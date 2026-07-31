Morena se deslinda de Ramón Álvarez Ayala y niega vínculos con el movimiento tras caso Carlos Manzo

Morena negó cualquier vínculo con Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, tras su detención por el caso del asesinato de Carlos Manzo. (Fb: Carlos Manzo)

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena se deslindó públicamente de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, luego de que fuera detenido por autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, el partido reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por la captura realizada tras meses de labores de inteligencia e investigación.

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Morena sostuvo que la detención representa un avance en las investigaciones y reiteró su respaldo a las acciones del Gobierno federal contra la delincuencia organizada.

¿Por qué Morena se deslinda de Ramón Álvarez Ayala?

En su posicionamiento, el partido afirmó de manera categórica que Ramón Ángel Álvarez Ayala no es ni ha sido militante de Morena, además de asegurar que nunca ha ocupado algún cargo dentro del movimiento.

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Comunicado Oficial.

El CEN también pidió que la información sobre el caso se maneje con rigor y responsabilidad, al considerar que algunas versiones han intentado relacionar al partido con el detenido sin que exista, según Morena, una afiliación o participación política de “R1”.

Asimismo, señaló que su movimiento no protege ni encubre a personas vinculadas con actividades delictivas y destacó que administraciones emanadas de Morena han impulsado operativos como la Operación Enjambre, mediante la cual han sido detenidos servidores públicos de distintos partidos políticos por presuntos delitos.

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¿Por qué vinculan al caso con Morena?

Aunque Morena negó cualquier relación partidista con Ramón Ángel Álvarez Ayala, el tema ha generado debate debido a que Roldán Álvarez Ayala, hermano del detenido, sí aparece como militante del partido desde marzo de 2023, de acuerdo con registros públicos del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE).

Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Roldán Álvarez fue alcalde de Apatzingán por el PRD y posteriormente participó en Morena como aspirante a una diputación plurinominal. Además, diversos reportes periodísticos señalan que mantiene una relación política con el diputado Leonel Godoy, quien ha reconocido públicamente su amistad con él, aunque ha negado conocer a Ramón Ángel Álvarez Ayala.

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Tras la captura del “R1”, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, insistió en que las investigaciones también alcancen a personajes políticos que, a su consideración, deben rendir cuentas por el caso. Las personas mencionadas por ella han rechazado cualquier participación en los hechos.

SSPC identifica al “R1” como líder criminal ligado al CJNG

De acuerdo con Omar García Harfuch, Ramón Ángel Álvarez Ayala era identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán y Jalisco.

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La SSPC señaló a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, como presunto líder de una célula criminal vinculada al CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De qué se le acusa a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”?

Ser el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Encabezar la célula criminal “Los Rs”, vinculada al CJNG.

Ordenar el homicidio de Carlos Manzo a través de dicha organización.

Presuntamente participar en actividades de extorsión .

Ser señalado por homicidios relacionados con la operación de la célula criminal.

Presunta participación en tráfico de drogas .

Haber enfrentado anteriormente procesos por secuestro y delincuencia organizada, por los que posteriormente fue absuelto.

Las autoridades sostienen que esta organización operaba en municipios como Uruapan, Apatzingán y Morelia, además de mantener actividades en Jalisco.

Con esta detención, informó la SSPC, suman 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo, entre presuntos autores intelectuales, ejecutores, reclutadores y otros integrantes de la estructura criminal.

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La SSPC informó que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo suma 31 personas detenidas, entre presuntos autores intelectuales y operadores de la estructura criminal. (Crédito: X | )

Las investigaciones indican que el “R1” habría ordenado el asesinato a través de esa célula delictiva, mientras que el ataque fue ejecutado por un adolescente de 17 años durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan.

El historial del “R1” y su liberación en 2022

Ramón Ángel Álvarez Ayala ya había sido detenido en septiembre de 2012 durante un operativo federal en Jalisco, cuando era considerado uno de los principales operadores del CJNG y colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

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Permaneció preso durante una década, pero en noviembre de 2022 fue liberado luego de que una jueza dictara una sentencia absolutoria, pese a que enfrentaba procesos por delitos como secuestro y delincuencia organizada. En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión judicial, al señalar que se trató de un “sabadazo”.

Tres años después de recuperar su libertad, las autoridades lo señalan como el presunto responsable de ordenar el asesinato de Carlos Manzo.