ocurre en este país.

Laura Itzel Castillo recuerda día contra la trata de personas

Como parte de las acciones de conmemoración de este día, la legisladora morenista compartió una imagen con el “Corazón Azul” de la campaña de este 2026, que representa “la tristeza de quienes sufren la trata, al tiempo que recuerda la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos”.

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Mientras que Castillo Juárez compartió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“En el Día Mundial contra la Trata de Personas, recordamos que quienes han sido víctimas de este delito merecen verdad, justicia y reparación. Desde todos los espacios debemos prevenir, denunciar y actuar para proteger la dignidad, la libertad y los derechos humanos de todas las personas”.

La próxima secretaria de las Mujeres Laura Itzel Castillo se pronunció contra la trata de personas. Crédito: X / @LauraI_Castillo
La senadora de Morena Laura Itzel Castillo se pronunció contra la trata de personas. Crédito: X / @LauraI_Castillo

ONU conmemora el Día Mundial contra la Trata

Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora este 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas con el lema “Atrapados detrás de la estafa”, una alerta sobre el crecimiento de la trata ligada a estafas en línea y a la delincuencia forzada.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que esta modalidad registra un aumento rápido y que grupos de delincuencia organizada transnacional explotan a personas para ejecutar fraudes a escala industrial.

“Esta forma de explotación está estrechamente vinculada a la ciberdelincuencia, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la corrupción, lo que pone de manifiesto la naturaleza cada vez más interconectada de la delincuencia organizada”, alerta la UNODC.

Casos de trata de personas en México

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el primer semestre de 2026, la trata de personas en México alcanzó 447 vícitmas, siendo el estado de Quintana Roo el estado con mayor número de víctimas.

Detrás de Quintana Roo, las entidades con más número de casos son el Estado de México y Ciudad de México. Además, el SESNSP reveló que la mayoría de las víctimas –entre enero y julio del año en curso--, fueron mujeres, con 279.

Acuarela monocromática con siluetas oscuras de personas encadenadas entre sí, avanzando en fila bajo una luz lateral, en tonos grises, negros y blancos.
Una acuarela monocromática en tonos grises y negros muestra siluetas humanas encadenadas en un fondo abstracto que ilustra la opresión y vulnerabilidad de la trata de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese universo, 139 mujeres fueron víctimas en Quintana Roo, 23 en el Estado de México, 19 en Baja California, 18 en la capital del país y ocho en Aguascalientes. Casi todas las entidades gobernadas por Morena, con excepción de la última.

Con base en los datos antes descritos, Quintana Roo concentra cerca del 49.8 por ciento de las víctimas mujeres reportadas en el país.

Reportan reducción en caso de trata de menores

Respecto a los menores de edad, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) reportó una disminución en el número de casos de trata de personas, pasando de 194 en el primer semestre de 2025 a 126 en el mismo periodo de 2026, lo que equivale a una reducción del 36.6 por ciento.

Dado que la trata de personas es un delito de fuero federal y común, las autoridades tanto federales como estatales tienen mucho trabajo para prevenir este delito, no solo emitir exhortos como el que hizo la senadora Laura Itzel Castillo.

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