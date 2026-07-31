México
Agregar Infobae enGoogle

Morena se deslinda de Ramón Álvarez Ayala y niega vínculos con el movimiento tras caso Carlos Manzo

El partido aseguró que Ramón Ángel Álvarez Ayala no militó ni ocupó cargos dentro del movimiento

Morena negó cualquier vínculo con Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, tras su detención por el caso del asesinato de Carlos Manzo. (Fb: Carlos Manzo)
Morena negó cualquier vínculo con Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, tras su detención por el caso del asesinato de Carlos Manzo. (Fb: Carlos Manzo)
Guardar

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena se deslindó públicamente de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, luego de que fuera detenido por autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, el partido reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por la captura realizada tras meses de labores de inteligencia e investigación.

PUBLICIDAD

Morena sostuvo que la detención representa un avance en las investigaciones y reiteró su respaldo a las acciones del Gobierno federal contra la delincuencia organizada.

¿Por qué Morena se deslinda de Ramón Álvarez Ayala?

En su posicionamiento, el partido afirmó de manera categórica que Ramón Ángel Álvarez Ayala no es ni ha sido militante de Morena, además de asegurar que nunca ha ocupado algún cargo dentro del movimiento.

PUBLICIDAD

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

El CEN también pidió que la información sobre el caso se maneje con rigor y responsabilidad, al considerar que algunas versiones han intentado relacionar al partido con el detenido sin que exista, según Morena, una afiliación o participación política de “R1”.

Asimismo, señaló que su movimiento no protege ni encubre a personas vinculadas con actividades delictivas y destacó que administraciones emanadas de Morena han impulsado operativos como la Operación Enjambre, mediante la cual han sido detenidos servidores públicos de distintos partidos políticos por presuntos delitos.

¿Por qué vinculan al caso con Morena?

Aunque Morena negó cualquier relación partidista con Ramón Ángel Álvarez Ayala, el tema ha generado debate debido a que Roldán Álvarez Ayala, hermano del detenido, sí aparece como militante del partido desde marzo de 2023, de acuerdo con registros públicos del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE).

Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.
Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Roldán Álvarez fue alcalde de Apatzingán por el PRD y posteriormente participó en Morena como aspirante a una diputación plurinominal. Además, diversos reportes periodísticos señalan que mantiene una relación política con el diputado Leonel Godoy, quien ha reconocido públicamente su amistad con él, aunque ha negado conocer a Ramón Ángel Álvarez Ayala.

Tras la captura del “R1”, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, insistió en que las investigaciones también alcancen a personajes políticos que, a su consideración, deben rendir cuentas por el caso. Las personas mencionadas por ella han rechazado cualquier participación en los hechos.

SSPC identifica al “R1” como líder criminal ligado al CJNG

De acuerdo con Omar García Harfuch, Ramón Ángel Álvarez Ayala era identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán y Jalisco.

Parche bordado circular con borde azul, fondo verde y letras amarillas "CJNG", mapa de México azul con dos estrellas amarillas y el texto "CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN".
La SSPC señaló a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, como presunto líder de una célula criminal vinculada al CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De qué se le acusa a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”?

  • Ser el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
  • Encabezar la célula criminal “Los Rs”, vinculada al CJNG.
  • Ordenar el homicidio de Carlos Manzo a través de dicha organización.
  • Presuntamente participar en actividades de extorsión.
  • Ser señalado por homicidios relacionados con la operación de la célula criminal.
  • Presunta participación en tráfico de drogas.
  • Haber enfrentado anteriormente procesos por secuestro y delincuencia organizada, por los que posteriormente fue absuelto.

Las autoridades sostienen que esta organización operaba en municipios como Uruapan, Apatzingán y Morelia, además de mantener actividades en Jalisco.

Con esta detención, informó la SSPC, suman 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo, entre presuntos autores intelectuales, ejecutores, reclutadores y otros integrantes de la estructura criminal.

La SSPC informó que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo suma 31 personas detenidas, entre presuntos autores intelectuales y operadores de la estructura criminal. (Crédito: X | )
La SSPC informó que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo suma 31 personas detenidas, entre presuntos autores intelectuales y operadores de la estructura criminal. (Crédito: X | )

Las investigaciones indican que el “R1” habría ordenado el asesinato a través de esa célula delictiva, mientras que el ataque fue ejecutado por un adolescente de 17 años durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan.

El historial del “R1” y su liberación en 2022

Ramón Ángel Álvarez Ayala ya había sido detenido en septiembre de 2012 durante un operativo federal en Jalisco, cuando era considerado uno de los principales operadores del CJNG y colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Permaneció preso durante una década, pero en noviembre de 2022 fue liberado luego de que una jueza dictara una sentencia absolutoria, pese a que enfrentaba procesos por delitos como secuestro y delincuencia organizada. En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión judicial, al señalar que se trató de un “sabadazo”.

Tres años después de recuperar su libertad, las autoridades lo señalan como el presunto responsable de ordenar el asesinato de Carlos Manzo.

Temas Relacionados

MorenaR1Ramón Ángel ÁlvarezSSPCCarlos ManzoOmar García HarfuchPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de julio? Alta afluencia de gente en línea 7 genera retrasos en toda la línea

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de julio? Alta afluencia de gente en línea 7 genera retrasos en toda la línea

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

La Selección Mexicana apunta a cerrar con paso perfecto la fase de grupo tras derrotar a Antigua y Barbuda y Costa Rica en Puebla

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

El creador de contenido aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de alguna demanda en su contra

Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

Este es el estado de México que fue nominado como la región más deseada del mundo

La revista británica Wanderlust habilitó el registro en su sitio para votar; quienes participen entran a rifas de viajes

Este es el estado de México que fue nominado como la región más deseada del mundo

Quiénes son los más amados por “guapos” en La Casa de los Famosos México 2026

Ya hay varios “galanes” que han conquistado a la audiencia por su atractivo físico

Quiénes son los más amados por “guapos” en La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El R1, el narco que fue absuelto en 2022 y terminó ordenando el asesinato de un alcalde tres años más tarde

FGR logra sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de cárcel y multa de 140 mil 400 pesos

Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa

Harfuch revela detalles de la operación contra el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

Quiénes son los más amados por “guapos” en La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo rompe en llanto por la comida en La Casa de los Famosos México 2026, en redes ya la comparan con Dalílah Polanco

Harry Styles recaudó esta millonaria cifra por la venta de boletos para sus shows en CDMX

DEPORTES

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro

Checó Pérez frustrado por los abandonos en Bélgica y Hungría previo a las vacaciones de la Fórmula 1

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Celia Pulido se llevó el oro en los 50 metros de natación