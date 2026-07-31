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México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Las 41 asociaciones de la confederación votaron en contra de la iniciativa, pero la FMF no descarta aprobarla para abrir los derechos comerciales del evento

La Federación Mexicana de Futbol recibió la propuesta de Infantino el 28 de julio de 2026 y evaluará el esquema económico antes de decidir su voto ante la FIFA. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Federación Mexicana de Futbol recibió la propuesta de Infantino el 28 de julio de 2026 y evaluará el esquema económico antes de decidir su voto ante la FIFA. REUTERS/Eloisa Sanchez
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La Federación Mexicana de Futbol sorprendió al desmarcarse de la línea adoptada por sus pares regionales ante la propuesta de Gianni Infantino en torno a la privatización de los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

Esta decisión parte en contra de la Concacaf, que rechazó de manera unánime la iniciativa tras la reunión de sus 41 asociaciones miembro.

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La Federación Mexicana de Futbol confirmó que recibió la notificación de la FIFA sobre el plan de Infantino en cuanto a la gestión de activos comerciales de la Copa Mundial. REUTERS/Henry Romero
La Federación Mexicana de Futbol confirmó que recibió la notificación de la FIFA sobre el plan de Infantino en cuanto a la gestión de activos comerciales de la Copa Mundial. REUTERS/Henry Romero

La UEFA inició con la tendencia y cerró filas para rechazar la iniciativa, mientras que la FMF optó por un camino propio y anunció que llevará un proceso interno de análisis para decidir si acompañará el rechazo o respaldará la estrategia impulsada desde Zúrich.

FMF analizará modelo sugerido por la FIFA

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que recibió la notificación de la FIFA el 28 de julio de 2026.

La propuesta de Infantino contempla la creación de una filial encargada de gestionar los activos comerciales del Mundial, permitiendo la entrada de fondos de inversión privados.

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  • El comunicado de la FMF indica que participarán en mesas de trabajo.
  • La Federación analizará toda la información y documentación asociada al nuevo modelo.
  • No establecieron una fecha límite para definir su postura.
El comunicado de la FMF establece que agotará un proceso de estudio antes de definir si respalda el nuevo modelo financiero de la FIFA. (X/ @FMF)
El comunicado de la FMF establece que agotará un proceso de estudio antes de definir si respalda el nuevo modelo financiero de la FIFA. (X/ @FMF)

Esta decisión se da en un contexto donde otras federaciones ya expresaron un rechazo contundente. La FMF, en contraste, opta por un periodo de análisis interno y diálogo con la FIFA antes de confirmar su voto.

Concacaf y UEFA rechazan la privatización del Mundial

Mientras México expresa que abrirá las puertas al análisis, la Concacaf y la UEFA formalizaron su rechazo a la propuesta.

Las confederaciones argumentan que la iniciativa podría ser “irreversible” y poner en riesgo la independencia y gobernanza del futbol internacional.

  • Concacaf comunicó que sus 41 asociaciones miembro rechazaron el proyecto.
  • La UEFA advirtió que podría boicotear torneos organizados por la FIFA y retirar a sus equipos y selecciones si el plan avanza.
  • Entre las preocupaciones se mencionan la falta de transparencia y el plazo reducido para evaluar la propuesta.
La UEFA inició las contraposturas y advirtió que podría boicotear torneos organizados por la FIFA si avanza el plan. REUTERS/Dado Ruvic
La UEFA inició las contraposturas y advirtió que podría boicotear torneos organizados por la FIFA si avanza el plan. REUTERS/Dado Ruvic

En este sentido, el contraste en las posturas evidencia la tensión dentro del futbol internacional sobre el futuro de los derechos comerciales y la financiamiento del desarrollo deportivo.

Qué propone la FIFA y qué sigue para México

La iniciativa de la FIFA plantea vender hasta un 20% de una nueva filial, FIFA Forward Enterprise, a inversionistas privados.

  • Esta operación podría generar recursos adicionales, estimados en 20 millones de dólares para cada país en el ciclo 2027-2030.
  • El plan aún debe ser aprobado por las federaciones miembro y el Consejo de la FIFA.
  • La FMF no detalló cómo influirá la decisión en los recursos destinados al futbol mexicano.
La FIFA propone vender hasta 20% de los derechos y estima recursos de 20 millones de dólares por país, mientras no se define de que manera serían destinados al futbol mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez
La FIFA propone vender hasta 20% de los derechos y estima recursos de 20 millones de dólares por país, mientras no se define de que manera serían destinados al futbol mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, México mantiene abierta la posibilidad de sumarse al proyecto, a la espera de definir su postura en uno de los debates más intensos en la historia reciente del futbol.

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